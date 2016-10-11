«Теперь мы кадеты!..»

11.10.2016 Горжусь службой, Свежий выпуск #

Нередко говорят так: чтобы стать хорошим врачом, учителем, военнослужащим, строителем и т. д., ими надо родиться.

И, соответственно, идти к заветной мечте с детства, не останавливаясь перед какими то ни было трудностями и испытаниями. Что называется, через тернии к звездам.

Именно такой путь выбирают мальчишки и девчонки, поступающие в государственное учреждение «Минское областное кадетское училище». И затем ничуть не жалеют об этом.

Полковник Николай Кривченя вручает алые погоны

Полковник Николай Кривченя вручает алые погоны

Данное учебное заведение начало функционировать 1 сентября 2010 года. Шесть лет — казалось бы, совсем ничего: что можно успеть за столь короткое время?.. А на самом деле не так уж и мало.

Кадеты — постоянные участники творческих конкурсов, научно-практических конференций, престижных спортивных соревнований. Итогом их выступлений в большинстве случаев становятся дипломы либо грамоты победителей и лауреатов. Только за 2015/2016 учебный год подобных наград в копилке училища — 184. Некоторые кадеты неоднократно завоевывали призы, защищая честь альма-матер на состязаниях различных уровней.

Следует отметить, что в Минском областном кадетском училище каждому предоставлена возможность проявить себя. Здесь обучается около 230 мальчиков и девочек из разных областей Беларуси. По окончании учреждения образования большинство из них становятся курсантами вузов, готовящих кадры для силовых структур нашей страны.

Сотрудники Минского областного военного комиссариата — частые гости в училище. Они охотно рассказывают ребятам о Вооруженных Силах, организуют показы фильмов на военную тематику, помогают с материально-техническим обеспечением учебного процесса.

…В минувшие выходные в этом училище яблоку негде было упасть. И причина была веской — праздник «Посвящение в кадеты». 85 новобранцев произнесли слова клятвы на верность кадетскому братству, а еще получили заветные алые погоны, право на ношение которых они доказали, преодолев серьезный отбор.

Новоиспеченные кадеты

Новоиспеченные кадеты

Клятва на верность кадетскому братству

Клятва на верность кадетскому братству

Поздравили ребят со столь знаковым событием в их жизни начальник департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Новиков, генерал-майор запаса Николай Скобелев, военный комиссар Минской области полковник Николай Кривченя, начальник управления образования Минского облисполкома Галина Казак, представители местных исполнительных органов власти, Военной академии Республики Беларусь, военно-технического факультета в БНТУ, общественных организаций, духовенства.

— В седьмой раз Минское областное кадетское училище принимает пополнение, — отметил в приветственном слове полковник Николай Кривченя. — Это училище — визитная карточка Минщины. Его выпускники служат в различных силовых структурах, в том числе в Вооруженных Силах Беларуси, охраняя мир и покой граждан нашей страны. И мы гордимся ими.

— Сегодня вас приняли в кадетскую семью. Надеюсь, что слова клятвы, которую вы произнесли, глубоко запали в ваше сердце. Не забывайте их никогда! — подчеркнула, напутствуя новоиспеченных кадет, Галина Казак. — У вас впереди много погон, но первые, кадетские всегда будут самыми дорогими…

Как и положено, в праздник не обошлось без наград. От имени руководства училища, республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет», Белорусской православной церкви лучшие преподаватели и воспитанники «кадетки» удостоились почетных грамот, памятных медалей, ценных подарков. А кадетам, проявившим прилежание в учебе, поведении и общественной работе, были присвоены очередные звания.

Официальная часть праздника завершилась прохождением кадет торжественным маршем, оно вызвало неподдельный восторг у собравшихся на плацу. А в программе неофициальных мероприятий значились концерт, сладкий стол, общение с родными…

На память о столь знаменательном дне у новоявленных кадет останется фото с почетными гостями празднества, которые отдали профессии Родину защищать не одно десятилетие, достигли больших высот и звезд.

* * *

В перерыве мне удалось пообщаться с воспитанниками Минского областного кадетского училища и их близкими, а также с его первыми выпускниками. Я попросила собеседников поделиться впечатлениями.

Филипп Ковалевский, ученик 8‑го класса:

— Сегодня мы стали кадетами! И это одно из самых радостных событий. Я пошел в кадетское училище, потому что хочу воспитать в себе лучшие мужские качества, научиться дисциплине. Впоследствии мечтаю поступить в высшее учебное заведение в системе военного образования.

В училище мне очень нравится. Мне интересны математика, трудовое обучение, строевая подготовка… Плюс ко всему здесь отличная материальная база.

Людмила Вечер, преподаватель географии Минского ­областного кадетского училища:

— Мой внук Филипп Ковалевский был назван в честь моих прадеда и дяди (который, кстати, дослужился до генеральского звания). Когда на психологическом отборе у Филиппа спросили, почему идет учиться в кадетское училище, он ответил так: хочет воспитать характер. Конечно, сначала у него не все получалось. Но теперь кадетская жизнь внука вошла в нужное русло.

Я желаю Филиппу, чтобы он пошел по стопам своих предков и стал офицером. Но главное — пусть вырастет хорошим человеком и достойным гражданином нашей страны.

Гвардии лейтенант Владислав Кондратеня (120 омбр):

— Я один из первых выпускников Минского областного кадетского училища. А в 2016 году окончил общевойсковой факультет Военной академии Республики Беларусь.

Стать офицером-танкистом — моя детская мечта. И вот она сбылась. Распределили в легендарную стодвадцатку. Коллектив у нас хороший, приняли меня радушно.

Стоя сегодня на плацу училища, я с волнением вспоминал, как когда-то так же принимал клятву кадета и ждал момента вручения алых погон. Они до сих пор у меня хранятся…

Желаю нынешним кадетам, чтобы их самые заветные мечты сбылись и в недалеком будущем они пополнили наш офицерский корпус.

Оксана Курбеко,

«Ваяр», фото автора

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