«Танковый биатлон» на «Линии Сталина»

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Танковый биатлон — совершенно новый формат массовых мероприятий, ранее проводившихся в закрытом режиме. Теперь он доступен для всех желающих. В основе мероприятия лежат прикладные состязания между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного вооружения.

Первые международные состязания по танковому биатлону прошли на полигоне в подмосковном Алабино в августе 2013 года. В мероприятии участвовали танковые экипажи России, Армении, Беларуси и Казахстана.

22 октября в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь пройдёт соревновательное шоу «Танковый биатлон». Мастерство управления боевой техникой продемонстрируют подготовленные экипажи, которые участвовали в международных соревнованиях «Армейских международных игр — 2016».

Напомню, что 10 сентября нынешнего года на территории комплекса «Линия Сталина» во время празднования Дня танкистов прошли показательные выступления экипажа белорусской команды по танковому биатлону — участника недавних Армейских международных игр.

Предварительная программа

11.00. Начало. Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей: экскурсионный маршрут «Линия Сталина», фотозона, кинозал «Линия Сталина», детские комната и городок, раскраска танка, катание на технике ПТ‑76, БТР‑40, МТ-ЛБ и квадроциклах, «Лазертаг», анимация «Стрельба из пушки», квест «Операция».

11.30. Открытие познавательных зон. «Школа танкиста» («Базовая подготовка») готова начать занятия. Выставка техники и вооружения времен Великой Отечественной и афганской войн. Открытие соревновательной площадки ГТО «Линии Сталина».

14.00. Парад команд — участников соревнований.

14.40. Старт соревнований.

16.00. Награждение и вручение дипломов.

18.00. Завершение праздника «Танковый биатлон».

Примечательно, что на решение администрации комплекса провести соревновательное шоу «Танковый биатлон» во многом повлияли восторженные отзывы посетителей после фестиваля «День танкистов» о показательных выступлениях белорусского экипажа.

Особенностью танковых соревнований на «Линии Сталина» станет компактность территории проведения мероприятия. А это очень зрелищно! Экипажи танков будут соперничать друг с другом в скорости прохождения трассы буквально на глазах посетителей: трасса будет отчетливо просматриваться со всех зрительских трибун.

Соревновательную часть мероприятия запланировано провести в несколько этапов.

Для гостей «Танкового биатлона» подготовлено более десятка интерактивных зон развлечений и отдыха. Можно будет попробовать способности и силы на занятиях в «Школе танкиста», при раскраске танка, в танковой викторине. Или пройти многочисленные испытания на соревновательной площадке ГТО «Линии Сталина». Для детей будет работать специальная детская комната и детский городок, фотозона, кинозал «Линия Сталина». Самым активным участникам конкурсов вручат дипломы и ценные призы, предоставят возможность покататься на боевой технике.

Роман Марчик