Объявление

Белорусский профессиональный союз работников Вооруженных Сил, органов пограничной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других органов безопасности информирует о том, что 13 октября в 12 часов 30 минут в конференц-зале административно-медицинского корпуса г. п. Ждановичи Минской области на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Ждановичи» будет проходить заседание 1‑го пленума Белорусского профессионального союза работников Вооруженных Сил, органов пограничной службы, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других органов безопасности.