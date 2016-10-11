Чтобы техника зимой не подвела

В войсках переводят вооружение, военную и специальную технику на зимний режим эксплуатации. Плановые сезонные работы на ВВСТ начались 19 сентября и завершатся уже в конце этой недели. Не за горами зима, поэтому времени на раскачку нет. От качества выполнения перевода техники напрямую зависит ее надежность при эксплуатации в холода, а значит — и будущие успехи воинов в боевой подготовке.

Это хорошо понимают в центре технического обеспечения (цто), который возглавляет полковник Владимир Баранский. Именно на военнослужащих этой воинской части легла основная нагрузка при переводе техники и вооружения 72 ОУЦ. Как отметил заместитель начальника центра техобеспечения по вооружению подполковник Владимир Кузнецов, в строго отведенные сроки инженерно-техническому составу части необходимо обслужить около трехсот единиц бронетанковой и автомобильной техники учебно-боевой и транспортной групп.

Одна из особенностей перевода в учебном соединении состоит в том, что сезонные работы здесь проводятся параллельно с обеспечением плановых занятий в рамках боевой учебы курсантов. Если в войсках в этот период задействуется минимальное количество техники, то для центра технического обеспечения такая «роскошь» непозволительна. Обучение будущих прапорщиков и младших специалистов на месяц не остановишь. Напротив, сейчас в школах учебного центра — пик боевой подготовки.

Ежедневно для обеспечения дневных и ночных занятий с курсантами привлекается около 120 боевых машин. Вот-вот у будущих младших специалистов и прапорщиков начнутся и выпускные экзамены.

Сезонные работы на технике организованы в трех стационарных парках, где есть пункты технического обслуживания и ремонта с необходимым производственным и подъемным оборудованием.

…В тот холодный осенний день в ПТОРе парка № 3 было многолюдно. Слесари по ремонту рядовые Александр Хоботов и Андрей Богдан занимались смазкой ходовой части бронетанковой техники. Эти парни еще до армии успели поработать на технике. А задачу по проверке паровоздушных клапанов системы охлаждения танковых двигателей добросовестно выполнял сержант Валерий Назаров. На посту промывки фильтров усердно трудилась группа военнослужащих под общим руководством сержанта Влада Теленченко.

Необходимо отметить, что в этот ответственный период личный состав ремонтного батальона цто, укомплектованный подготовленными специалистами, оказывает механикам-водителям существенную помощь в проведении сезонных работ. Как выяснилось, все солдаты срочной службы в ремонтных под­разделениях имеют соответствующее образование и определенный опыт работы «на гражданке». Рядовой Александр Шведов, например, до призыва в армию окончил Мозырский государственный политехнический колледж, получил профессию токаря широкого профиля. Больше года он проработал на производстве по специальности. Сейчас Александр добросовестно выполняет обязанности токаря в ремонтном подразделении.

На своем посту деловито хозяйничал электрогазосварщик взвода специальных работ ефрейтор Александр Калашников, призванный из Речицы. Обварив ровным швом оторвавшийся грязевой щиток от БТС‑4, парень принялся за восстановление глушителя автомобиля.

— Здесь металл очень тонкий, поэтому нужна полуавтоматическая сварка: качество шва будет гораздо выше, а сам он — прочнее, — со знанием дела посвятил меня в нюансы своей работы специалист, на минуту подняв черную маску.

Спорилась работа и у воинов по ремонту и обслуживанию артвооружения во главе со старшим прапорщиком Олегом Майгуровым.

— Как со сроками, спрашиваете?.. С задачей по переводу техники на зимний период эксплуатации мы справимся вовремя, — твердо заверил заместитель начальника центра технического обеспечения по вооружению подполковник Владимир Кузнецов. — Все масла, смазки, расходные материалы и запчасти получены заблаговременно, заявки в довольствующих органах удовлетворены на сто процентов. Люди работают на конкретный результат…

Объем уже выполненных сезонных работ и боевой настрой личного состава цто вселили в меня уверенность в том, что умельцы в погонах сделают все для того, чтобы основательно подготовить вверенную технику и вооружение к ратным испытаниям в зимних условиях.

Подполковник запаса Николай Макаревич,

«Ваяр», фото автора