Информация о проведении 27 октября 2016 года в 11.00 повторного аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь

Лот № 1

Недвижимое имущество Капитальные строения (инв. № 622/С‑42634, 622/С‑45419).

Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. Школьная, 22 и 22/1.

Начальная цена недвижимого имущества, рублей 37.919,77 руб. (без учета деноминации — 379.197.669 руб.).

Сведения о недвижимом имуществе Двухэтажное здание магазина № 25 с подвалом (инв. № 622/С‑42634), общая площадь — 1.171,7 кв. м, 1961 года постройки, фундамент — бутобетон, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша совмещенная. Одноэтажное здание склада тары (инв. № 622/С‑45419) общей площадью 107,3 кв. м, 1961 года постройки, стены металлические, крыша — шифер.

Информация о земельном участке Площадь 0, 1259 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания магазина № 25 и склада тары. Срок аренды земельного участка — 20 лет.

Условия использования земельного участка Разрешено в установленном законодательством порядке изменять целевое назначение земельного участка в случае изменения целевого назначения недвижимого имущества и использовать его для размещения объектов промышленности, объектов коммунального хозяйства, объектов здравоохранения и предоставления социальных услуг, объектов розничной торговли, объектов административного назначения, общественного питания, гостиничного назначения, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, культурно-просветительного и зрелищного назначения, объектов иного назначения, размещение которых допускается в зоне жилой застройки.

Продавец недвижимого имущества Республиканское торгово‑производственное унитарное предприятие «Торгово‑производственное управление при Министерстве обороны» (г. Минск, ул. Калинина, 30а, тел. (8 017) 281‑78‑08, 280-55-01).

Местный исполнительный комитет Столбцовский районный исполнительный комитет (Минская область, г. Столбцы, ул. Ленинская, 45, тел. (8 017 17) 51-0-00).

Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 25 октября 2016 г. в 12.00.

Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка Задаток в размере 7.500 руб. (без учета деноминации — 75.000.000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа — задаток для участия в аукционе.

Лот № 2

Недвижимое имущество Здание бани (инв. № 97/99).

Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Минский район, Михановичский с/с, 45а, в/г № 97 «Дачное».

Начальная цена недвижимого имущества, рублей 2.936,91 руб. (без учета деноминации — 29.369.061 руб.).

Сведения о недвижимом имуществе Одноэтажное здание бани (инв. № 97/99) общей площадью 126,6 кв. м, 1953 года постройки, фундамент бетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия: чердачные — деревянные балки с дощатой обрешеткой, междуэтажные — железобетонные плиты.

Информация о земельном участке Площадь — 0,0250 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания зданий и сооружений военного городка № 97 «Дачное». Срок аренды земельного участка — 30 лет.

Условия использования земельного участка В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.

Продавец недвижимого имущества Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266‑52‑33, 266-84-55).

Местный исполнительный комитет Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204‑40‑24, 256-11-50).

Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 25 октября 2016 г. в 12.00.

Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка Задаток в размере 580 руб. (без учета деноминации — 5.800.000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа — задаток для участия в аукционе.

Лот № 4

Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 600/С‑149827).

Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Минский район, Михановичский с/с, военный городок № 97 «Дачное», 45/37.

Начальная цена недвижимого имущества, рублей 54.420,57 руб. (без учета деноминации — 544.205.700 руб.).

Сведения о недвижимом имуществе Одноэтажное здание хранилища инв. № 97/60 с рампой, общая площадь — 744,7 кв. м, 1947 года постройки, фундамент бетонный ленточный, стены — кирпичные столбы с заполнением из кирпича, чердачное перекрытие — деревянные балки, крыша двухскатная из асбестоцементных листов по деревянным стропилам с обрешеткой.

Информация о земельном участке Площадь — 0,1262 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания хранилища № 97/60. Срок аренды земельного участка — 30 лет.

Условия использования земельного участка В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.

Продавец недвижимого имущества Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266‑52‑33, 266-84-55).

Местный исполнительный комитет Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204‑40‑24, 256-11-50).

Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 25 октября 2016 г. в 12.00.

Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка Задаток в размере 10.800 руб. (без учета деноминации — 108.000.000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа — задаток для участия в аукционе.

Лот № 5

Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 600/С‑149761).

Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Минский район, Михановичский с/с, военный городок № 97 «Дачное», 45/38.

Начальная цена недвижимого имущества, рублей 52.100,37 руб. (без учета деноминации — 521.003.700 руб.).

Сведения о недвижимом имуществе Одноэтажное здание хранилища инв. № 97/69 с двумя рампами, общая площадь — 756,6 кв. м, 1947 года постройки, фундамент бетонный ленточный, стены — кирпичные столбы с заполнением из кирпича, чердачное перекрытие — деревянные балки, крыша двухскатная из асбестоцементных листов по деревянным стропилам с обрешеткой.

Информация о земельном участке Площадь — 0,1032 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания хранилища № 97/69. Срок аренды земельного участка — 30 лет.

Условия использования земельного участка В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.

Продавец недвижимого имущества Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266‑52‑33, 266-84-55).

Местный исполнительный комитет Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204‑40‑24, 256-11-50).

Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 25 октября 2016 г. в 12.00

Размер задатка, текущий (расчетный) счет для внесения суммы задатка Задаток в размере 10.400 руб. (без учета деноминации — 104.000.000 руб.) перечисляется на р/с 3642900000841 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код банка 795, УНП 100128686, получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа — задаток для участия в аукционе.

Лот № 6

Недвижимое имущество Капитальное строение (инв. № 600/С‑149820).

Местонахождение недвижимого имущества Минская область, Минский район, Михановичский с/с, военный городок № 97 «Дачное», 45/36.

Начальная цена недвижимого имущества, рублей 52.667,04 руб. (без учета деноминации — 526.670.400 руб.).

Сведения о недвижимом имуществе Одноэтажное здание хранилища инв. № 97/71 с рампами, общая площадь — 720,7 кв. м, 1947 года постройки, фундамент бетонный, стены кирпичные, чердачное перекрытие деревянное, крыша шиферная.

Информация о земельном участке Площадь — 0,1079 га. Целевое назначение: земельный участок для обслуживания здания хранилища № 97/71. Срок аренды земельного участка — 30 лет.

Условия использования земельного участка В установленном порядке предоставляется возможность использовать земельный участок для размещения объектов производственного назначения, оптовой торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции, розничной торговли, административно-хозяйственного назначения, бытового обслуживания населения.

Продавец недвижимого имущества Государственное учреждение «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил» (г. Минск, ул. Основателей, 24, тел. (8 017) 266‑52‑33, 266-84-55).

Местный исполнительный комитет Минский районный исполнительный комитет (г. Минск, ул. Ольшевского, 8, тел. (8 017) 204‑40‑24, 256-11-50).

Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе г. Минск, ул. Чкалова, 5, кабинеты № 310, 312 в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами — 25 октября 2016 г. в 12.00.