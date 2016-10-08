Грани таланта

В Государственном литературном музее Янки Купалы прошла презентация книги Тамары Бунто «Дзяўчынка з Вішнёвага завулка», которая в нынешнем году увидела свет в издательстве «Мастацкая літаратура»

Книга, предназначенная для детей среднего школьного возраста, прекрасно оформлена известной белорусской художницей Оксаной Аракчеевой.

На ее презентацию пригласили в первую очередь минских школьников, студентов столичного педагогического университета имени М. Танка, педагогов. Участвовали в мероприятии и литераторы, которые пишут для детей, общественные деятели.

«Дзяўчынка з Вішнёвага завулка» — это сборник рассказов. В них Тамара Бунто тепло вспоминает веселые и печальные истории из своего детства. События происходят в небольшом белорусском городе в конце 1960‑х — начале 1970‑х годов. Именно в таком городе с красивым названием Молодечно родилась и выросла сама писательница, окончила среднюю школу. Познакомилась с будущим мужем Николаем, с которым прошла путь от жены курсанта до жены полковника.

В 1980–1994 годах Тамара Бунто жила за пределами Беларуси, работала на различных должностях в военных учреждениях и частях, где служил муж. Но всегда и всюду занималась литературным творчеством: писала статьи, рассказы, сказки. После возвращения в 1994 году в Беларусь работала корреспондентом журнала «Армия», затем — газеты «Во славу Родины». В 2003–2014 годах Тамара Петровна была главным редактором журнала «Алеся». Два года назад вышла ее первая книга для детей «Белое облачко». И вот — новая книга…

В презентации сборника участвовали председатель Минского городского отделения ОО «Союз писателей Беларуси» поэт Михаил Поздняков, известный писатель, главный редактор журнала «Вясёлка» Владимир Липский, представительницы клуба творческих женщин «Спадарыня», который действует при МГО ОО «Союз писателей Беларуси», поэтессы Нина Галиновская и Таиса Трофимова, популярный поэт-песенник Константин Цибульский, член президиума ОО «Белорусский союз женщин» Галина Начевкина, представители издательства «Мастацкая літаратура» Михаил Дойлидов и Зоя Кустова.

Каждый из участников мероприятия отметил достоинства новой книги для детей, а также сказал теплые слова об авторе.

Михаил Поздняков подчеркнул активное участие автора книги в деятельности столичной писательской организации, выразил признательность за создание интересных творческих проектов, одним из которых является клуб творческих женщин «Спадарыня». Он вручил Тамаре Петровне почетную грамоту Минского городского отделения ОО «Союз писателей Беларуси». Галина Начевкина рассказала об участии журналистки и писательницы в женском движении Беларуси, общественной деятельности по защите детства и материнства.

Презентация книги «Дзяўчынка з Вішнёвага завулка» проходила очень интересно. Организаторы мероприятия подготовили концертную программу, посвященную темам детства и малой родины. Присутствующие с удовольствием послушали рассказы из новой книги Тамары Бунто в исполнении заслуженной артистки Республики Беларусь ведущего мастера сцены Театра киноактера Ирины Нарбековой и артистки Республиканского театра белорусской драматургии Анастасии Бобровой. Выступили участники детского фольклорного ансамбля «Мілавіца» и ансамбля народной песни «Менскі гармонік». Примечательно, что вместе с ними пели и даже танцевали зрители.

Тамара Бунто поблагодарила друзей, коллег, читателей за внимание к ее литературной деятельности. Она подчеркнула, что для нее высокая честь проводить презентацию своей книги для детей в стенах Купаловского музея.

Состоялась импровизированная автограф-сессия создателей книги «Дзяўчынка з Вішнёвага завулка» — писательницы Тамары Бунто и художницы Оксаны Аракчеевой.

Татьяна Петрова, фото автора и Николая Линника