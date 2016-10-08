Камень влюбленных

Многие краеведы называют город Слоним городом-музеем. История его началась более семи веков назад. К сожалению, прекрасный дворец Сапег, знаменитый на всю Европу театр «Опернхауз» и многочисленные памятники истории и культуры сохранились лишь в летописях. Тем не менее и сегодня город может похвастаться уникальными достопримечательностями. Одна из них — «Расколотый камень», который является памятником природы республиканского значения.

Расположен валун недалеко от бывшего имения пана Пусловского в микрорайоне Альбертин. Внешне он похож на горную скалу, которая состоит из различных по форме и цвету булыжников. Длина — 3,0 метра, ширина — 2,5, высота — 3,5 метра. Как утверждают геологи, он был принесен из Скандинавии во время сожского оледенения примерно 150–220 тыс. лет назад.

Очень интересна легенда его происхождения. Она гласит, что пан Пусловский как-то возвращался в свое имение. В пути его настигла страшная гроза. А рядом с лесной дорогой, по которой он ехал, лежал этот валун. Пан решил спрятаться под каменным козырьком валуна от дождя. Только он подошел к камню, как ударила молния и расколола его на две части. В знак того, что валун сохранил ему жизнь, пан Пусловский приказал привезти его в свое имение. Рабочие начали выкапывать этот обломок горных пород. Но, вырыв четырехметровую яму, основания так и не нашли. У глыбы просто поставили крест, который со временем исчез. Жители города назвали этот валун камнем влюбленных.

Елена Затирка, «Ваяр», фото автора