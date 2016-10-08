Монтекатини: бабий бунт

Монтекатини-Терме — так сейчас называется город-курорт в Италии, который часто упоминается не только в итальянской, но и в мировой прессе. Не секрет, что в Европе небольшие городки редко становятся героями топ-новостей, но когда им это удаётся, свалившуюся невесть откуда славу принято эксплуатировать по полной. Монтекатини — не из этих. Его истории могут позавидовать Москва и Нью-Йорк. Спокойствие ему только снится…

На этой территории во времена палеолита уже жили охотники-кочевники. Жили не тужили, парили себе ноги в термальных источниках местных гор, пока в начале XIV века на эти злачные места не положили глаз флорентийцы. И начались локальные войны за право владения этим краем…

Монтекатини знал взлеты и падения. В XVI веке в период правления семейства Медичи город переживал нищету и разруху. Во время одного из нападений с домов были сняты даже окна и двери.

Лишь в ХХ столетии «город бань» стал более-менее фешенебельным. К местным термальным источникам устремились известные в искусстве и науке личности. Появились гостиницы, места для развлечений, отдыха и спорта.

Кстати, именно здесь в 1987 году Никита Михалков снимал свой известный фильм «Очи черные» — о романе русской дворянки и итальянца.

Монтекатини зажил другой жизнью — курортной. И неудивительно! Место, входящее в десятку самых известных термальных источников, стало Mеккой для желающих поправить здоровье.

Город расположен в центре Италии — провинции Тоскана. Если верить туристическому справочнику, здесь на небольшой территории, почти в десять раз меньшей, чем площадь Республики Беларусь, находится 650 музеев, 200 театров, пять тысяч исторических зданий, 300 археологических зон, четыре тысячи замков и дворцов. В Тоскане расположено семь объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Микеланджело, Джотто, Боттичелли — это лишь несколько имен величайших художников, с шедеврами которых можно встретиться в музеях, церквях, на площадях городов Тосканы.

Вопрос: как в этом месте на рубеже третьего тысячелетия было не появиться новой волне завоевателей — выходцев из бывшего СССР… Причем в качестве «нападавших» выступили… девушки, принявшиеся «грабить» и без того неустойчивые итальянские семьи, а проще говоря — уводить из семей мужей. В последние годы это стало для брошеных итальянок настоящей проблемой — и они вышли на демонстрацию протеста! Настоящую!

О тех событиях напоминает лишь русская речь на улицах города, да указатели улиц, где итальянское название дублируется… на русском языке. Вывезти под белы рученьки за пределы Монтекатини русских барышень итальянки так и не смогли. А всему виной… местные законы.

В Италии родившегося на территории страны ребенка нельзя депортировать с мамой, пока он не достиг совершеннолетия. Это позволяет матери жить в качестве опекуна долгие годы, изучать итальянский язык и, в конце концов, найти 40‑летнего маменькиного сынка, который с радостью женится на той, которая и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит…

Монтекатини по-прежнему живет своей размеренной жизнью. Здесь приятно гулять по узким городским улочкам. Смотреть на красивые холмистые пейзажи. Заходить в семейные магазинчики, существующие не одно столетие. И даже если у вас в руках стаканчик минеральной воды — в курортном городке это сочтут за слабость к самой известной местной достопримечательности.

Игорь Кандраль, «Ваяр», фото автора