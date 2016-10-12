Информация о проведении 27 октября 2016 года в 11.00 повторного аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь

Организатор аукциона: фонд «Минскоблгосимущество».
Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Чкалова, 5.
Контактные телефоны: (8 017) 228‑60‑13, 500‑47‑11, 220-59-76.
|Лот № 1
|Недвижимое имущество
|Капитальные строения (инв. № 622/С‑42634, 622/С‑45419).
|Местонахождение недвижимого имущества
|Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Школьная, 22 и 22/1.
|Начальная цена недвижимого имущества, рублей
|37.919,77 руб. (без учета деноминации — 379.197.669 руб.).
|Сведения о недвижимом имуществе
|Двухэтажное здание магазина № 25 с подвалом (инв. № 622/С‑42634), общая площадь — 1.171,7 кв. м, 1961 года постройки, фундамент — бутобетон, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша совмещенная.
Одноэтажное здание склада тары (инв. № 622/С‑45419) общей площадью 107,3 кв. м, 1961 года постройки, стены металлические, крыша — шифер.
|Информация о земельном участке
|Площадь 0, 1259 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания магазина № 25 и склада тары. Срок аренды земельного участка — 20 лет.
|Условия использования земельного участка
|Разрешено в установленном законодательством порядке изменять целевое назначение земельного участка в случае изменения целевого назначения недвижимого имущества и использовать его для размещения объектов промышленности, объектов коммунального хозяйства, объектов здравоохранения и предоставления социальных услуг, объектов розничной торговли, объектов административного назначения, общественного питания, гостиничного назначения, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, культурно-просветительного и зрелищного назначения, объектов иного назначения, размещение которых допускается в зоне жилой застройки.
|Продавец недвижимого имущества
|Республиканское торгово‑производственное унитарное предприятие «Торгово‑производственное управление при Министерстве обороны» (г. Минск, ул. Калинина, 30а, тел. (8 017) 281‑78‑08, 280-55-01).
|Местный исполнительный комитет
|Столбцовский районный исполнительный комитет (Минская область, г. Столбцы, ул. Ленинская, 45, тел. (8 017 17) 51-0-00).
|Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе
|г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 25 октября 2016 г. в 12.00.
|Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка
|Задаток в размере 7.500 руб. (без учета деноминации — 75.000.000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа — задаток для участия в аукционе.
|Лот № 2
|Недвижимое имущество
|Здание бани (инв. № 97/99).
|Местонахождение недвижимого имущества
|Минская область, Минский район, Михановичский с/с, 45а, в/г № 97 «Дачное».
|Начальная цена недвижимого имущества, рублей
|2.936,91 руб. (без учета деноминации — 29.369.061 руб.).
|Сведения о недвижимом имуществе
|Одноэтажное здание бани (инв. № 97/99) общей площадью 126,6 кв. м, 1953 года постройки, фундамент бетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия: чердачные — деревянные балки с дощатой обрешеткой, междуэтажные — железобетонные плиты.
|Информация о земельном участке
|Площадь — 0,0250 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания зданий и сооружений военного городка № 97 «Дачное». Срок аренды земельного участка — 30 лет.
|Условия использования земельного участка
|В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.
|Продавец недвижимого имущества
|Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266‑52‑33, 266-84-55).
|Местный исполнительный комитет
|Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204‑40‑24, 256-11-50).
|Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе
|г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 25 октября 2016 г. в 12.00.
|Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка
|Задаток в размере 580 руб. (без учета деноминации — 5.800.000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа — задаток для участия в аукционе.
|Лот № 4
|Недвижимое имущество
|Капитальное строение (инв. № 600/С‑149827).
|Местонахождение недвижимого имущества
|Минская область, Минский район, Михановичский с/с, военный городок № 97 «Дачное», 45/37.
|Начальная цена недвижимого имущества, рублей
|54.420,57 руб. (без учета деноминации — 544.205.700 руб.).
|Сведения о недвижимом имуществе
|Одноэтажное здание хранилища инв. № 97/60 с рампой, общая площадь — 744,7 кв. м, 1947 года постройки, фундамент бетонный ленточный, стены — кирпичные столбы с заполнением из кирпича, чердачное перекрытие — деревянные балки, крыша двухскатная из асбестоцементных листов по деревянным стропилам с обрешеткой.
|Информация о земельном участке
|Площадь — 0,1262 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания хранилища № 97/60. Срок аренды земельного участка — 30 лет.
|Условия использования земельного участка
|В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.
|Продавец недвижимого имущества
|Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266‑52‑33, 266-84-55).
|Местный исполнительный комитет
|Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204‑40‑24, 256-11-50).
|Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе
|г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 25 октября 2016 г. в 12.00.
|Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка
|Задаток в размере 10.800 руб. (без учета деноминации — 108.000.000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа — задаток для участия в аукционе.
|Лот № 5
|Недвижимое имущество
|Капитальное строение (инв. № 600/С‑149761).
|Местонахождение недвижимого имущества
|Минская область, Минский район, Михановичский с/с, военный городок № 97 «Дачное», 45/38.
|Начальная цена недвижимого имущества, рублей
|52.100,37 руб. (без учета деноминации — 521.003.700 руб.).
|Сведения о недвижимом имуществе
|Одноэтажное здание хранилища инв. № 97/69 с двумя рампами, общая площадь — 756,6 кв. м, 1947 года постройки, фундамент бетонный ленточный, стены — кирпичные столбы с заполнением из кирпича, чердачное перекрытие — деревянные балки, крыша двухскатная из асбестоцементных листов по деревянным стропилам с обрешеткой.
|Информация о земельном участке
|Площадь — 0,1032 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания хранилища № 97/69. Срок аренды земельного участка — 30 лет.
|Условия использования земельного участка
|В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.
|Продавец недвижимого имущества
|Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266‑52‑33, 266-84-55).
|Местный исполнительный комитет
|Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204‑40‑24, 256-11-50).
|Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе
|г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 25 октября 2016 г. в 12.00
|Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка
|Задаток в размере 10.400 руб. (без учета деноминации — 104.000.000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа — задаток для участия в аукционе.
|Лот № 6
|Недвижимое имущество
|Капитальное строение (инв. № 600/С‑149820).
|Местонахождение недвижимого имущества
|Минская область, Минский район, Михановичский с/с, военный городок № 97 «Дачное», 45/36.
|Начальная цена недвижимого имущества, рублей
|52.667,04 руб. (без учета деноминации — 526.670.400 руб.).
|Сведения о недвижимом имуществе
|Одноэтажное здание хранилища инв. № 97/71 с рампами, общая площадь — 720,7 кв. м, 1947 года постройки, фундамент бетонный, стены кирпичные, чердачное перекрытие деревянное, крыша шиферная.
|Информация о земельном участке
|Площадь — 0,1079 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания хранилища № 97/71. Срок аренды земельного участка — 30 лет.
|Условия использования земельного участка
|В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.
|Продавец недвижимого имущества
|Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266‑52‑33, 266-84-55).
|Местный исполнительный комитет
|Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204‑40‑24, 256-11-50).
|Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе
|г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 25 октября 2016 г. в 12.00.
|Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка
|Задаток в размере 10.500 руб. (без учета деноминации — 105.000.000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа — задаток для участия в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов, находящихся в государственной собственности, без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого имущества, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.