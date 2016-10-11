Долгие годы со спортом на «ты»

В минувшее воскресенье начальнику физической подготовки и спорта — старшему преподавателю отдельной дисциплины (физическая подготовка и спорт) Минского суворовского военного училища подполковнику Сергею Азаревичу исполнилось 50 лет. Вполне символично, что эту значимую дату офицер встретил в стенах родной минской «кадетки», где он впервые примерил алые погоны в 1982 году.

Выбор продиктовала судьба

После московской Олимпиады‑80 в стране интерес к спорту был весьма высок.

Не был исключением и Сергей Азаревич. Но эти годы для Сергея и его сестры стали черными — сначала не стало отца, а вскоре умерла и мама. Но жизнь продолжалась, и Сергей принял решение поступать в Минское суворовское военное училище.

— Я приехал в Минск и даже сдал на пятерку экзамен по математике, — вспоминает подполковник Сергей Азаревич. — Но после оказалось, что экзамены мне как сироте сдавать не нужно, я был зачислен вне конкурса.

На два года минская кадетка заменила ему родной дом, отца — офицер-воспитатель майор Владимир Петрович Шелухо.

— Это были замечательные годы! Мы стремились к знаниям, постигали военные дисциплины, философствовали. А самой большой радостью для меня, пожалуй, была возможность заниматься в хорошем спортзале. Я там пропадал все свободное время. Кроме того, занятия у нас проходили на стадионе «Трудовые резервы», который располагался рядом с Троицким предместьем, и в парке имени Марата Казея, — делится воспоминаниями Сергей Петрович.

Когда же пришла пора сдавать нормативы по физической подготовке суворовец Азаревич пробежал километр с неплохим результатом — три минуты и пять секунд. Заведующий кафедрой физической культуры и спорта майор Владимир Мостовенко обратил внимание на невысокого паренька. В следующий раз Сергей показал результат две минуты пятьдесят девять секунд. Вскоре его определили в сборную МСВУ.

— Дисциплина в училище всегда была на высоте. Однажды Владимир Васильевич в качестве наказания за то, что я во время перемены делал большой оборот вокруг перекладины (заниматься на снарядах в отсутствие преподавателя запрещается. — Авт.), заставил меня присесть триста раз. А я назло ему присел триста тридцать три, — с улыбкой вспомнил о своем подростковом упрямстве юбиляр…

Его любовь к спорту не мешала успеваемости. Суворовское училище парень окончил с двумя четверками — по русскому и немецкому языкам. Так как в увольнение могли ходить почти только одни отличники, приходилось более усердно учиться. Командир взвода, по словам Сергея Петровича, лишь изредка допускал четверки по русскому и иностранному языкам. Остальные оценки у суворовца должны быть самыми высокими, считал он. А троечников, что и говорить, среди суворовцев не было. Требование «стремиться во всем быть лучшими» усваивали все.

«Танкист-баскетболист»

Два года пролетели быстро. Вскоре, тепло простившись друг с другом, суворовцы 28‑го выпуска разлетелись по всему Советскому Союзу.

Сергей был маленького роста, поэтому поехал поступать в Челябинское высшее танковое командное училище имени 50‑летия Великого октября, чтобы стать, как и его командир взвода майор Шелухо, танкистом.

Став курсантом, парень не распрощался со спортом. Подполковник Азаревич припомнил такой эпизод тридцатилетней давности:

— Помню, на первой зарядке меня вызвал завкафедрой, спросил, какими видами спорта я занимаюсь. Я почему-то ответил, что баскетболом, после чего он отправил меня «далеко-далеко». А на следующий день, предварительно ознакомившись с моим личным делом, строго выговорил мне, но… тут же зачислил в сборную училища по многоборью.

После этого курсант Азаревич регулярно участвовал в соревнованиях, в том числе всесоюзных. А однажды ему пришлось выступать за Свердловскую дивизию МВД. Тогда он занял первое место и получил хрустальную вазу. Хотя во время преодоления полосы препятствий сломал ногу…

В военном училище после кадетки Сергею учиться было легко, все-таки база МСВУ была серьезной.

— После окончания училища я прибыл в Краснознаменный Белорусский военный округ, в 355‑й танковый полк, который дислоцировался в Уручье. Стал командиром разведывательного взвода. А так как спорт в разведке — это основа основ, физические нагрузки были ежедневными. В моем взводе у каждого солдата был какой-либо спортивный разряд хотя бы по одному виду спорта или спортивное звание, — рассказал Сергей Петрович.

Затем офицер проходил службу на должностях заместителя начальника штаба батальона и начальника физподготовки полка…

Судьба распорядилась так, что в 2002 году подполковник Сергей Азаревич вернулся в Минское СВУ в качестве преподавателя. В 2004 году он окончил Белорусский государственный университет физической культуры по специальности «менеджер спорта и туризма, преподаватель физической подготовки и спорта».

В родном СВУ

— Когда я вернулся в стены родного училища, как будто вновь обрел что-то родное, до боли знакомое и очень близкое. Тот же спортивный зал, те же коридоры и стены, — поделился сокровенным офицер. — К слову, сейчас спортивный уголок есть в каждой роте. В это вложено много трудов всего коллектива и руководства училища. Руководство Министерства обороны также придает большое значение физическому воспитанию суворовцев.

Действительно, спортивная база МСВУ оставляет приятное впечатление. Многим другим учебным заведениям остается только мечтать о такой.

— За последние годы был полностью отремонтирован спортивный зал и зал борьбы, а также стрелковый тир на 50 метров. Были созданы зал дзюдо и стрелковый тир на 10 метров на восемь направлений, — рассказал Сергей Петрович.

А недавно был построен современный многофункциональный спортивный комплекс, который включает в себя беговую дорожку с замкнутым циклом длиной 250 метров на четыре направления, 100‑метровую беговую дорожку, единую полосу препятствий на два направления. Имеются здесь и огражденные площадки для гандбола, футбола, волейбола и баскетбола с искусственным покрытием.

Также в распоряжении суворовцев — тренажерный комплекс и лопинг — специальный аппарат для тренировки вестибулярного аппарата. А к концу ноября будет установлено десять антивандальных тренажеров с изменяемой нагрузкой.

Результаты не заставили себя долго ждать. Например, все первые места по многоборью «Защитник Отечества» в последние годы принадлежат минским суворовцам. Суворовцы успешно сдают вступительные испытания по физической подготовке при поступлении в высшие военные учебные заведения, очень хорошо о минских суворовцах отзываются преподаватели кафедр физической подготовки ввузов.

— Это норма, так и должно быть, — считает Сергей Азаревич. — Мастером спорта, конечно, не каждому стать дано, но для того чтобы поддерживать себя в отличной форме, достаточно просто дружить с турником и периодически выполнять пробежку.

В свободное время Сергей Петрович следит за выступлениями белорусских спортсменов, с особым интересом следит за играми наших хоккеистов.

Но куда больше радости Сергею Петровичу доставляют весточки об успехах его выпускников‑суворовцев, которые постоянно прилетают из вузов и воинских частей, ведь, как известно, это важно для любого педагога.

— Если у них все получается, значит, мы стараемся не зря, — уверен офицер.

Перешагнув очередной жизненный рубеж, подполковник Сергей Азаревич не собирается останавливаться на достигнутом.

— Мне рано на покой, есть силы и планы на скорую перспективу, — утверждает он.— Помню, мы, будучи выпускниками «кадетки», желали друг другу к 50 годам стать генералами, мне желали стать маршалом бронетанковых войск… Судьба сложилась несколько иначе, но об этом я нисколько не жалею.

Коллектив и выпускники Минского СВУ сердечно поздравляют подполковника Сергея Петровича Азаревича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, долголетия и счастья в личной жизни!

Старший лейтенант Евгений Довгаль, «Ваяр»,

фото автора и из архива Сергея Азаревича