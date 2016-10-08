Гармония семейных ценностей

В Беларуси пройдёт Неделя матери

Неделя матери пройдет в Беларуси с 10 по 16 октября. Она нацелена на поддержание традиции бережного отношения к женщине, укрепление семейных ценностей и повышение престижа здоровой гармоничной семьи, ответственного родительства. В проведении мероприятий этой тематической недели принимают участие министерства обороны, культуры, информации, образования, здравоохранения, внутренних дел, облисполкомы и Мингорисполком. Значительный вклад вносит общественное объединение «Белорусский союз женщин».

Программа Недели матери включает в себя в этом году традиционные торжественные приемы в местных исполкомах, награждение орденом Матери, праздничные концерты, вечера отдыха, а также мероприятия нового формата (выставка-форум «Материнство и детство», акция в организациях здравоохранения «Неделя без абортов»). В трудовых коллективах, по месту службы пройдет чествование женщин-матерей, состоится финал республиканской акции «Семья! Служим вместе!».

В Драматическом театре белорусской армии поздравят актив Белорусской общественной организации солдатских матерей, Ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, «Память и долг», Фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах, «Долг».

Благотворительный вечер балета для многодетных и малообеспеченных семей пройдет в Белорусском государственном хореографическом колледже. В Национальном историческом музее состоится концерт стипендиатов Международного благотворительного фонда Юрия Розума, посвященный Дню матери. Тематическую программу «Матчына хата» организует Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. В Музее истории театральной и музыкальной культуры подготовлена фотовыставка «Изнанка», посвященная Неделе матери. В столице состоится торжественное открытие нового здания ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей». Фотовыставка «Папа и ребенок» социального арт-проекта Babystory.by откроется у Минской городской ратуши.

Состоится чествование матерей из многодетных, приемных, опекунских семей, матерей, воспитывающих детей-инвалидов, для них проведут благотворительные акции. Запланированы бесплатные юридические консультации для многодетных матерей.

Благотворительная акция «Милосердие» предусматривает посещение одиноких престарелых женщин в больницах сестринского ухода, отделениях дневного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения, домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Планируется посещение домов ветеранов и домов престарелых. Клубы замещающих родителей проведут праздничные тематические встречи с приемными родителями, родителями-воспитателями, опекунами. Состоятся круглые столы, дискуссии с участием кандидатов в усыновители, в родители-усыновители.

Запланированы круглые столы и пресс-конференции по вопросам охраны репродуктивного здоровья, формирования здорового образа жизни. В организациях здравоохранения пройдет консультирование женщин, детей и учащейся молодежи по вопросам формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья.

По всей республике в учреждениях образования состоятся утренники, выставки детского творчества, в учреждениях культуры — тематические литературно-музыкальные вечера, концерты, книжные выставки, в кинотеатрах — тематические кинолектории, показы социальных роликов, тематических документальных, художественных и анимационных фильмов. В стране развернутся массовые семейные мероприятия, спартакиады, спортивные соревнования.

Планируется подведение итогов и награждение победителей республиканского творческого конкурса среди СМИ «Крепка семья — крепка держава». Будут объявлены результаты интернет-конкурса рисунков «Мамина улыбка» и республиканского конкурса сочинений студентов «Гимн матери».

В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что в 2016–2020 годах семейная политика направлена на сохранение достигнутых показателей рождаемости, укрепление института семьи, использование созданных механизмов поддержки семьи (формирование семейного капитала, оказание материальной помощи многодетным семьям к учебному году, предоставление широкого спектра социальных услуг семьям с детьми и др.). Это предусмотрено подпрограммой «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на текущее пятилетие.

БЕЛТА