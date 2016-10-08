Сольный концерт — мечта каждого артиста. Как правило, индивидуальная программа готовится к серьёзному юбилею творческой деятельности. Но Образцово‑показательный оркестр Вооружённых Сил Республики Беларусь разбивает стереотипы. 20 октября коллектив приглашает поклонников классической музыки на «внеплановый» сольный концерт солистки Виктории Малютиной.

— Площадкой для концерта выбран концертный зал «Верхний город», — рассказала артистка. — Долго думали с начальником оркестра полковником Сергеем Костюченко, где же выступать, остановились на этой площадке. Там великолепная акустика, знакомое нам сценическое пространство.

В Образцово‑показательном оркестре Виктория Малютина работает с 2003 года. Певица рассказала, что и раньше руководство предлагало ей выступить с сольной программой, но в насыщенном гастрольном графике коллектива не так-то просто было найти время на подготовку сольного концерта.

— Признаться, я никогда не думала, что буду петь в военном оркестре, — поделилась артистка. — В коллективе очень долгое время были только приглашенные певцы. Патриотические композиции да и классику исполняли только мужчины. Случайно я узнала, что коллектив собирается на трехнедельные гастроли в Англию и ищет солистку. Пришла, прослушалась, и меня взяли. Те гастроли запомнились на всю жизнь. Они для меня стали своего рода проверкой и одновременно успешным экзаменом.

— Программа «И звуки музыки прекрасной…» — это творческий портрет Виктории, — присоединился к беседе начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил — начальник оркестра заслуженный артист Республики Беларусь полковник Сергей Костюченко. — У нее наработанный годами репертуар, поэтому у нас не было никакой сложности в подготовке. Конечно, поклонников коллектива и творчества солистки Малютиной мы планируем удивить. В концерте прозвучат новые аранжировки любимых песен, а также выступят интересные дуэты.

— Мой творческий вечер украсят выступления друзей, — добавила Виктория. — С нами будет работать лауреат всероссийского конкурса Марина Ильина. Публика всегда восхищается ее умением виртуозно играть на балалайке. К слову, Марина и ее балалайка — своего рода визитная карточка Беларуси, десятки стран аплодировали артистке. Также в концерте примет участие тенор солист Большого театра Беларуси Виктор Менделев. У него изумительный голос.

— Неожиданным для публики станет дефиле юных моделей, — рассказал полковник Костюченко. — Выступать с юными артистами для нас не ново, однако показа моды во время классической программы мы не делали еще никогда. Я уверен, это будет интересный опыт. Сами ждем с нетерпением.

Анна Малушенко, «Ваяр», фото Владимира Павлова