В рамках развития военного сотрудничества

В период с 9 по 13 октября проходит рабочий визит начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева в Китайскую Народную Республику.

В рамках визита белорусская военная делегация примет участие в работе 7‑го военно-политического форума «Сяншань». Ежегодно он является площадкой для ведения диалога на высоком уровне по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах.

В ходе визита планируется проведение встреч и переговоров с заместителем председателя Центрального военного совета КНР и начальником Объединенного штаба Центрального военного совета, обсуждение вопросов развития военного сотрудничества с Китаем, проведения совместных белорусско-китайских учений, а также сотрудничества в сфере военного образования.

Пресс-служба Министерства обороны