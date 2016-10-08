29 октября в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» проводится день открытых дверей.

В ходе проведения дня открытых дверей будет разъяснен порядок приема и обучения в Военной академии, проведена экскурсия по музею военной техники, предоставлена возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, бытом курсантов, местами их проживания и обучения.

День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 220, Военная академия.

Проезд от станции метро «Уручье» автобусами № 15, 99, 271, 286, 343 до остановки «Военная академия».

Начало — в 10.00 в клубе «Ракетчик».