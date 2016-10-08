Родине служим

Сегодня военный комиссариат Гродненской области отмечает 72‑ю годовщину со дня образования

8 октября 1944 года был сформирован военный комиссариат Гродненской области. Сегодня его возглавляет полковник Вячеслав Раманенко. Накануне праздника он рассказал о работе, проводимой в стенах военного комиссариата, о достижениях, которыми гордится воинский коллектив.

— Вячеслав Владимирович, чем ознаменован этот год для областного военного комиссариата?

— 2015/2016 учебный год для нас был таким же напряженным, как и предыдущий. Военный комиссариат Гродненской области вместе с подчиненными ему военкоматами на практике — в ходе учений и тренировок, в том числе с поставкой мобилизационных ресурсов в соединения и воинские части, продолжал совершенствование системы мобилизационной готовности.

Во взаимодействии с местными исполнительными и распорядительными органами, командованием воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь и других воинских формирований, территориальными органами и подразделениями МВД, КГБ и МЧС были отработаны вопросы совершенствования и развития территориальных войск.

— Какие мероприятия были наиболее значимыми?

— В мае — июне нынешнего года с военными комиссариатами Гродненской области было проведено мобилизационное учение с призывом военнообязанных и доукомплектованием ряда военкоматов до штатов военного времени. Был успешно отработан комплекс мероприятий с целью слаживания. В июне под руководством председателя Гродненского областного исполнительного комитета проводились военные сборы с военно­обязанными, призываемыми из запаса в органы военного управления и подразделения территориальных войск города Гродно, Волковысского района и области в целом. Завершило это мероприятие участие призванных военнообязанных в командно-штабном учении органов управления территориальных войск Гродненской области. Они успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировали готовность и способность совместно с воинскими частями и подразделениями Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел, органами пограничной службы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, территориальными органами и подразделениями МВД, КГБ и МЧС обеспечить безопасность жителей и важных объектов инфраструктуры региона.

Военные комиссариаты провели большую работу по отбору кандидатов для поступления в военные учебные заведения. Около 200 юношей и девушек Гродненщины, пройдя весь комплекс мероприятий отбора, стали курсантами военных учебных заведений Республики Беларусь и Российской Федерации.

В эти дни в соответствии с указом Президента Республики Беларусь, приказом министра обороны военные комиссариаты Гродненщины проводят осеннюю призывную кампанию. Все мероприятия выполняются в соответствии с планами. В данный момент представители воинских частей и других воинских формирований проводят изучение и отбор призывников. Совсем скоро мы проведем отправку граждан для прохождения срочной военной службы и службы в резерве

Важное место отводим гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке юношей по военно-учетным специальностям. Большое внимание уделяем работе с ветеранами Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, воинами-интернационалистами и членами их семей, изучению их нужд и оказанию помощи. Многое сделано для увековечения памяти погибших защитников Отечества и жертв войн.

— Вячеслав Владимирович, чем же особо гордится ваш коллектив и что вы хотели бы пожелать подчиненным, ветеранам, их родным и близким в день годового праздника?

— Итог нашей деятельности и самая большая награда для каждого работника военного комиссариата — доброе, хорошее отношение со стороны наших граждан, положительный имидж в обществе. За каждым направлением деятельности нашего коллектива стоят люди, добросовестно выполняющие свои обязанности. Личный состав военных комиссариатов Гродненской области успешно справляется с поставленными задачами.

Хочу поблагодарить военнослужащих, гражданский персонал и наших дорогих ветеранов за самоотверженный труд, их достойный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства, пожелать новых успехов в укреплении национальной безопасности Республики Беларусь.

Беседовал подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора