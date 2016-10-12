Укротители артиллерийского огня

Личный состав 111‑й гвардейской артиллерийской бригады недавно вернулся с полевого выхода, где успешно выполнил учебно-боевые задачи. Вот впечатления участников того ратного экзамена.

Младший сержант резерва

Егор Чучвага:

— На службу в резерве я был призван в 2014 году. Вспоминаю холодный ноябрь, долгий путь в электропоезде в незнакомый город, необычный армейский быт. Было немного сложно — новый коллектив, требования общевоинских уставов, правила поведения в воинском коллективе… Но в то же время очень интересно.

Когда в конце лета 2015‑го я вновь прибыл на сбор, впечатления были совсем другими. Я уже представлял, что такое военная служба. Тот сбор был полностью посвящен участию бригады в совместном оперативном учении «Щит Союза — 2015».

К этому времени я успел сдружиться со всеми парнями из своего подразделения. Поэтому в эшелоне, убывающем на российский полигон Кирилловский, обстановка была очень теплой.

Пребывание на полигоне — одно из ярчайших воспоминаний службы в резерве. Да, порой бывало сложно в полевых условиях. Но все компенсировала безумно романтичная природа Карельского перешейка, впечатления от первых стрельб…

В ходе нынешнего, третьего по счету, сбора на полевой выход я отправился на 230‑й общевойсковой полигон. Здесь созданы комфортные условия для проживания, да и учебно-боевые задачи выполнять уже было легче. Ведь наше мастерство и слаженность значительно выросли по сравнению с предыдущим сбором. Теперь можно смело говорить, что мы, резервисты, готовы к выполнению задач.

Гвардии рядовой

Александр Полазник:

— На срочную службу я был призван в ноябре 2015 года. После курса начальной военной подготовки освоил специальность водителя «Урала‑4320». Службу прохожу в тяжелом гаубичном артиллерийском дивизионе. В начале сентября этого года наше подразделение убыло на 230‑й общевойсковой полигон. Это был уже второй мой полевой выход. Марш на полигон мы совершали комбинированным способом. После прибытия эшелона на станцию Полонка получили приказ на совершение марша автомобильной колонной от станции до лагеря, с чем успешно справились. Дооборудовав лагерь, приступили к занятиям по специальной подготовке.

Несмотря на постоянно меняющуюся погоду, артиллерийские расчеты оттачивали свое боевое мастерство, проявляли старание в выполнении огневых задач. А я осуществлял техническое обслуживание транспортного средства, помогал расчетам гаубиц.

Гвардии сержант

Артур Крищук:

— Я был призван на срочную службу весной 2015 года. Сейчас занимаю должность командира отделения — вычислителя, чему обучался в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре.

Полевые выходы — самая интересная часть службы. Поэтому на 230‑й общевойсковой полигон ехал с отличным настроением. В ходе боевой работы я отвечал за вычисление дальности до цели, расчет углов и обработку данных метеонаблюдений. От моей работы зависит общий итог боевой стрельбы. Это серьезная ответственность, подвести товарищей я не имею права. Чтобы выполнять требования командования точно и в срок, приходится действовать быстро. Также необходимо досконально знать прибор управления огнем.

Контрольные занятия с боевой стрельбой доказали боеготовность моего подразделения и подразделений нашей бригады.

Гвардии майор Дмитрий Ковальчук, фото

Дмитрия Ходенкова