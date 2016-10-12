Дружба помогает в службе

Не секрет, что в начале прохождения срочной службы военнослужащие нуждаются в поддержке и взаимопомощи. О воинской дружбе и товариществе мне рассказали военнослужащие одного из подразделений в/ч 39872.

Командир отделения сержант Артём Савицкий родом из Минска. До увольнения в запас солдату осталось чуть больше месяца. К армии Артём готовился, занимался спортом, посещал военно-патриотический клуб. Мечтал оказаться в одной из частей ССО, но в военкомате предложили не менее интересное место службы.

— Сперва, как и все, проходил курс начальной военной подготовки, — рассказал Артём. — Было непривычно: другой распорядок дня, строгая дисциплина. Благодаря поддержке дружного коллектива к новым условиям привык быстро. До армии я учился в профессиональном лицее, полученное образование пригодилось в армии.

Сейчас сержант Савицкий — помощник и правая рука старшины роты. Во время проведения плановых учений Артём лично обнаружил группу «диверсантов», чем помог своему подразделению отразить нападение условного противника. За это сержанту Савицкому командиром бригады было объявлено поощрение — увольнение.

За семнадцать месяцев службы Артём научился справляться с трудностями, стал более дисциплинированным, считает, что служба пошла ему на пользу.

А вот рядовой Илья Андрушкевич служит недолго, всего четыре месяца, но и ему есть что рассказать о своих армейских буднях.

— Я легко адаптируюсь к новым условиям, — поделился Илья. — Мой отец — офицер запаса — дал мне верные ориентиры, рассказал о том, как важно соблюдать требования устава. Очень повезло с младшими командирами. Их опыт и поддержка во многом помогли.

Рядовой Андрушкевич — слесарь автомобильной ремонтной мастерской. Несмотря на возраст — парню всего 20 лет — Илья настоящий профессионал.

— Всегда все стараюсь делать качественно, — говорит Илья. — До службы я окончил Минский радиотехнический колледж, поэтому в армии получаю огромнейший опыт работы в своей профессиональной сфере.

Илья вспоминает: когда пришла повестка, родители поддержали выбор сына. Армия — это школа жизни, которую должен пройти каждый мужчина.

Настоящим наставником для рядового Ильи Андрушкевича стал старший товарищ, командир отделения автомобильного взвода.

— Младший сержант Ледохович — командир строгий, но при этом он всегда помогал нам словом и делом во время курса начальной военной подготовки, — поделился рядовой Андрушкевич. — К нему всегда можно было обратиться по служебным вопросам, я знал, что он поможет и подскажет, как поступить в той или иной ситуации.

Сам младший сержант Александр Ледохович был призван в мае 2015 года.

— Сначала я не осознавал, что уже в армии, — вспоминает с улыбкой Александр. — Понимание пришло уже на следующее утро, когда впервые для меня прозвучала команда: «Рота! Подъем!».

* * *

Несмотря на разницу в сроке службы, военнослужащие часто проводят свободное время вместе, помогают друг другу делом и советом.

В армии понимаешь, как важна армейская дружба. Когда рядом верные друзья, есть уверенность, что тебе всегда помогут и поддержат, — такую мысль озвучили военнослужащие.

Младший сержант Максим Вечер