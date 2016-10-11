Дивизионы не жалеют огня.Гвардейские залпы на Обуз-Лесновском полигоне (Видео)

Эхо артиллерийских залпов не умолкает по всей округе. Вот дружно грянули залпом самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». Через короткий промежуток времени их сменяют самоходные гаубицы 2С3 «Акация». Воцарившуюся на несколько минут тишину прерывает мощный залп реактивных установок БМ‑21 «Град». Сказала своё слово и батарея установок ПТУР «Штурм»: противотанковые ракеты пролетают над полигонным полем, поражая мишени на опушке леса. Все цели были успешно поражены подразделениями 841‑й гвардейской группы артиллерии 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Работают «Грады»

На позиции реактивной батареи кипит напряженная работа. Длинные серебристые стержни реактивных снарядов уже подготовлены к стрельбе. Как только в направлении цели улетает очередная их партия, расчеты по команде спешат к боеприпасам и начинают заново снаряжать установки.

Из динамика, установленного на машине управления, звучат команды для наведения боевых машин. Командиры расчетов докладывают о готовности к стрельбе. Затем расчетам приказано занять места в укрытиях, а буквально через минуту-две раздаются заставляющие внутренне сжаться заветные слова — «триста тридцать три»… И вновь реактивные снаряды с надсадным воем вылетают из направляющих.

Действиями расчетов на огневой позиции управляет старший офицер на батарее гвардии старший лейтенант Алексей Сидоренко. Он принимает с командно-наблюдательного пункта данные о координатах цели и ее характеристиках и готовит данные для стрельбы. Судя по оперативности и слаженности действий расчетов, подчиненные понимают своего командира с полуслова. Чувствуется, что предыдущие тренировки не прошли для этих военнослужащих даром.

— Сегодня я поставил бы личному составу общую оценку «отлично», — подчеркнул в беседе офицер Сидоренко. — Навыки совершенствуются с каждой стрельбой. На глазах наши расчеты улучшают временные показатели заряжания установок, повышается точность стрельбы. Сегодня на стрельбе в составе группы артиллерии военнослужащие реактивного дивизиона нас, командиров, не подвели. Особо хочу отметить работу расчета, которым командует гвардии старший сержант Александр Козелецкий.

Снаряды достигли целей

На командно-наблюдательном пункте работают офицеры управления 841‑й гвардейской группы артиллерии. Руководит стрельбой начальник артиллерии 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Александр Ющенко.

Из-под бетонного перекрытия амбразуры даже без специальной оптики хорошо видно мишенное поле, на котором то и дело вспыхивают разрывы снарядов. По замыслу занятия артиллерийские подразделения приданы механизированным батальонам с целью обеспечить мотострелкам надежную огневую поддержку.

— Цель 112 — живая сила и огневые средства противника. Дивизиону 2С1 — подавить. По два снаряда — огонь! — дает вводную начальник артиллерии 11 омбр. Аналогичные задачи последовательно получают другие подразделения группы.

После того как снаряды достигли целей, командиры батарей и дивизионов немедленно докладывают о выполнении огневых задач.

— Что-то пожара не наблюдаю, только легкий дымок у мишеней стелется… — с улыбкой замечает Александр Александрович Ющенко. — Что ж, придется — помимо плановых — накрыть еще по одной внеплановой цели. Ориентир семь — белый знак, влево три, выше три. Минометная секция противника, цель внеплановая. По пять снарядов — огонь!..

Проходит совсем немного времени, и на месте условной минометной секции противника возникает стена разрывов.

— Попадание точное, прямо по цели, — докладывает офицер управления, прильнувший к оптическому прибору.

— Отлично! Молодцы! — подчеркнул, комментируя ход стрельб, гвардии полковник Ющенко. — Дивизион САУ 2С1, которым командует гвардии подполковник Дмитрий Зелёнко, снова оказался на высоте. Который раз подчиненные этого офицера радуют командование нашей группы артиллерии высокими результатами. Не зря в этом году им было доверено представлять Западное оперативное командование в соревновании на лучший в Вооруженных Силах артиллерийский дивизион.

Ну а здесь это подразделение отрабатывало так называемую стрельбу на рикошетах. При первых разрывах снарядов живая сила противника немедленно прячется в траншеях или других подходящих для этого укрытиях — вот почему взрыватели устанавливаются с таким расчетом, чтобы при ударе о землю снаряд сразу не взрывался, а отскакивал вверх. В этом случае взрыватель срабатывает в воздухе — и сидящих в окопах или прячущихся в воронках солдат накрывает град осколков. Поражение живой силы противника в данном случае неминуемо.

У «бога войны» в арсенале немало эффективных способов выполнения боевых задач!..

Финал «боя» — за ПТУРами

…А под занавес стрельб по мишеням, имитирующим бронированные цели, начала боевую работу противотанковая батарея. Занявшим позиции и замаскировавшим установки противотанкистам пришлось недолго ждать, пока по своим целям отстреляются гаубичные и реактивный дивизионы. И вот настал их черед. Издали видно, как установки ПТУР «Штурм» из засады выдвинулись на огневой рубеж, над бронированными корпусами установок приподнялись контейнеры с ракетами…

С протяжным воем ПТУРы

устремляются по направлению к целям. До них — 3,5—4 километра. Это расстояние преодолевается снарядами за считаные секунды. За такой промежуток времени противник не успеет определить радиочастоту, на которой осуществляется управление. А подавить все частоты в секторе ведения боевых действий физически невозможно.

Наводимые по радиолучу ракеты в полете словно прижимаются к земле — и кажется, что столкновение с песчаной поверхностью неизбежно… Но там, где, казалось, ПТУР упадет, ракета неожиданно приподнимается и поражает нужный объект.

К слову, противотанковая батарея, которой командует гвардии капитан Сергей Подопригора, — одно из лучших подразделений в группе артиллерии.

Стоит отметить, что на данном полевом выходе достойно отстрелялись все без исключения дивизионы. Были поражены как плановые, так и внеплановые цели. Все огневые задачи личным составом успешно выполнены.

Стрельбы в составе группы — апогей полевого выхода. Добавим: в предшествующие им дни проходили тренировки командиров расчетов по ведению огня прямой наводкой, шла спецподготовка в составе батарей и дивизионов. Все цели на полигоне поражались штатными боеприпасами. Предварительные тренировки подтвердили: артиллерийские подразделения слажены и готовы к стрельбе в составе группы.

По итогам того стрельбового дня командование группы артиллерии отметило подразделения гвардии подполковника Дмитрия Зелёнко и гвардии капитана Сергея Подопригоры. Они еще раз наглядно продемонстрировали на полигоне свою способность выполнять боевые задачи на высоком уровне.

Сергей Ручанов, «Ваяр»,

фото Владимира Блинова