Татьяна Лазовская: «У нас всегда в доме царит теплота…»

Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки «Бяседа» Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь — один из самых популярных современных творческих коллективов Беларуси. Его песни широко известны в нашей стране и за рубежом. Пожалуй, нет в республике такого райцентра, где бы ни выступала «Бяседа». И всегда во всех залах на её концертах — аншлаг!

В марте нынешнего года ансамбль народной музыки «Бяседа» отметил 25‑летие своей деятельности. Со дня основания коллективом руководит композитор лауреат Государственной премии Республики Беларусь народный артист Беларуси Леонид Захлевный.

Леонид Константинович тщательно подходит и к созданию оригинального репертуара, и к подбору артистов и музыкантов. Поэтому каждый из участников ансамбля — профессионал высокого класса, талантливый артист, настоящая звезда.

Я неоднократно и с большим удовольствием смотрела концерты ансамбля «Бяседа». Во время их выступления всегда получаешь мощнейший заряд позитивной энергии. Многие зрители не сдерживают свои эмоции — поют и танцуют прямо в зале. А иначе и нельзя, когда на сцене зажигательно, искренне, от всей души поют артисты.

Мне кажется, особое внимание зрителей притягивает к себе солистка ансамбля, обладательница медали Франциска Скорины Татьяна Лазовская. У нее сильный, красивый, бархатный голос, и поет она всегда с таким задором, приплясывая и притопывая в такт песням, дарит людям свою лучезарную улыбку и добрые, теплые слова, что просто чувствуешь, как заряжаешься от нее прекрасным настроением!.. А какие великолепные песни она исполняет!.. Один только «Гары, касцёр» чего стоит — настоящий шлягер!..

Татьяна охотно откликнулась на мое предложение рассказать в рубрике «Рядом с тобой» свою историю — семейную и творческую, и была в этом разговоре, на мой взгляд, предельно откровенна.

«Я могу рассчитывать на них в любой момент»

Мы встретились в студии ансамбля народной музыки «Бяседа». Коллектив накануне вернулся с очередного концерта, который проходил в одном из городов страны, и отдыхал. В большом, но удивительно уютном помещении мы с певицей были вдвоем. Пустые пюпитры, выстроившись в ряд посередине студии, тоже отдыхали в ожидании очередной репетиции певцов и музыкантов. Рядом с ними на стуле скучал баян… Мы пили кофе и вели неспешную беседу.

— Татьяна, кто для вас самый близкий человек?.. — спросила я артистку.

— К близким людям я отношу всю свою семью. Кого-то одного выделить не могу, потому что у нас очень дружная большая семья!.. Я сказала бы — золотая семья: между нами настолько тесная душевная связь, что мы живем делами, событиями друг друга!.. Это мама, папа, моя сестра, племянница, это, конечно, мой любимый человек. Все они — мой самый близкий круг, с которым я делюсь сокровенным. Знаю, что эти люди меня никогда не предадут, я могу на них рассчитывать в любой момент, какая ни была бы ситуация — сложная или, наоборот, радостная — в моей творческой жизни и вообще в моей судьбе…

Татьяна Лазовская родилась в Быхове, городе очень красивом и древнем, с богатой историей. Она выросла в хорошей, трудолюбивой семье: папа, Николай Петрович, работает автомехаником на автобазе, мама, Валентина Терентьевна, — фармацевт. Таня — младший ребенок в семье. Старшая сестра, Людмила, — профессиональный музыкант. Людмила в детстве очень любила и опекала младшую. А их обеих любили и опекали мама и папа, бабушки и дедушки. Девочки росли в атмосфере любви и дружбы.

— У нас в доме всегда царит теплота. Теплота общения, теплота связи душевной… Знаете, я боготворю своих родителей и горда тем, что у меня замечательные мама и папа!..

Татьяна с удовольствием рассказывает о том, какой гостеприимный и хлебосольный родительский дом.

— Здесь всегда рады гостям, здесь всегда по-домашнему уютно и тепло, пахнет пирогами. Я очень люблю принимать гостей. Когда они приходят, стараюсь создать комфортную атмосферу, чтобы гости у меня отдохнули, получили удовольствие от общения! И это, я считаю, идет из семьи. Все дни рождения и праздники — у нас такая традиция — мы празднуем вместе: за круглым столом, с разными вкусностями… И обсуждаем семейные дела. У нас нет тайн друг от друга. Я своей маме могу рассказать все, и со своей сестрой могу обсудить все, и с папой… И всегда будет дан дельный совет, будет решен любой вопрос. Ситуация, когда «мама и папа живут для себя» — это не про наших родителей. Несмотря на то что дети уже выросли, у всех свои дела и свои семьи, теплый контакт между нами остался…

На мой взгляд, ниточка между родителями и детьми не должна прерываться… У меня просто мороз по коже, когда слышу разговоры: «С мамой и папой связь уже давно потеряна, есть просто звонки: «Доченька, как дела?» — «Нормально!..». Если я куда-то уезжаю или улетаю, только приземляюсь — они уже звонят, интересуются: как прошел концерт, как мы там?.. Я считаю, что это правильно.

«Это была мечта всей моей жизни — петь на сцене для людей»

Татьяна Лазовская пришла в ансамбль народной музыки «Бяседа» в 18 лет, будучи студенткой музыкального колледжа. В этом возрасте многие юноши и девушки еще только определяются с выбором профессии, а Татьяна уже стала профессиональной артисткой. Меня заинтересовало, когда она впервые решила стать певицей…

— Это мечта всей моей жизни — петь на сцене. В пять лет, еще в детском саду, я поступила в музыкальную школу… Сегодня туда достаточно просто записаться, а раньше сдавали экзамены! С огромным букетом пионов папа меня повел на вступительные экзамены, которые я успешно сдала.

Когда училась в музыкальной школе по классу фортепиано, ездила на разные конкурсы. У нас дома — «стена славы»: разные кубки, грамоты, награды… На тот момент все это было очень значимо для меня, да и сейчас тоже. Тогда по телевизору конкурс шел «Утренняя звезда» — мне очень хотелось принять в нем участие!.. Я не боялась сцены, наоборот, очень хотела выступать на ней. Поэтому, когда окончила музыкальную школу, поступила в Могилевское музыкальное училище имени Римского-Корсакова — учиться по классу «Хоровое народное пение».

Удивительно, что юная талантливая девушка, мечтая стать певицей, видит себя исполнительницей народных песен, а не эстрадных, не джазовых, не рока…

— Из всех музыкальных направлений народная музыка мне ближе всего. Во время учебы в музыкальном колледже я с огромным удовольствием сольно исполняла авторские, народные песни с цимбальным народным оркестром, где приобрела большой опыт.

Встреча с народным артистом Леонидом Константиновичем Захлевным стала поворотной в моей творческой судьбе. Услышав мой голос, он предложил стать солисткой ансамбля народной музыки «Бяседа». В моем репертуаре много произведений, написанных Леонидом Константиновичем. Все они разные по своему содержанию и тематике, но для меня они очень дороги, так как каждая песня — это определенная история… Важно донести до зрителя смысл песни и передать настроение.

После окончания музыкального колледжа я поступила в Белорусский государственный университет культуры и искусств на отделение «Народный вокал».

«Я детям своим буду об этом рассказывать»

Особое место в репертуаре ансамбля «Бяседа» занимают военно-патриотические произведения. Эта тема близка всем участникам ансамбля и прежде всего их художественному руководителю. Композитор Леонид Захлевный является автором таких замечательных песен о войне и ветеранах, как «Носите ордена», «Победа», «Поле памяти», «С днем рождения, Победа!», «Ах, тальяночка, тальянка!», «Медовая ноченька», «Ах, Татьяна Фёдоровна!»… Они постоянно звучат на концертах «Бяседы», в том числе и в исполнении Татьяны Лазовской. Я поинтересовалась у певицы, воевал ли кто-нибудь из ее дедушек.

— Конечно, оба дедушки воевали! И ордена есть, и раны боевые были…

Бабушка очень много рассказывала мне о войне, о том, какое это было трудное время… И я детям своим буду про это рассказывать… Война оставила неизгладимый след в жизни народа, поэтому, когда мы исполняем песни на военно-патриотическую тематику, всегда сложно сдерживать эмоции, так как у ветеранов, сидящих в зале, на глазах выступают слезы. Низкий им поклон за мирное небо над головой, за возможность жить в процветающей Беларуси!

Беседовала Тамара Бунто, оформление Ксении Курило