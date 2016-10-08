В честь Победы, во благо поколений

По результатам III Национального форума «Музеи Беларуси» лучшим проектом в музейной жизни Беларуси назван экспозиционно-выставочный проект «Мы победили» Государственного музея военной истории Республики Беларусь

Как рассказал директор музея Сергей Азаронок, этот экспозиционно-выставочный проект состоит из серии выставок, посвященных участию белорусского народа в Великой Отечественной войне и его вкладу в Великую Победу.

— Задумываясь об истоках патриотических чувств, всегда обращаешься к самым ярким впечатлениям детства. Тут и дерево под окном, и родной дом, и улица, по которой ходил, и поразившие когда-то факты и события, — вспоминает идею создания проекта Сергей Иванович. — Все это — выражение глубокой привязанности и любви к тому, что с ранних лет вошло в сердце как самое дорогое. Человек не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. И то, какие нравственные качества разовьются у него, зависит прежде всего от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. Наша задача как сотрудников музея — обеспечить защиту важнейших духовно-нравственных ценностей белорусского народа: государственности, патриотизма, верности воинскому долгу, чести и достоинства, готовности защищать интересы Родины.

Впрочем, это, по словам директора музея, лишь одна из задач, которые стояли перед Государственным музеем военной истории Республики Беларусь при создании проекта. Надлежало, конечно, еще и активно привлечь к реализации проекта посетителей посредством сбора их семейных реликвий, предметов частных коллекций военных лет, вовлечь земляков в процесс создания выставок. Благодаря этому поныне пополняется коллекция экспонатов, в общую работу вовлекаются не только сотрудники музея, но и жители нашей страны.

Так в рамках недавно созданного проекта в коллекции музея появилось немало редких и очень ценных экспонатов. В их числе — фронтовые письма, фотографии и даже рисунки детей войны.

Сейчас каждая из тематических выставок в рамках проекта «Мы победили» в Государственном музее военной истории Республики Беларусь посвящается какому-то определенному событию времен Великой Отечественной. А в перспективе и есть намерение осветить и события других вооруженных конфликтов, в которых принимали участие советские граждане.

— Благодаря этому у молодого поколения формируются и воспитываются патриотические чувства. Это происходит на основе изучения не только глобальной истории, но и истории своей семьи и своей страны, тем самым формируется осознанное отношение к Великой Отечественной войне и нашей Великой Победе как результату героического подвига народа, — считает Сергей Азаронок.

Итак, особенность этого экспозиционно-выставочного проекта — его народный характер. Экспозиции выставок сформированы не только из музейных фондов, многое передано музею самими ветеранами — живыми свидетелями и участниками тех героических боев, их детьми, внуками, правнуками из личных собраний хранящихся дома, реликвий. Таким образом, каждый посетитель музея может стать участником проекта, принося на выставку соответствующие предметы (семейные реликвии военных лет), может рассказать и записать для общественного обсуждения свои истории о былом.

Выставки, совершая путешествие по разным площадкам, получают возможность преобразовываться — но не структурно, а предметно. Может меняться фильмография, интервью, рисунки, фотографии… Однако на концептуальном уровне, подчеркнем, выставочный материал остается неизменным.

— Наш проект «Мы победили» — это правдивая история войны, рассказанная нами для нас самих, чтобы лучше ее понять, чтобы помнить, чтобы не повторилась больше та трагедия, — считает Сергей Иванович Азаронок. — Зритель постигает контекст выставок через собственные ассоциации и знания о войне, отталкиваясь от уже известных ему фактов и узнавая новые, сопереживая трагическим событиям и открывая для себя новые эмоциональные ощущения. Результаты нашей двухлетней работы были высоко оценены жюри III Национального форума «Музеи Беларуси», а в его составе были известные культурологи нашей страны, настоящие профессионалы и мэтры музейного дела. Возглавляла жюри директор Государственной Третьяковской галереи — одного из лучших художественных музеев в Европе. Для нас это поистине высокая оценка двухлетней деятельности всего коллектива музея и активистов Белорусского общественного объединения ветеранов!..

Капитан Александр Иванов, «Ваяр»