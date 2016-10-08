Поздравление министра обороны Республики Беларусь с Днём работников культуры

9 октября в Республике Беларусь отмечается День работников культуры.

Особую значимость нынешнему празднику придает то, что отмечается он в Год культуры.

Культура, являясь важнейшим стратегическим ресурсом нации, всемерно укрепляет идеалы добра и справедливости, играет значительную роль в формировании моральных и духовных ценностей белорусского народа, содействует формированию патриотического сознания, чувства гордости за свою Родину у каждого гражданина страны.

Белорусская армия верна глубокой традиции духовной культуры. Значимый вклад в развитие в обществе патриотизма, воспитание у граждан чувства ответственности за защиту Отечества вносят Драматический театр белорусской армии, Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил, Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил, Военно-художественная студия писателей, Студия военных художников, Государственный музей военной истории, библиотеки и другие армейские учреждения культуры.

Особые слова благодарности — Республиканской комиссии по шефству работников культуры и искусства над личным составом Вооруженных Сил за весомый вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание всех граждан нашей страны.

Поздравляю работников культуры с праздником.

Счастья вам, доброго здоровья, новых творческих успехов и свершений на благо нашей Родины — Беларуси.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков