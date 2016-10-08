В честь Победы, во благо поколений

От талантов и улыбок их зависит настроение других

День работников культуры — событие особое: те, кто весь год приносит нам радость, сами могут выступить в роли поздравляемых. А ещё это прекрасная возможность поговорить с профессионалами об их интересной и творческой работе.

За яркими эмоциями от приятного общения направляюсь в клуб «Ракетчик» Военной академии Республики Беларусь…

Меня ожидает хормейстер клуба Ольга Шутко, которая работает здесь уже шесть лет. Студенткой Белорусского государственного университета культуры и искусств она пришла сюда — и решила остаться.

Вместе с курсантами Ольга создает творческие коллективы и зажигает новые звезды на сцене.

— Все ребята очень одаренные. Хотя многие не имеют музыкального образования, зато они наделены завидными природными данными, — поясняет хормейстер Шутко.

В Военной академии проводится множество различных мероприятий. Репертуар меняют для каждого концерта, вот репетиций, к сожалению, не всегда хватает (курсанты всерьез заняты учебой — как правило, только во время их самостоятельной подготовки удается порепетировать). Но и из этой ситуации Ольга Шутко нашла выход. Она проводит репетиции и по вечерам, и в выходные дни. И как все успевает?!

Ольга шутит, что в сутках у творческих людей не 24 часа, а 48, поэтому все получается. Ей помогают одаренные ребята, наделенные гармоническим слухом, они могут многое подсказать — отличные помощники. Получается, что хормейстер клуба «Ракетчик» не только обучает, но и сама учится у талантливых подопечных.

В Военной академии под ее руководством создан вокальный коллектив «Беларускае свята», женский ансамбль «Сяброўкi», офицерский ансамбль «Честь имею», ансамбли «Академик» и «Курсантский голос», в их составе — молодые ребята, которые уже успели стать дипломантами творческих конкурсов.

Ольга Шутко занимается подбором репертуара, охотно помогает парням, пишущим авторские песни. Кстати, она и сама участвовала в телевизионном фестивале армейской песни «Звезда» как автор-исполнитель. А еще Ольга участвует в разработке сценариев торжественных мероприятий (выездные мероприятия проводятся в подшефных организациях, которые закреплены за Военной академией). Ее воспитанники ярко проявляют себя на конкурсах патриотической песни, занимают призовые места выступая, как в составе ансамблей, так и сольно. А некоторым из них посчастливилось даже побывать в Москве на конкурсе «Виват Победа!» и стать его победителями.

С мужем — старшим лейтенантом Евгением Шутко Ольга познакомилась, когда пришла работать в клуб «Ракетчик». Сама она говорит об этом с улыбкой: «Мы спелись». Евгений понимает и во всем поддерживает жену, вместе они участвовали в различных конкурсах.

Хормейстер клуба «Ракетчик» подбирает для своих творческих коллективов военно-патриотические, народные и эстрадные песни, порой и известные, и почти забытые произведения звучат с ее помощью в новой интерпретации. В планах у Ольги Шутко создавать новые коллективы, участвовать в конкурсах, открывать новые армейские таланты.

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Кто знает — может, скоро творческие коллективы Ольги Шутко пополнятся и ребятами, которых воспитывает библиотекарь детской библиотеки клуба «Ракетчик» Военной академии Виктория Щетко.

Она пояснила: эта библиотека предназначена для широкого круга читателей, и все же основная ее работа с детьми от дошкольного до старшего школьного возраста.

— Люблю детей, они интересные, умные, творческие, — признается Виктория. — Стараюсь проводить с ними беседы, круглые столы, выставки детского творчества, приобщать их не только к чтению, но и к творчеству. Мы вышиваем, лепим, рисуем, я предлагаю различные темы для рисунков и поделок. Напоминаю своим маленьким читателям, чтобы не забыли поздравить с праздником мам, помогаю ребятам сделать для них открытки…

Библиотекарь Щетко не сомневается в том, что каждый ребенок талантлив по-своему, главное — вовремя его поддержать: родительского внимания порой не хватает…

— Родители часто показывают детям, как можно скачать книгу из Интернета, а затем прочесть ее на планшете. Я против этого. Ничто не заменит им общения с настоящей бумажной книгой!.. Детям особенно нравятся книги, по мотивам которых сняты фильмы и мультфильмы, есть у нас и игры.

Библиотекарь в беседе отметила также, что первое время ей было непросто с маленькими непоседами, а в детской библиотеке она и воспитатель, и учитель… Тогда очень помогли советы мамы Ирины Анатольевны — учителя начальных классов.

Кстати, тишина в детской библиотеке, по мнению Виктории, неактуальна. Современная библиотека — зона отдыха и место проведения досуга. Маленькие читатели играют, общаются, естественно, и шумят. Главное — создать для них комфортную обстановку. И когда это получается, общение с ребятами проходит непринужденно и легко.

— Важно подходить к работе творчески, а к читателям — с добром, создавая комфорт и уют. Это залог успеха детской библиотеки, — уверена Виктория Щетко.

Она рада тому, что работает в творческой обстановке, общается с интересными людьми и ощущает свою прямую причастность к культуре.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото автора

Компетентно

Старший офицер — начальник клуба «Ракетчик» майор Андрей Красуленков:

— Рад, что руковожу замечательным коллективом. В клубе «Ракетчик» проходят мероприятия не только Военной академии, но и Министерства обороны Республики Беларусь. Личный состав нашей академии обеспечиваем достаточным количеством качественного социокультурного продукта: проводим концерты, конференции, фестивали, выставки. Занимаемся и патриотическим воспитанием молодежи — на базе клуба проходят городские «Зарницы», а в музей к нам приходят, чтобы прикоснуться к героической истории, и военнослужащие, и гражданские лица. Мы проводим большую работу, приобщая молодежь к национальным ценностям.