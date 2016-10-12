Объявление

Белорусский профессиональный союз работников Вооруженных Сил, органов пограничной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других органов безопасности информирует о том, что 13 октября в 12 часов 30 минут в конференц-зале административно-медицинского корпуса г. п. Ждановичи Минской области на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Ждановичи» будет проходить заседание 1‑го пленума Белорусского профессионального союза работников Вооруженных Сил, органов пограничной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других органов безопасности.
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