Понтонёры вновь покорили Неман

Недавно завершился плановый полевой выход понтонно-мостового батальона 557‑й инженерной бригады Западного оперативного командования. В течение трёх недель интенсивной учёбы, проведенных офицерами и личным составом этого подразделения на берегу Немана, были отработаны вопросы оборудования и содержания паромных и десантных переправ, осуществлялась переправа техники через водную преграду.

…В автопарке военного городка, где дислоцируется батальон, вытянулась колонна КрАЗов с речными и береговыми звеньями, ЗИЛы с катерами БМК‑130М. В хвосте колонны — машины взвода обеспечения, автомобиль техзамыкания.

Успешно преодолев несколько десятков километров, тяжелая техника свернула по полевой дороге в прибрежный лес у деревни Бережаны. Там, на берегу Немана военные инженеры быстро развернули полевой лагерь и парк, пункт хозяйственного довольствия.

И начались учебные занятия. Как рассказал командир батальона подполковник Андрей Мотолянец, особое внимание было уделено обучению военнослужащих первого периода службы, которые на практике изучали вверенную технику. А более опытные сержанты и солдаты углубляли и совершенствовали свои знания, умения и навыки, помогали армейской молодежи. Были отработаны и нормативы по вождению инженерных машин.

— На занятиях по боевой подготовке мы изучали фортификацию, маскировку, другие темы, занимались вождением автомобилей, — рассказал старший водитель-моторист отделения буксирно-моторных катеров рядовой Михаил Юшкевич. — Также были отработаны задачи по сборке паромов.

Под занавес полевого выхода с личным составом батальона провели тактико-специальные занятия. В них, как и ранее, принимали участие не только расчеты понтонеров, но и экипаж плавающего транспортера ПТС‑2, расчеты буксирно-моторных катеров БМК‑130М.

А увенчало полевой выход тактико-специальное занятие по оборудованию паромной переправы ночью. С этой непростой задачей воины-инженеры справились с честью.

В мероприятиях боевой подготовки приняли участие и резервисты, проходящие подготовку по специальности «командир понтонного отделения». Неплохую практику получил личный состав взвода обеспечения.

Как сообщил заместитель командира батальона по идеологической работе капитан Эдуард Сытый, уверенно действовали «в полях», показывая пример товарищам, сержанты Константин Гедич и Олег Якусик, младший сержант Олег Долгопол, ефрейтор Виталий Ельяшевич, рядовой Андрей Малиновский и другие.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр»,

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