Мишени разлетелись в клочья

В субботу на 174‑м учебном полигоне Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в рамках тактического учения состоялись боевые стрельбы расчётов ЗРК «Оса-АКМ». Военнослужащие 147‑й зенитной ракетной бригады, совершив накануне в установленные сроки 270‑километровый марш из района полигона Осиповичский в новый позиционный район, продемонстрировали отличную боевую выучку.

Погода для полевого выхода выдалась далеко не самая удачная. Холодный дождь и ветер никак не сопрягаются со словами «комфорт» и «уют»… Но приказ на выполнение задач по предназначению не терпит сантиментов. Люди в погонах это отлично знают.

…Неподалеку от командного пункта защитники наших воздушных рубежей уже завершали заряжание боевых машин зенитными управляемыми ракетами. Транспортно-заряжающие машины сновали между «бээмками», выстроившимися ровными колоннами. Но — никакой излишней суеты.

С КП за действиями ракетчиков наблюдали начальник Главного штаба — первый заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Сергей Трус, начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО полковник Александр Астраух и начальник группы (войсковой ПВО) командования ВВС и войск ПВО полковник Сергей Перепелица.

В ходе этого тактического учения дивизиону 147‑й зенитной ракетной бригады, которым командует подполковник Иван Журавский, предстояло выполнить задачи по пресечению условного нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве и противовоздушному прикрытию группировок войск.

Один за другим квартеты боевых машин оперативно реагировали на полученную команду и занимали боевые позиции. Расчеты «привязывали» их к местности и переводили в состояние готовности к стрельбе, а получив от руководителя стрельб учебно-боевую задачу, выполняли поиск, «захват» и уничтожение цели.

Каждый раз хотелось кричать браво, когда дымовая трасса ракеты прерывалась вдруг яркой вспышкой, свидетельствовавшей о том, что очередная мишень разлетелась в клочья. Затем боевые машины стремительно покидали боевую позицию, поднимая фонтаны черных брызг и на ухабах будто довольно кивая.

В итоге все три мишени были успешно уничтожены в результате практически прямых попаданий. Что убеждало: в этом учебном бою каждый воин отлично знает свою роль. А ведь около половины личного состава боевых расчетов принимали участие в боевых пусках впервые!

Подводя итог данному этапу тактического учения, генерал-майор Сергей Трус отметил: сложность заключалась в том, что в ходе отработки этих эпизодов дивизион должен был для выполнения поставленной задачи совершать маневр.

— Первый эпизод был разыгран в части, касающейся поддержания подвижной зоны противовоздушной обороны, с совершением марша. А второй заключался в ведении засадных действий с аналогичной задачей — пресечением нарушения государственной границы, что также было с успехом выполнено, — подчеркнул Сергей Николаевич. — И третий эпизод: непосредственное противовоздушное прикрытие группировки войск и пресечение действия малоразмерных малоскоростных летательных аппаратов — с этой задачей дивизион также прекрасно справился.

К слову, для подготовки мишеней при проведении боевых стрельб были задействованы специалисты 174‑го учебного полигона ВВС и войск ПВО. Как поведал начальник полигона полковник Александр Шинкаренко, были использованы малоразмерные маловысотные воздушные цели, имитирующие вертолеты огневой поддержки противника.

Начальник штаба — первый заместитель командира 147 зрбр подполковник Александр Галактионов уточнил, что конкретные оценки подразделениям будут выставлены после обработки материалов объективного контроля.

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На торжественном построении генерал-майор Сергей Трус поблагодарил военнослужащих за проделанную работу, поощрил отличившихся — вручил им памятные подарки и грамоты.

Так, в числе лучших по итогам проведения боевых пусков были названы расчеты старших лейтенантов Егора Кухто, ­Сергея ­Панько, Евгения ­Кравцова, ­Дениса Купревича и лейтенанта Юрия Кудинова.

За образцовое исполнение воинского долга и отличные результаты, достигнутые в ходе тактического учения с боевой стрельбой, удостоились поощрений сержанты Артур Кривецкий, Вячеслав Красовский, Александр Лапко, младший сержант Максим Обидо, еще ряд военнослужащих.

Для младшего сержанта Максима Обидо эти боевые стрельбы уже вторые за время срочной военной службы. А впервые ему посчастливилось ощутить неподдельную радость после триумфального попадания в мишень в мае.

— Словами это, конечно, непередаваемо!.. — поделился полигонными эмоциями парень. — Мы подтвердили: это не просто случайное попадание, а показатель того, что расчеты способны выполнить задачи по предназначению в любых условиях.

…Буквально на пару минут в небе через пелену облаков показалось солнце, но вскоре холодный ветер снова сомкнул тучи над полигоном. Боевые стрельбы завершились для военнослужащих 147‑й зенитной ракетной бригады успешно, но тактическое учение на этом не завершено. Как пояснил его руководитель командир бригады полковник Андрей Тимченко, в скором времени ракетчикам предстоит снова продемонстрировать мастерство противовоздушного боя — при отработке уже других эпизодов.

Старший лейтенант Евгений Довгаль,

«Ваяр», фото автора