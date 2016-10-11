Крещение штатным артвыстрелом (Видео)

Завершающим этапом огневой выучки курсантов танковых подразделений 72 ОУЦ стало выполнение упражнения контрольных стрельб (УКС) штатным артвыстрелом (в дневное и ночное время). Капризы осенней погоды не помешали будущим младшим специалистам продемонстрировать хорошие практические навыки и успешно пройти ратное испытание.

К этому плановому мероприятию по огневой подготовке начинающие воины-танкисты подошли во всеоружии. Уже состоялись занятия в учебных классах и на тренажерах, практические стрельбы из вкладного ствола. А ведь именно «штатка» позволяет не только реально оценить качество приобретенных знаний и навыков будущих наводчиков орудий и командиров танка Т‑72Б, но и проверить общий уровень готовности огневиков к выпускным экзаменам, которые начнутся в конце октября.

Первыми показать свою выучку вышли на танковую директрису 227‑го общевойскового полигона подчиненные гвардии лейтенанта Павла Суковенко. Молодой перспективный командир учебной танковой роты держался внешне спокойно: знал, что его парни действовать при вооружении обучены. Твердая хорошая оценка за выполнение УКС из вкладного ствола стала главным козырем при допуске к «штатке».

Во многом результат штатной стрельбы зависит от качественной подготовки техники и вооружения учебно-боевой группы. Чтобы танки не подвели в «бою», накануне на них серьезно поработали специалисты из центра технического обеспечения.

…После доведения до личного состава мер безопасности и тактической обстановки поступила команда руководителя стрельбы гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Позняка: «Броня!» Я — «Вышка»…».

Чтобы несколько сбить понятное волнение начинающих огневиков, первыми к прицелам традиционно прильнули командиры. Как и следовало ожидать, стрельба у профессионалов прошла без нареканий. Шесть минут понадобилось гвардейцам лейтенантам Павлу Суковенко, Вячеславу Иванову и старшему сержанту контрактной службы Дмитрию Солдатенко для того, чтобы произвести точные выстрелы по появляющимся и движущимся мишеням со сменой огневых позиций.

На исходную наставники курсантов привезли пятерку и две четверки. Максимальный результат показал военнослужащий контрактной службы Дмитрий Солдатенко: при порывистом боковом ветре мастер ведения огня, участник международных состязаний по танковому биатлону трижды прошил танк «противника» тремя имеющимися в боекомплекте снарядами, а затем поразил и все три пулеметные цели.

Личный пример командиров повлиял и на начинающих огневиков. Уже в первом курсантском заезде приятно удивил меткой стрельбой гвардии рядовой Артём Левкович, направленный на учебу из 6 омбр.

Сразу по возвращении танков на исходную позицию начальник 72 ОУЦ генерал-майор Игорь Король в присутствии сводных экипажей объявил Артёму благодарность за достигнутый максимальный результат в штатной стрельбе. Вдобавок начинающий огневик получит, как и обещали, трое суток к основному отпуску. Заслужил!..

Хорошим результатом в стрельбе на соседнем огневом направлении порадовал гвардии рядовой Кирилл Гаврильчик, направленный на учебу из 120 омбр. Первый выпущенный им снаряд лег с небольшим перелетом. Но буквально через пару секунд солдат внес необходимые поправки — и сумел двумя оставшимися артвыстрелами поразить танк «противника».

Не менее удачными получились и последующие курсантские заезды. Танкисты возвращались на исходный рубеж как минимум с двумя четверками.

К концу стрельбового дня список огневиков, выполнивших упражнение на хорошо и отлично, значительно пополнился. В их числе были гвардии рядовые Сергей Голик, Дмитрий Русак, Владислав Кислюк, Сергей Зайцев, Роман Новик, Алексей Давидович…

Не хуже оказался результат выполнения курсантами УКС штатным артвыстрелом и в ночных условиях. Все это — серьезная заявка на успешную сдачу танкистами выпускных экзаменов.

— Результаты штатной стрельбы показывают, что в целом курсанты обучены действовать при вооружении, работать по различным вариантам мишенной обстановки. Преодолев психологический барьер при выполнении штатного артвыстрела, будущие младшие специалисты демонстрируют умение корректировать огонь, вести разведку целей и успешно решать огневые задачи, — прокомментировал полевую выучку начинающих танкистов начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Андрей Некрашевич.

Подполковник запаса

Николай Макаревич,

«Ваяр», фото автора