Артиллерийское орудие, превратившееся в… танк

Эта бронированная гусеничная машина была разработана в рекордно короткие сроки — менее чем за два года. В момент принятия на вооружение она была лучшей в мире по защищённости и поражающему эффекту снаряда. Успех нового танка во многом определил правильный выбор установленного на него орудия. С него — орудия — и началась история Т‑62.

В ноябре 1958 года Главное ракетно-артиллерийское управление показало секретарю ЦК КПСС Никите Хрущёву новую гладкоствольную пушку калибра 100 мм. Орудие точно уничтожало цели на дальности около десяти километров. Однако Никиту Сергеевича больше поразила стрельба прямой наводкой. Бронебойно-кумулятивный снаряд на дистанции 800 метров пробивал броневой лист толщиной 380 мм. Таких высоких характеристик тогда не было ни у одного орудия в мире. Хрущёв прямо на полигоне отдал распоряжение установить орудие на танк. «Пусть они там знают, какая у нас техника!» — сказал Хрущёв. Кого имел в виду Никита Сергеевич, присутствовавшие не поняли. Но работы начали немедленно. Создать новую боевую машину поручили коллективу Уральского вагоностроительного завода.

СПРАВКА

Т‑62 — средний танк

Боевая масса — 37,5 т

Длина — 9,3 м

Ширина — 3,3 м

Толщина лобовой брони — 100 мм

Двигатель — дизельный, мощность — 580 л. с.

Скорость — до 50 км/ч

Вооружение — пушка калибра 115 мм, два пулемета калибра 7,62 мм

Экипаж — четыре человека.

Главного конструктора оборонного предприятия Леонида Карцева в коллективе знали как талантливого инженера и очень принципиального руководителя. Свое мнение он отстаивал до последнего. В основу проекта нового танка он положил самые передовые разработки, применявшиеся на Т‑55. Чтобы установить новую пушку, конструктор Карцев предложил изменить башню, а для этого требовалось удлинить корпус танка и перестроить компоновку агрегатов.

На доработку требовалось время. Сроки поджимали, а руководство завода спешило показать новую боевую машину Хрущёву. Технологи, чтобы не перенастраивать производственную линию, наоборот, предложили оставить башню пятьдесятпятки без изменений. Зная неуступчивость Карцева, заместитель директора Васильев дождался, когда главный конструктор ушел в отпуск, и отправил на согласование в Москву второй вариант установки орудия — в старую башню. Вот как вспоминал этот инцидент Леонид Карцев:

«Узнав об этом, я поехал в министерство и, вооружившись необходимыми документами, сумел доказать нерациональность васильевского варианта. Главным мотивом было то, что новая пушка имеет большие габариты и массу. В связи с этим в объемах боевого отделения (если сохранить неизменным погон башни) практически невозможно будет производить заряжание. Дело в том, что боеприпасы имели слишком большую длину — 1.200 мм. Такие в тесной танковой башне в пушку зарядить нельзя. В министерстве с моими доводами согласились».

КБ работало над новой машиной уже около четырех месяцев. Конструкторы, как и слесари в цехах, работали в три смены. До начала сборки первого экспериментального Т‑62 оставались считаные дни. И вдруг конструктора Карцева снова срочно вызвали в столицу.

«Командующий Сухопутными войсками, герой Сталинградской битвы маршал В. Чуйков узнал, что США поставили на вооружение танк М60 со 105-мм пушкой, а у нашей пушки калибр только 100 мм. Вызвал начальника танковых войск маршала П. Полубоярова с офицерами главного бронетанкового управления, представителей предприятий оборонной промышленности и спросил о том, что у нас есть, чтобы противопоставить этому танку. Дал сутки подумать и доложить предложения».

Этого времени Карцеву было достаточно, чтобы слетать на завод в Нижний Тагил и вернуться обратно с пухлой папкой конструкторской документации. За основу он предложил взять пушку Д‑54 калибра 100 мм, убрать нарезы и немного увеличить толщину стенок ствола. В результате получилась превосходная гладкоствольная танковая пушка калибра 115 мм. Идею одобрили. А еще через год, в сентябре

1961-го, Т‑62 с новой пушкой приняли на вооружение.

Несмотря на то что Т‑62 в буквальном смысле слова вырос из пятьдесятпятки, его корпус был длиннее и шире, чем первоначально предлагал Карцев. Это было вынужденное решение. Более мощное орудие требовало более крупную башню. Гладкоствольная 115-мм пушка оснащена эжектором пороховых газов и системой стабилизации в двух плоскостях — горизонтальной и вертикальной. Она имела гораздо более высокие баллистические характеристики, чем

100-мм орудие, показанное Хрущёву. Дальность стрельбы прямой наводкой составила 4 км. Бронепробиваемость — около 400 мм.

Танк сконструирован по классической схеме. Моторно-трансмиссионное отделение размещается в кормовой части машины, отделение управления — впереди, боевое отделение — в средней части. В просторной башне размещались уже не два, как на Т‑55, а три члена экипажа.

На Т‑62 установлена самая совершенная на то время система противоатомной защиты. Она обеспечивала защиту экипажа танка от повышенного давления, создаваемого ударной волной ядерного взрыва, и от проникновения радиоактивной пыли. При обнаружении радиоактивного излучения исполнительные механизмы останавливают танк и герметизируют его корпус. Шестьдесятдвойку также оснастили автоматической системой пожаротушения.

Благодаря полной герметизации корпуса танк способен без подготовки преодолеть брод глубиной до полутора метров.

Всего с 1962 по 1975 год было выпущено 20 тысяч танков Т‑62. Они поступали на вооружение многих армий мира и принимали участие в десятках вооруженных конфликтов. Особенно массово шестьдесят- двойки использовались на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Танк несколько раз модернизировался. Он получил более современные средства связи, приборы наблюдения и наведения, новый 700-сильный двигатель. Дополнительно бронировались корпус, башня, днище, устанавливалась навесная динамическая защита. На некоторые модификации устанавливался зенитный пулемет калибра 12,7 мм.

Невысокая цена и неприхотливость в обслуживании выгодно отличали Т‑62, как и другие советские средние танки послевоенного периода, от его более тяжелых собратьев. Но с развитием средств поражения потребовалось создание более совершенной бронированной машины. О ней мы расскажем в следующих номерах «БВГ».

Юрий Андреев