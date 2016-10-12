«Задачу выполнить готовы!..»

На базе 108‑го отдельного полка материального обеспечения проходит сбор военнообязанных, призванных из запаса. Проведение подобных мероприятий — это хорошая возможность для военнослужащих запаса не только освежить уже имеющиеся знания, но и научиться чему-то новому, получить полезный опыт работы на технике.

Руководит сбором военнообязанных командир кадра автомобильного батальона (подвоза горючего) подполковник Сергей Гринчишин.

Ранее в этом году из запаса на штатные должности

в ба­тальон уже призывались военнообязанные. В рамках ротно-тактического специального учения они отработали тогда элементы подвоза горючего и смазочных материалов. А еще совершили 50‑километровый марш, занимались охраной и обороной в ходе марша, в районе сосредоточения и в районе передачи ГСМ.

Вот и нынешний сбор проходит максимально эффективно благодаря помощи штатных специалистов 108 опмо. Один из них — старший техник автомобильного батальона старший прапорщик Сергей Козел. По словам подполковника Гринчишина, на этого военнослужащего всегда можно положиться, не переживая за итоговый результат. Старший прапорщик оказывает неоценимую помощь в подготовке военнообязанных.

— В полку я служу уже 19 лет, — рассказал сам Сергей Михайлович. — Во время таких сборов стараюсь помочь в решении поставленных задач, что-то подсказать, поделиться опытом. Хочу отметить, что все призванные из запаса стараются, достойно справляются со своими обязанностями. Более того, некоторые запасники могут и сами поделиться знаниями в области ремонта техники, проявить разумную инициативу.

Ефрейтор запаса Руслан Малевич «на гражданке» работает водителем на предприятии «Леор Пластик», поэтому чувствует себя уверенно и в обращении с автомобилем «Урал‑4320».

— На мой взгляд, практически все машины в техническом плане одинаковы, — пояснил в беседе Руслан Эдуардович. — Отличается лишь постановка агрегатов на различные модели. Сейчас, к примеру, на пункте технического обслуживания и ремонта мы занимаемся заменой резинотехнических изделий и жидкости системы охлаждения двигателей, смазки двигателей и ходовой части автомобилей «Урал‑4320» — никаких проблем нет. Также подробно изучаем устройство автомобилей КамАЗ‑5320 и КрАЗ‑255Б. Я считаю, что любая техника будет выполнять свои функции, если своевременно и аккуратно ее обслуживать. Приятно, что с нами работают штатные специалисты полка, которые в любой момент при необходимости окажут помощь.

Водитель ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» рядовой запаса Александр Гайдук впервые принимает участие в сборе военнообязанных.

— Мероприятие, в котором мы сейчас участвуем, — полезное и нужное, — отметил он. — Можно узнать немало нового, получить полезный опыт, который пригодится в будущем. «На гражданке» я работаю на автомобиле ГАЗ‑3307, а здесь ознакомился с устройством «Уралов», МАЗов,

КрАЗов… Коллектив у нас хороший, дружный. Общаемся, помогаем друг другу: кто-то, например, лучше знает электрооборудование, иные — механическую часть. В целом автомобили здесь в хорошем техническом состоянии.

Старший лейтенант

Сергей Деминский,

«Ваяр»,

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