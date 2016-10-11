«Бойцовские игры» под контролем ДОСААФ

Оборонное общество Республики Беларусь в настоящее время активно развивает новый для себя военно-прикладной вид спорта — пейнтбол, а также активные игры — страйкбол и лазертаг. Они сейчас очень популярны у молодёжи в нашей стране, и в этих состязаниях ежегодно участвуют тысячи людей разных возрастов. Данный вид спорта и игры прекрасно подходят для тех, кто любит активный отдых с элементами драйва и не привык днями напролёт «чахнуть» у монитора компьютера, заполняя этим весь свой досуг. ДОСААФ уже многое сделано для того, чтобы отрегулировать весь спортивный процесс и ввести его в чёткие правовые рамки.

Развитие молодежного спорта — задача государственная

Руководство ДОСААФ постоянно ищет и находит свое место в новых видах спорта и играх, пользующихся спросом у молодежи. В том числе в таких, как пейнтбол, страйкбол и лазертаг. С первых дней своего зарождения тот же пейнтбол имел две составляющие — спортивную и тактическую. Сегодня практически во всех странах мира пейнтбол активно используется для профессиональной подготовки представителей служб специального назначения и телохранителей.

В этой связи в Беларуси необходимо было признать пейнтбол военно-прикладным видом спорта и создать соответствующую федерацию, чтобы объединить все существующие в стране спортивные клубы (только в Минске сегодня их насчитывается более тридцати). Стоял вопрос с определением порядка дальнейшей регистрации этих клубов, их статуса.

Так как развитие военно-прикладных видов спорта является одной из государственно-значимых задач ДОСААФ, ему и поручили стать ответственным за состояние и дальнейшее развитие пейнтбола в Беларуси. При этом речь шла не только об организации плановых спортивных соревнований, но и о создании в каждой области учебно-тренировочных центров или спортивно-патриотических клубов для занятий пейнтболом, страйкболом и лазертагом. Клубов, которые могли бы решать задачи подготовки молодежи к службе в армии. Кроме того, при заинтересованности наших силовых структур эти клубы могли бы заниматься и подготовкой личного состава специальных подразделений для отработки оперативно-тактических задач.

При активном участии общественного объединения в 2015 году была создана Белорусская федерация пейнтбола, исполнительным директором которой был избран сотрудник центрального аппарата ДОСААФ подполковник в отставке Сергей Донченко. Он в оборонном обществе является главным координатором взаимодействия с клубами пейнтбола, страйкбола и лазертага.

Руководство ДОСААФ Республики Беларусь взяло под свою опеку проведение соревнований этими клубами. Особенно активно сейчас развивается пейнтбол. По этому интересному виду спорта уже проводятся открытый чемпионат, кубок и первенство среди юниоров Беларуси. Они привлекают в нашу страну сотни иностранных спортсменов, желающих посоревноваться с белорусами в тактической выучке, скорости действий и меткости.

Что же касается страйкбола и лазертага, то сейчас ведется работа по включению их в реестр видов спорта Министерства спорта и туризма. А уже после данной процедуры можно будет планово проводить официальные республиканские соревнования.

Пейнтбол — тактическая игра для будущих солдат

Многие сходятся в том, что лучший пейнтбол — это тот, в котором есть определенная цель, но ее достижение ограничено некоторыми условиями. В таких сражениях членам команд нужно не только метко стрелять и быстро бегать, но и работать слаженно, продумывать четкую стратегию и тактику ведения боя.

При этом существуют разновидности пейнтбола — тактический и спортивный, которые значительно отличаются друг от друга. Спортивный требует от игроков отличной физической подготовки, которая помогает им очень быстро и четко передвигаться по игровому полю, безошибочно поражать цель. Для этого вида спорта характерны динамика, способность достаточно быстро ориентироваться и принимать решения в сложившейся ситуации. Каждый игрок выполняет определенную функцию, и заменить его бывает почти невозможно. При этом команда здесь довольно небольшая по сравнению с тактическим пейнтболом, где в игре могут принимать участие несколько сотен человек.

Отчасти из-за малого количества игроков спортивный пейнтбол не нуждается в больших пространствах. Зачастую команда проходит поле буквально за несколько минут. При удачной атаке противник условно уничтожается в течение очень короткого времени.

Как и в любом виде спорта, в спортивном пейнтболе есть свои правила и отличительные особенности. В игре встречаются две команды, площадка для нее вдвое меньше футбольной, она огорожена защитной сеткой, есть естественное покрытие и надувные укрытия.

По времени игра длится всего 5–7 минут. Согласно правилам проведения соревнований, команда состоит из восьми человек, пять из которых действуют на поле. Ствол маркера для этого вида пейнтбола должен быть определенной длины, а количество шаров — больше, чем при игре в обычный пейнтбол. Основной задачей является «захват флага» противника, который находится на его стартовой базе.

Определенным сигналом судья оповещает игроков о том, что турнир начался. По этому сигналу они, покидая стартовые базы, разбегаются по своим укрытиям. Этот момент является самым ответственным в игре. Кто займет наиболее выгодные укрытия, у того есть все шансы на победу. После этого начинается основная часть игры, которая представляет собой переходы, стрельбу, атаки, защиту и так далее. В случае нарушения правил судьи назначают штрафы и удаления.

Спортивный пейнтбол развивает стратегическое и тактическое мышление, отличный глазомер, быструю реакцию, а также чувство товарищества и волю к победе.

В пейнтболе существует множество тактических приемов. Для начала стоит разделить тактику на индивидуальную и командную. По совету профессионалов, лучшая индивидуальная тактика — непредсказуемость. Не задерживаться надолго за одним укрытием, как можно чаще менять позицию, потому что поразить неподвижную мишень гораздо легче. Ваши непредсказуемые, немного нелогичные передвижения собьют с толку противника и не дадут просчитать следующий маневр.

По тактике командной также есть несколько советов, применимых для новичков и профессионалов в равной степени. Например, при тактике агрессии часто используют быстрые перемещения с места на место с целью захвата территории противника. При этом хорошие команды ведут постоянную огневую атаку по вражеским позициям. Новички, применив подобную тактику, могут заметно ограничить свободу передвижений и возможности ответного огня для противников.

Как правило, команды выходят на поле с четкими планом действий и тактикой боя. Иначе инициативу наверняка перехватят соперники, а вам останется только пассивно обороняться. Игра пейнтбол, тактика которой заключается в умении не только четко попадать в цель, принесет победу и истинное удовольствие, если вы научитесь правильно использовать укрытия.

Сражения в «обойме» кубков и чемпионатов

В нашей стране спортивный пейнтбол уже вошел в русло с четко очерченными берегами. Он внесен в календарный план республиканских и международных соревнований ДОСААФ на 2016 год. Спортивный пейнтбол введен в рамки многоэтапного открытого чемпионата, кубка и первенства среди юниоров Республики Беларусь. В нынешнем году этапы данных соревнований проходили в Могилеве, Витебске и Гродно.

Особенно интенсивно этот увлекательный вид спорта развивается в Могилеве. Здесь его флагманом является пейнтбольный клуб «Рубикон», который совместно с Могилевской областной оргструктурой ДОСААФ на высоком организационном уровне проводит достаточно масштабные соревнования.

Вот и в сентябре этого года в Могилеве на базе «Рубикона» прошел финальный этап открытого чемпионата Республики Беларусь по спортивному пейнтболу. В соревнованиях в трех дивизионах приняли участие 13 команд из Беларуси и городов Российской Федерации.

По итогам всей серии открытого чемпионата Республики Беларусь по спортивному пейнтболу места команд распределились так. В дивизионе 1 победила команда «Фристайл» (Москва). В дивизионе 2 не было равных Madd Dogs (Минск). В дивизионе 3 золотым пьедестал стал для команды Pandorum (Солигорск).

Победителям и призерам соревнований были вручены кубки, медали и дипломы Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ, а также призы и сувениры от спонсоров.

На этих состязаниях побывал председатель Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь генерал-майор запаса Иван Дырман. Он побеседовал с участниками турнира и заверил, что оборонное общество будет и впредь активно поддерживать и развивать в республике данный вид спорта.

Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора