С чего начинается армия? (Видео)

Наученные горьким опытом перестроечного безвременья, сегодня мы все понимаем, что в современных условиях бесспорна актуальность разработки государственной программы гражданско-патриотического воспитания на всех этапах становления и развития личности, общества и государства. И что бы ни происходило в мире, белорусская армия всегда была, есть и будет школой воспитания высокой гражданственности, мужества и патриотизма, надёжным оплотом государственности Республики Беларусь и гарантом её безопасности. Но патриотизм не может быть только, так сказать, в военной форме. Он должен формироваться в семье, детском саду, учебных заведениях, в трудовых коллективах.

К сожалению, более чем двадцатилетний период стабильности и мира в стране породил у отдельных граждан опасные иллюзии, что самые важные для народа ценности даны нам раз и навсегда. Однако такое суждение — поверхностное: мир и стабильность необходимо постоянно защищать. А это невозможно без готовности к всенародной защите Отечества, которая формируется на основе патриотизма и начинается с подготовки молодежи к воинской службе.

В последние годы немало сделано для развития допризывной подготовки. Причем участие военного ведомства в этом процессе было весьма активным, что логически вполне объяснимо: армия — заинтересованная сторона. В частности, несколько лет подряд, начиная с 2009 года, под эгидой министерств образования и обороны проводились республиканские методические сборы по организации допризывной подготовки в общеобразовательных учреждениях. Занятия, на которых присутствовали должностные лица управлений образования облисполкомов и комитета по образованию Мингорисполкома, методисты институтов развития образования, отвечающие за ДПЮ, учителя, проходили на базе 72-го гвардейского Объединенного учебного центра, 6-й отдельной гвардейской механизированной и 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой мобильной бригад, а также военного факультета в Гродненском государственном университете имени Я. Купалы.

Специалисты в погонах ответственно подошли к этой важной работе. Сборы проходили на высоком организационном и образовательном уровне. Руководители от педагогики в то время получили прекрасную возможность ознакомиться на практике, с чем сталкивается новоиспеченный солдат в войсках, а учителя допризывной подготовки — убедиться, как важна их работа для армии и какие требования предъявляются в армии к новобранцу. Педагоги озвучивали проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе обучения будущих воинов. Военнослужащие — типичные недостатки ДПЮ, пусть даже и имеющие объективные причины.

Например, участники одного из республиканских методических сборов по организации допризывной подготовки были ознакомлены с анализом результатов опроса и анонимного анкетирования молодого пополнения и его командиров из 72 ОУЦ. Целью выполненной работы было выявление недостатков допризывной подготовки юношей, их закономерности и причины. Например, в процессе начальной военной подготовки пополнения слишком много времени уделяется изучению основ строевой подготовки, что приводит к снижению концентрации внимания на остальных предметах обучения.

Не все военнослужащие выдерживают сопряженную с этими занятиями нагрузку, так как слабо подготовлены физически. По результатам сдачи нормативов по физической подготовке после прохождения курса начальной военной подготовки положительные оценки получает лишь чуть больше четверти нового пополнения. А ведь если сравнить нормативы прикладного физкультурного комплекса «Защитник Отечества» с таковыми для военнослужащих срочной службы, призванных менее трех месяцев назад, то первые даже жестче.

Было заострено внимание педагогов и на низкой психологической подготовленности отдельных солдат, отсутствии реального представления об особенностях и трудностях военной службы. Характерно, что больше половины из них не задумывались о предстоящей службе, только небольшая часть пополнения готовилась к напряженному военному укладу жизни. Для большинства вновь прибывших характерна неоправданная переоценка личной готовности к службе, что не соответствует объективным показателям в учебе.

Почти треть юношей до призыва не охватывается системой качественной допризывной подготовки, в основном это относится к обучавшимся в сельской местности. Одна из основных причин слабой допризывной подготовки — непрофессионализм, а зачастую отсутствие преподавателей допризывной подготовки в учебных заведениях.

Очевидно недостаточное внимание к физической подготовке юношей, ее военно-прикладной направленности с целью развития таких основных физических качеств, как выносливость, сила и быстрота. Минусом также является низкая оснащенность и обеспеченность материальной базы для ДПЮ в учреждениях образования.

Примечательно, что о данных методических сборах восторженные отклики оставляли как педагоги, так и военнослужащие. Такая учеба, как показал анализ, необходима представителям обоих ведомств.

Конечно, создаются и на самом деле работают методические объединения ДПЮ, призванные копить и передавать передовой опыт, помогать педагогам совершенствовать работу, оказывать консультативную поддержку. Проводятся мастер-классы и открытые уроки, семинары, курсы целевого повышения квалификации. Но достаточно ли этого?

Недаром начальник Военной академии Республики Беларусь генерал-майор Сергей Бобриков поднял этот вопрос государственной важности на пятом Всебелорусском народном собрании. В частности, он сказал:

— В настоящее время допризывная подготовка недостаточно эффективна. Более двух с половиной тысяч средних школ имеют лишь около пятисот ставок учителей допризывной подготовки. Половина из этих учителей не имеет представления о военной службе. Соответственно, в таком качестве эта подготовка не решает всего спектра проблем, которые в свое время решала начальная военная подготовка.

В связи с этим предлагаю восстановить начальную военную подготовку. Для чего необходимо внести изменения в законодательство. Принять меры для привлечения к начальной военной подготовке офицеров запаса. Учитывать их службу в Вооруженных Силах в преподавательском стаже.

Хорошо зарекомендовал себя опыт создания центров допризывной подготовки в Минске и Гомельской области. Каждый такой центр объединяет в себе учащихся нескольких средних учебных заведений. Дальнейшее развитие этой формы допризывной подготовки во всех областях Республики Беларусь является приоритетным направлением. При этом эффективность их работы может заметно повысить непосредственное участие в ней организаций ДОСААФ и учителей, имеющих военную подготовку…

Генерал-майор Сергей Бобриков подчеркнул, что абсолютное большинство наших офицеров запаса нацелено на эту работу и готово к ней, так как офицер всегда остается офицером, в каком бы качестве он ни пребывал — в запасе, или отставке.

Так в чем проблема? Без сомнения, создаваемые повсеместно центры допризывной подготовки в состоянии поднять обучение будущих солдат на должный уровень. Но это при наличии соответствующей требованиям материальной базы, способных и хорошо подготовленных педагогов, причем имеющих опыт военной службы и работающих на прогрессивной методологической основе.

В свое время в этом плане задали тон гомельчане, о чем неоднократно публиковались материалы в «Белорусской военной газете. Во славу Родины».

К слову, наши журналисты взяли за правило пропагандировать передовой опыт ДПЮ. С начала 2009 года заявила о себе постоянная рубрика «Допризывная подготовка». Так появились очерки о Гомельском центре № 1 допризывной подготовки, открывшемся в 1992 году, и Гомельском городском центре № 2 допризывной подготовки, принявшем первых воспитанников в 1996 году. Также в авангарде были витебские и могилевские учителя.

Вместе с педагогами мы радовались, когда в 2009 году в торжественной обстановке состоялось открытие первого столичного центра допризывной подготовки в СШ № 133, в котором участвовал министр обороны Республики Беларусь. И если по состоянию на 2009 год в нашей стране было девять центров ДПЮ, то теперь таковых, к открытию и работе которых, отмечу, приложили руку и военнослужащие, уже десятки. Как правило, в течение двух недель юноши и девушки в них посещают занятия по допризывной и медицинской подготовке соответственно (для школ составлен график). Это удобно и, конечно, экономически оправданно. Но до идеала, скажем прямо, и здесь далеко.

Не всегда (особенно в недавно созданных или открытых в регионах центрах) материальная база соответствует требованиям, которые регламентированы перечнем средств обучения, учебного оборудования для общеобразовательных учреждений по предмету «Допризывная и медицинская подготовка». И не всегда дело в скудном финансировании. Порой во главе угла проблемы безынициативность и инертность руководителя центра, недопонимание важности момента со стороны директора школы, в структуру которой, как правило, входит центр.

Бывали случаи, когда директора школ (а это в большинстве своем женщины) вместо того чтобы выработать приемлемую систему взаимодействия, вступали чуть ли не в противоборство с руководителями центра ДПЮ, в результате допризывная подготовка оказывалась на задворках образовательного процесса учебного заведения. То есть больше плюсов дала бы автономность структуры (такой положительный опыт есть в Гомеле), но Министерство образования пошло по другому пути, не только создавая центры на базе школ, но и подчиняя их директорам данные структуры.

Но и это далеко не главная проблема (к тому же таких центров нет в сельской местности, еще не созданы они и во множестве райцентров). Педагогические кадры! В 2009 году лишь 11 % учителей допризывной подготовки имели военное образование. И это не потому, что в качестве преподавателей данного предмета Министерство образования не хотело видеть офицеров запаса или в отставке. Такие специалисты, как справедливо заметил генерал-майор Сергей Бобриков, всегда востребованны, ведь это оптимальный вариант. Но посудите сами: как нужно любить военное дело и детей, чтобы согласиться на те условия оплаты, которые сегодня предлагаются в учебных заведениях учителям допризывной подготовки!

Раньше в школах была введена ставка военного руководителя, который являлся заместителем директора. Это время еще не забылось! Недаром за возвращение данного статуса много постперестроечных лет ратовали ветеран Вооруженных Сил и педагогики (почти три десятка лет опыта ДПЮ) подполковник в отставке Николай Чернышёв и его коллеги, обращаясь в разные инстанции и СМИ. Ведь педагогическая ставка составляет 20 часов в неделю, а у подавляющего большинства учителей ДПЮ никогда столько не набирается. Даже с факультативом. Даже с кружковой работой. Даже с ОБЖ (еще вопрос, дадут ли вести этот предмет). Соответствующая и оплата. А у завуча всегда гарантированная ставка, сколько бы часов он ни вел. К слову, такая практика существует и сегодня, например, в столичной СШ № 133.

Как просто открывается этот ларчик! Вернуть в школу военруков с прежним статусом — и вопрос с кадрами быстро решится. Хорошими кадрами, лучшими! Офицер, увольняясь в запас, не только еще полон сил и энергии, но и имеет богатый опыт руководителя, военного специалиста. Ему множество раз за время службы доводилось работать с новобранцами, вчерашними школьниками, выпускниками средних специальных учебных заведений. Кому, как не ему, доверять подготовку будущих воинов?!

А пока ситуация остается удручающей. Азы военной науки ребятам в школах преподают педагоги, далекие от армии, видевшие войска по телевизору или во время экскурсии. Хорошо еще, если это учитель физкультуры: хоть физическую подготовку будущих солдат подтянет. А если это математик, историк, трудовик, который ни дня не служил в армии? А если это учительница русского языка и литературы?

У педагогов, получивших допризывную подготовку «в догрузку», нет особого желания совершенствовать процесс обучения. Математик или физик в таком случае рассуждает примерно так: «Зачем мне напрягаться, ведь в следующем учебном году «догрузка» в виде часов допризывной подготовки достанется уже не мне, а учителю физкультуры…». И кто его будет осуждать за это? У того же физика или математика хлопот полон рот и со своим основным предметом, к олимпиадам детей надо готовить… Вот и получается, что пятидневный учебно-полевой сбор для десятиклассников на деле оказывается единственной экскурсией по воинской части.

Надо думать над этой проблемой всем миром. Никто ее за нас не решит. А это очень серьезно. Не секрет, что далеко не все ребята, прошедшие допризывную подготовку, попадут в солдатский строй по состоянию здоровья или другим объективным причинам. Тем не менее все они останутся на воинском учете в военкоматах, то есть будут числиться в запасе. И если уж говорить о территориальной обороне, то данный контингент, в отличие от сверстников, отслуживших срочную, встанет, как говорится, под ружье лишь с этой, полученной в школе наукой. И таких юношей у нас довольно много…

Пора всем осознать, что допризывная подготовка — задача государственной важности. Ей не место на задворках образовательного процесса.

Елена Романова,

«Ваяр»