Крещение штатным артвыстрелом (Видео)

11.10.2016 Боевая подготовка, Свежий выпуск #

Завершающим этапом огневой выучки курсантов танковых подразделений 72 ОУЦ стало выполнение упражнения контрольных стрельб (УКС) штатным артвыстрелом (в дневное и ночное время). Капризы осенней погоды не помешали будущим младшим специалистам продемонстрировать хорошие практические навыки и успешно пройти ратное испытание.

Начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич с группой офицеров наблюдает за ходом выполнения УКС курсантами

Начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор
Андрей Некрашевич с группой офицеров наблюдает за ходом выполнения УКС курсантами

К этому плановому мероприятию по огневой подготовке начинающие воины-танкисты подошли во всеоружии. Уже состоялись занятия в учебных классах и на тренажерах, практические стрельбы из вкладного ствола. А ведь именно «штатка» позволяет не только реально оценить качество приобретенных знаний и навыков будущих наводчиков орудий и командиров танка Т‑72Б, но и проверить общий уровень готовности огневиков к выпускным экзаменам, которые начнутся в конце октября.

Первыми показать свою выучку вышли на танковую директрису 227‑го общевойскового полигона подчиненные гвардии лейтенанта Павла Суковенко. Молодой перспективный командир учебной танковой роты держался внешне спокойно: знал, что его парни действовать при вооружении обучены. Твердая хорошая оценка за выполнение УКС из вкладного ствола стала главным козырем при допуске к «штатке».

Во многом результат штатной стрельбы зависит от качественной подготовки техники и вооружения учебно-боевой группы. Чтобы танки не подвели в «бою», накануне на них серьезно поработали специалисты из центра технического обеспечения.

Танки возвращаются на исходную позицию

Танки возвращаются на исходную позицию

…После доведения до личного состава мер безопасности и тактической обстановки поступила команда руководителя стрельбы гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Позняка: «Броня!» Я — «Вышка»…».

Чтобы несколько сбить понятное волнение начинающих огневиков, первыми к прицелам традиционно прильнули командиры. Как и следовало ожидать, стрельба у профессионалов прошла без нареканий. Шесть минут понадобилось гвардейцам лейтенантам Павлу Суковенко, Вячеславу Иванову и старшему сержанту контрактной службы Дмитрию Солдатенко для того, чтобы произвести точные выстрелы по появляющимся и движущимся мишеням со сменой огневых позиций.

На исходную наставники курсантов привезли пятерку и две четверки. Максимальный результат показал военнослужащий контрактной службы Дмитрий Солдатенко: при порывистом боковом ветре мастер ведения огня, участник международных состязаний по танковому биатлону трижды прошил танк «противника» тремя имеющимися в боекомплекте снарядами, а затем поразил и все три пулеметные цели.

Личный пример командиров повлиял и на начинающих огневиков. Уже в первом курсантском заезде приятно удивил меткой стрельбой гвардии рядовой Артём Левкович, направленный на учебу из 6 омбр.

Сразу по возвращении танков на исходную позицию начальник 72 ОУЦ генерал-майор Игорь Король в присутствии сводных экипажей объявил Артёму благодарность за достигнутый максимальный результат в штатной стрельбе. Вдобавок начинающий огневик получит, как и обещали, трое суток к основному отпуску. Заслужил!..

Хорошим результатом в стрельбе на соседнем огневом направлении порадовал гвардии рядовой Кирилл Гаврильчик, направленный на учебу из 120 омбр. Первый выпущенный им снаряд лег с небольшим перелетом. Но буквально через пару секунд солдат внес необходимые поправки — и сумел двумя оставшимися артвыстрелами поразить танк «противника».

Будущий наводчик орудия гвардии рядовой Артём Левкович одним из первых показал на «штатке» максимальный результат

Будущий наводчик орудия гвардии рядовой Артём Левкович одним из первых показал на «штатке» максимальный результат

Не менее удачными получились и последующие курсантские заезды. Танкисты возвращались на исходный рубеж как минимум с двумя четверками.

К концу стрельбового дня список огневиков, выполнивших упражнение на хорошо и отлично, значительно пополнился. В их числе были гвардии рядовые Сергей Голик, Дмитрий Русак, Владислав Кислюк, Сергей Зайцев, Роман Новик, Алексей Давидович…

Не хуже оказался результат выполнения курсантами УКС штатным артвыстрелом и в ночных условиях. Все это — серьезная заявка на успешную сдачу танкистами выпускных экзаменов.

— Результаты штатной стрельбы показывают, что в целом курсанты обучены действовать при вооружении, работать по различным вариантам мишенной обстановки. Преодолев психологический барьер при выполнении штатного артвыстрела, будущие младшие специалисты демонстрируют умение корректировать огонь, вести разведку целей и успешно решать огневые задачи, — прокомментировал полевую выучку начинающих танкистов начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич.

Подполковник запаса

Николай Макаревич,

«Ваяр», фото автора

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