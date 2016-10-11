И ЗИЛ заботу любит

В войсках Западного оперативного командования в разгаре перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации

Вместе со своими товарищами в эти дни трудится не покладая рук и старший водитель одного из подразделений 74‑го отдельного полка связи рядовой Евгений Кицис. К моменту моего визита в часть этот военнослужащий срочной службы уже завершал перевод закрепленного за ним автомобиля. Опытный специалист выполнил поставленную задачу со знанием дела, работая умело и результативно.

— Проверил исправность всех систем, уровни технических жидкостей, масла и смазки в агрегатах автомобиля. Промыл топливные фильтры грубой и тонкой очистки, провел смазочные и другие необходимые работы, — доложил Евгений старшему технику роты прапорщику Егору Каратаю…

— Рядовой Кицис — дисциплинированный, старательный и добросовестный военнослужащий, отличный специалист. В ходе перевода трудится с огоньком, — охарактеризовал старшего водителя заместитель командира подразделения по технической части майор Андрей Гребень.

Евгений — уроженец Гродно, окончил местный государственный аграрный университет по специальности «экономист-менеджер». Ему с детства нравится техника. Водительские категории В и С парень открыл еще «на гражданке».

— Дома легковая машина марки «Фольксваген», а здесь — мощный и выносливый ЗИЛ‑131, — рассказал рядовой Евгений Кицис. — За время службы я приобрел хороший опыт вождения.

Помимо ежедневных занятий по боевой подготовке, этот военнослужащий принимал участие в таких значимых мероприятиях ратной учебы, как тактико-специальное учение войск связи, командно-штабное учение Вооруженных Сил. Евгений участвовал в параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь, за что был поощрен нагрудным знаком и благодарственным письмом Президента Республики Беларусь.

За плечами у него уже более 10 месяцев службы. Вскоре Евгению предстоит увольнение в запас. Поэтому армейский специалист спешит передать другим накопленный опыт. Вот и сейчас он, завершив перевод своего автомобиля, азартно стал помогать товарищам.

— Техника любит заботу, — считает рядовой Кицис. — И если относиться к ней с душой, уверен, что и в самый ответственный момент она не подведет!

Подполковник

Александр Севенко,

«Ваяр», фото автора