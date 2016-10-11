«Теперь мы кадеты!..»

Нередко говорят так: чтобы стать хорошим врачом, учителем, военнослужащим, строителем и т. д., ими надо родиться.

И, соответственно, идти к заветной мечте с детства, не останавливаясь перед какими то ни было трудностями и испытаниями. Что называется, через тернии к звездам.

Именно такой путь выбирают мальчишки и девчонки, поступающие в государственное учреждение «Минское областное кадетское училище». И затем ничуть не жалеют об этом.

Данное учебное заведение начало функционировать 1 сентября 2010 года. Шесть лет — казалось бы, совсем ничего: что можно успеть за столь короткое время?.. А на самом деле не так уж и мало.

Кадеты — постоянные участники творческих конкурсов, научно-практических конференций, престижных спортивных соревнований. Итогом их выступлений в большинстве случаев становятся дипломы либо грамоты победителей и лауреатов. Только за 2015/2016 учебный год подобных наград в копилке училища — 184. Некоторые кадеты неоднократно завоевывали призы, защищая честь альма-матер на состязаниях различных уровней.

Следует отметить, что в Минском областном кадетском училище каждому предоставлена возможность проявить себя. Здесь обучается около 230 мальчиков и девочек из разных областей Беларуси. По окончании учреждения образования большинство из них становятся курсантами вузов, готовящих кадры для силовых структур нашей страны.

Сотрудники Минского областного военного комиссариата — частые гости в училище. Они охотно рассказывают ребятам о Вооруженных Силах, организуют показы фильмов на военную тематику, помогают с материально-техническим обеспечением учебного процесса.

…В минувшие выходные в этом училище яблоку негде было упасть. И причина была веской — праздник «Посвящение в кадеты». 85 новобранцев произнесли слова клятвы на верность кадетскому братству, а еще получили заветные алые погоны, право на ношение которых они доказали, преодолев серьезный отбор.

Поздравили ребят со столь знаковым событием в их жизни начальник департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Новиков, генерал-майор запаса Николай Скобелев, военный комиссар Минской области полковник Николай Кривченя, начальник управления образования Минского облисполкома Галина Казак, представители местных исполнительных органов власти, Военной академии Республики Беларусь, военно-технического факультета в БНТУ, общественных организаций, духовенства.

— В седьмой раз Минское областное кадетское училище принимает пополнение, — отметил в приветственном слове полковник Николай Кривченя. — Это училище — визитная карточка Минщины. Его выпускники служат в различных силовых структурах, в том числе в Вооруженных Силах Беларуси, охраняя мир и покой граждан нашей страны. И мы гордимся ими.

— Сегодня вас приняли в кадетскую семью. Надеюсь, что слова клятвы, которую вы произнесли, глубоко запали в ваше сердце. Не забывайте их никогда! — подчеркнула, напутствуя новоиспеченных кадет, Галина Казак. — У вас впереди много погон, но первые, кадетские всегда будут самыми дорогими…

Как и положено, в праздник не обошлось без наград. От имени руководства училища, республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет», Белорусской православной церкви лучшие преподаватели и воспитанники «кадетки» удостоились почетных грамот, памятных медалей, ценных подарков. А кадетам, проявившим прилежание в учебе, поведении и общественной работе, были присвоены очередные звания.

Официальная часть праздника завершилась прохождением кадет торжественным маршем, оно вызвало неподдельный восторг у собравшихся на плацу. А в программе неофициальных мероприятий значились концерт, сладкий стол, общение с родными…

На память о столь знаменательном дне у новоявленных кадет останется фото с почетными гостями празднества, которые отдали профессии Родину защищать не одно десятилетие, достигли больших высот и звезд.

* * *

В перерыве мне удалось пообщаться с воспитанниками Минского областного кадетского училища и их близкими, а также с его первыми выпускниками. Я попросила собеседников поделиться впечатлениями.

Филипп Ковалевский, ученик 8‑го класса:

— Сегодня мы стали кадетами! И это одно из самых радостных событий. Я пошел в кадетское училище, потому что хочу воспитать в себе лучшие мужские качества, научиться дисциплине. Впоследствии мечтаю поступить в высшее учебное заведение в системе военного образования.

В училище мне очень нравится. Мне интересны математика, трудовое обучение, строевая подготовка… Плюс ко всему здесь отличная материальная база.

Людмила Вечер, преподаватель географии Минского ­областного кадетского училища:

— Мой внук Филипп Ковалевский был назван в честь моих прадеда и дяди (который, кстати, дослужился до генеральского звания). Когда на психологическом отборе у Филиппа спросили, почему идет учиться в кадетское училище, он ответил так: хочет воспитать характер. Конечно, сначала у него не все получалось. Но теперь кадетская жизнь внука вошла в нужное русло.

Я желаю Филиппу, чтобы он пошел по стопам своих предков и стал офицером. Но главное — пусть вырастет хорошим человеком и достойным гражданином нашей страны.

Гвардии лейтенант Владислав Кондратеня (120 омбр):

— Я один из первых выпускников Минского областного кадетского училища. А в 2016 году окончил общевойсковой факультет Военной академии Республики Беларусь.

Стать офицером-танкистом — моя детская мечта. И вот она сбылась. Распределили в легендарную стодвадцатку. Коллектив у нас хороший, приняли меня радушно.

Стоя сегодня на плацу училища, я с волнением вспоминал, как когда-то так же принимал клятву кадета и ждал момента вручения алых погон. Они до сих пор у меня хранятся…

Желаю нынешним кадетам, чтобы их самые заветные мечты сбылись и в недалеком будущем они пополнили наш офицерский корпус.

Оксана Курбеко,

«Ваяр», фото автора