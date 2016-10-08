В столичный Дом литератора на встречу с Николаем Ивановичем Чергинцом я шла c особым волнением. Интервью с этим человеком необычной, интересной судьбы — моя мечта более чем пятнадцатилетней давности. В домашней библиотеке есть перечитанная по несколько раз всеми домочадцами книга «Вам — задание», подаренная писателем еще в начале 2000‑х.

В то, о чём пишет Николай Чергинец, веришь безоговорочно, потому что факты его биографии не раз подтверждали принципиальность, твёрдую жизненную позицию, многогранность, масштабность мышления, искренность и неравнодушие этого человека. Потому что он — Личность. И потому что разные герои его повестей и романов не выдуманы, они жили, предавали, дружили, боролись, совершали подвиги. И живут сейчас в нашей реальности и, конечно, в наших читательских сердцах.

Книги Николая Чергинца переведены более чем на 15 языков мира. Он ввёл в литературу жанр — милицейский детектив. Николай Иванович — автор около полусотни книг художественной прозы, большинство из которых — остросюжетные детективы, в его творческом багаже есть несколько киносценариев. Многие романы внесены в список лучших произведений мира. Лауреат Международной литературной премии имени Сергея Михалкова «Облака», лауреат Международной литературной премии имени Александра Фадеева, лауреат премии СНГ «Звёзды Содружества» в области культуры и искусства… С ноября 2005 года — председатель правления ОО «Союз писателей Беларуси». Сопредседатель Международного общества писательских союзов, сопредседатель Союза писателей Союзного государства Беларуси и России. Генерал-лейтенант внутренней службы в отставке.

О книгах, о нравственности, о жизни

— Николай Иванович, в этом году в День белорусской письменности был открыт Дом книги. На его открытии вы сказали, что это лучший подарок не только жителям Рогачева, но и всей нашей стране. В Беларуси немало талантливых писателей, чьи добрые и мудрые художественные произведения найдут свою нишу в новом, большом, светлом и уютном, современном Доме книги.

— Для Союза писателей Беларуси День белорусской письменности не только праздник, но и своеобразный творческий отчет о том, что сделано в течение года. Это не только возможность показать творчество уже известных писателей, но и представить талантливую молодежь.

Это — открытие новых имен, новых книг, новых литературных произведений. А у нас есть прекрасные книги! И сегодня одна из главных задач — возвратить уважение к книге, научить людей оценивать книгу не по обложке, а по смысловому наполнению. И я считаю, это замечательно, что День белорусской письменности подарил жителям небольшого белорусского города царство неиссякаемых знаний, творческих встреч, увлекательных культурных событий, эту настоящую книжную сокровищницу.

Не могу не сказать и о том, что беспокоит нас. Сейчас наблюдаются две тревожные тенденции. Если первая, как я считаю, поправима, то во вторую надо решительно вмешиваться всем писательским и читательским миром. Речь идет о сокращении библиотек. В погоне за ложным представлением об экономии денежных средств, затрачиваемых на содержание самих библиотек и зарплату библиотекарей, сегодня стараются уменьшать количество очагов культуры ввиду сокращения населения в том или ином населенном пункте. Но даже во время Великой Отечественной войны не сокращались библиотеки. В блокадном Ленинграде люди голодали, но шли в библиотеку за книгами. Ведь библиотека — это своеобразная возможность человека как получать образование, так и заниматься самообразованием.

После развала Советского Союза образовался вакуум как в экономической, политической сферах, так и в душах людей. Кто-то не смог найти себе место в этой новой жизни, кто-то приспособился… Писатели тоже тяжело переживали этот кризис. Многие не знали, о чем надо писать, некоторые ударились в исторические опусы. Но мы все же вышли из этой черной полосы, избрали правильный путь. Сейчас у нас ежегодно только в негосударственных издательствах издается более 300 наименований книг. Есть прекрасные книги, отвечающие духу современных требований к художественному произведению. Мы поставили перед собой цель рассказать историю Беларуси посредством литературы. Например, белорусский писатель Вячеслав Бондаренко написал исторические романы, посвященные Первой мировой войне. Надо рассказывать подрастающему поколению о героях былых времен.

— Союз писателей Беларуси делает большое дело — возрождает неизвестные или забытые имена наших соотечественников…

— Историю своей страны обязан знать каждый человек. Как это может быть неинтересно? Мне, например, интересна судьба лейтенанта Бурачека из старинного белорусского рода, из могилевских дворян. В этой семье 12 мужчин четырех поколений служили на флоте. Один из них — Евгений Степанович Бурачек служил в чине старшего офицера корабля. 27 июля 1861 года винтовой клипер бросил якорь в просторной, хорошо защищенной от ветров бухте Золотой Рог на Дальнем Востоке. И Бурачек обратился к адмиралу с предложением остаться ему, лейтенанту, с небольшим количеством матросов, припасами, лошадьми и необходимыми для строительства форпоста инструментами в этой бухте, чтобы создать первый российский форпост на Тихоокеанском побережье. Евгений Бурачек стал командиром поста. В свободное от службы время он писал стихи и литературные заметки, которые были опубликованы в журнале «Морской сборник». Вот такой он — наш земляк офицер Евгений Бурачек.

Или, к примеру, судьба белоруса Владислава Старевича, который в начале XX века жил и служил в Казенной палате. Кроме того, сотрудничал с сатирическим журналом «Оса». Именно Старевич — его называли великим волшебником — стал первым мультипликатором: в 1911 году вышел в свет первый в мировом кинематографе мультипликационный фильм о войне жуков‑рогачей и усачей «Прекрасная Луканида». Наш соотечественник создал так называемую объемно-мультипликационную съемку. Для съемки картины длиной в 250 метров он смастерил маленьких жучков и снимал их кадр за кадром, непрерывно меняя движения своих миниатюрных «актеров».

Союз писателей Беларуси собрал больше тысячи таких историй, одни из которых уже нашли, а другие в ближайшее время найдут свое место на страницах литературных изданий.

— По вашему мнению, чего в первую очередь не хватает современной белорусской литературе?

— Прежде всего скажу, что на фоне зарубежной литературы в «красивой одежде» тяжело живется белорусской литературе. О книге же надо судить не по обложке, а по содержанию. Конечно, для этого человеку необходимо становиться образованным, воспитанным культурно, стремиться к самосовершенствованию. Необходимо и уважительное отношение к отечественным писателям и поэтам. Союз писателей Беларуси уже начал работать в этом направлении: если вы заметили, то в книжных магазинах и библиотеках появились «Наиболее значимые книги писателей Беларуси, изданные в 2015 году». Это своеобразный дайджест, в котором кратко представлено содержание самых лучших, интересных, значимых книг — причем как на русском, так и на белорусском языке. И, что немаловажно, с отрывками из недавно увидевших свет повестей, романов, литературных сборников. Нам надо сделать все возможное для того, чтобы приблизить книгу к читателю.

— А что еще сделано для того, чтобы возвратить читательский интерес не только к книге, но и к белорусскому языку?

— Нас радует тот факт, что в последнее время появилось много современных интересных произведений для читателей любого возраста. Свое слово в литературе XXI века сказали такие ветераны литературного поприща, как, например, академик Владимир Гниломёдов, представивший на читательский суд прекрасный роман-трилогию «Россия». Самого пристального внимания читательской аудитории, несомненно, достойны и «Авианосцы адмирала Колчака» Анатолия Матвиенко, книги Вячеслава Бондаренко о Первой мировой войне…

Замечательно и то, что в последнее время в нашей стране издано немало сборников как поэзии, так и прозы на русском и особенно — на белорусском языке.

Кроме того, мы считаем: прежде всего своим писательским трудом наши писатели, литераторы должны воздействовать на умы подрастающего поколения — с точки зрения любви к Родине, ее национальной культуре и литературе, к ее славным традициям.

У нас в Беларуси есть немало молодых писателей, подающих хорошие надежды. Больше поэтов, ведь прозаики «появляются» позже: в 30–40 лет. Мы стараемся выявлять талантливую молодежь: ежегодно проводим по несколько десятков республиканских конкурсов по различным направлениям — поэзия, проза, краеведческая, историческая литература… И прослеживаем дальнейшую творческую судьбу победителей этих конкурсов, чтобы помочь им развивать свой литературный, поэтический, писательский талант.

— Вы были единственным футболистом в СССР, окончившим с красным дипломом Высшую школу тренеров, но поступили на факультет журналистики с мечтой стать спортивным журналистом, а потом перевелись на юридический факультет Белорусского государственного университета. Были лучшим оперуполномоченным Минска, Беларуси и Советского Союза. Стали известным и, не побоюсь сказать, любимым писателем. И все же с газетой до сих пор не прерываются ваши творческие связи. Вы были постоянным автором «Правды» и «Известий». Помните, газета «Во славу Родины» на протяжении года печатала отрывки из вашей книги «Сыновья» и по вашей просьбе перечисляла деньги на строительство памятника на Острове Мужества и Скорби…

— Да, если вы перелистаете подшивки, то увидите, что под каждой публикацией написано: «По просьбе автора гонорар переводится на строительство памятника воинам-интернационалистам». Получив очень большой по тем временам гонорар (на него можно было несколько машин купить) за книгу «Сыновья» об афганской войне, я все деньги отдал на приобретение телевизоров, холодильников для тех солдат, которые стали инвалидами после Афгана. Раздал гонорар, потому что считал: не имею морального права в своих личных целях им распоряжаться.

— Чем запомнились три года командировки в Афганистан? Это правда, что в Кабул прилетели жена и дочь?

— Не согласовывая со мной, они добились этого приезда. Наша дочка училась только на пятерки, и мы с женой страшно переживали: а вдруг в новой школе, при посольстве, появятся четверки? Но нет. В Кабуле она тоже была отличницей и единственной ученицей, которая получила золотой знак ЦК ВЛКСМ за учебу. Позже она окончила Белорусский государственный университет с красным дипломом. В Кабуле вместе со сверстниками пекла пирожки для солдат в госпитале, помогала им писать письма домой.

…Там, на огненной земле Афганистана, между людьми было особое чувство взаимовыручки, человеческой солидарности.

— Жизнь вас не баловала. И с раннего детства вы знали цену краюшке хлеба. В семье ваших родителей было семеро детей. Сначала — голодное детство, потом — немецкая оккупация… Ваш отец вернулся с Великой Отечественной войны без ноги. Как удалось мальчишке не стать малолетним преступником, ведь это происходило со многими детьми голодных послевоенных?

— Помню, как пацанами бегали на Комаровку в надежде «ухватить» с прилавка яблоко. Но я так ни разу и не решился… Как-то ребята схватили яблоки — и бежать. А я ничего не брал, но растерялся… и вдогонку за всех получил яблоком по затылку! Справиться с улицей мне помог спорт. В школе играл в футбол. У нас был мяч — рваная покрышка, набитая тряпками и соломой… Когда меня взяли в спортивную школу, выдали гетры и свитер. Это было событием! Потом взяли в футбольную школу молодежи. И я впервые получил стипендию — 800 рублей. Так в нашей большой семье появился еще один кормилец.

— Николай Иванович, вы прошли непростой путь от лейтенанта милиции до генерал-лейтенанта внутренней службы. Награждены многими государственными орденами, медалями… А каким званием гордитесь больше всего?

— Скажу о самых дорогих сердцу писателя. Это премия СНГ «Звезды Содружества», международные литературные премии: имени Валентина Пикуля и имени Сергея Михалкова «Облака».

— Почему вы из журналистики ушли в юриспруденцию?

— Все зависит от характера. Хотелось многому научиться. Если говорить о журналистике, то мечтал стать спортивным комментатором. Учился и работал на заводе имени Ленина: это были шестидесятые годы. Освоил специальность регулировщика радио­аппаратуры и в своем цеху был единственным, у кого военпреды завода принимали продукцию без проверки. Мне поручили возглавить комсомольский оперативный отряд, а потом как представителя рабочего класса для укрепления органов внутренних дел направили в милицию. Я согласился — очень хотел служить в уголовном розыске.

— Скажите, пожалуйста, после опубликования таких детективных романов, как «Четвертый след», «Приказ № 1», «За секунду до выстрела», «Тайна овального кабинета», случалось ли, что вам звонили коллеги из уголовного розыска, говорили, что подобные преступления совершались в их городе, не поможете ли?

— Да, звонили. Как оказалось, в одном из городов Беларуси за несколько лет до выхода первого романа «Четвертый след» было совершено точно такое же преступление: об этом в письме сообщали коллеги…

— И еще несколько вопросов. Каким должен быть настоящий мужчина?

— Он должен иметь все доказательства того, что он мужчина: сильный характер, ответственность, настойчивость в достижении намеченной цели, умение уважительно относиться к людям, не демонстрировать перед другими чувство собственного превосходства.

— Какое нравственное достоинство должно быть в каждом человеке?

— Человечность.

— В нынешний Год культуры есть ли время трудиться над новой книгой?..

— Такое возможно только в отпуске, а в нем я не был три года. Люблю — да иначе и не получается — записывать все в обычном путевом блокноте. Да, главы новой книги уже там записаны.

— Что бы вы пожелали читателям нашей газеты?

— Прежде всего скажу, что газета всегда была и остается образцом верности служения словом Отечеству, образцом порядочности, человечности, нравственности. Публикации вославовцев и раньше, и сейчас помогают большой армии читателей стремиться к самообразованию, учиться быть честными и мужественными. На страницах газеты можно прочитать как статьи на военную тематику, так и разножанровые журналистские материалы об истории, интересных людях и событиях, книжных новинках, о культуре. И поэтому она интересна как для военнослужащих, так и для членов их семей. Искренне желаю «Белорусской военной газете. Во славу Родины», сохраняя славные журналистские традиции, оставаться востребованной и интересной для современного читателя.

— Огромное спасибо за интервью.

Беседовала Ирина Бурак, фото предоставлено Союзом писателей Беларуси

Наша справка

Николай Иванович Чергинец

Белорусский писатель, политик, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь. Сопредседатель Международного общества писательских союзов, сопредседатель Союза писателей Союзного государства Беларуси и России, председатель Совета по нравственности, шеф-редактор журнала Союза писателей Союзного государства Беларуси и России «Белая вежа». Окончил Высшую школу тренеров Минского института физкультуры в 1963‑м, юридический факультет Белорусского государственного университета в 1969‑м. Играл в футбольных командах «Спартак», «Урожай», «СКА» (Минск). Работал начальником угрозыска, начальником районных отделов Министерства внутренних дел, начальником управления угрозыска МВД БССР (1981–1984), служил в Афганистане (1984–1987). Член Союза писателей СССР и БСССР с 1977 года. Член Белорусского союза журналистов и Белорусского союза кинематографистов. В 2008 году Американским библиографическим институтом был признан Человеком года за выдающийся вклад в развитие Республики Беларусь.