Десять мифов о танкисте-герое Зиновии Колобанове – и архивная правда о нём

В последнее время вокруг имени Зиновия Григорьевича Колобанова нет-нет да и появляются спекуляции на тему его героического подвига (о котором «БВГ» неоднократно писала на своих страницах). Плодятся непонятные версии о «тайных» вехах биографии знаменитого танкиста Великой Отечественной войны. Василий Монич, возглавляющий благотворительный Фонд имени Зиновия Колобанова, назвал несколько таких мифов — и сразу же развенчал их на основе собранных и бережно хранимых архивных документов и свидетельств.
- Многие авторы, пишущие на тему подвига Зиновия Колобанова, до сих пор не могут определиться с датой его рождения. Собственноручно в его автобиографии написано: родился в 1910 году. Копия документа находится в личном деле офицера-танкиста.
- В газетных публикациях, книгах, документальных фильмах и телесюжетах датой подвига экипажа Зиновия Колобанова называют иногда 19 августа 1941 года, по другим версиям — 20 августа 1941‑го. Судя по записи в личном деле наводчика орудия из колобановского экипажа танка КВ‑1 Андрея Михайловича Усова, он был легко ранен в бою 19 августа 1941 года. Именно об этой дате начала боевых действий советских танкистов у деревни Войсковицы неоднократно вспоминал и сам Колобанов (в беседах с работниками Минского автомобильного завода), а также единственный оставшийся в живых его однополчанин — житель Санкт-Петербурга полковник в отставке Владимир Фёдорович Мельников.
- Факт братания красноармейцев роты Зиновия Колобанова с солдатами противника, якобы запечатленный фотообъективом финского военного корреспондента (и по совместительству племянника (!) главнокомандующего вооруженными силами Финляндии Карла Маннергейма), является всплеском буйной фантазии некоторых недобросовестных исследователей его биографии.
- Упоминалось, что перед Великой Отечественной войной Зиновий Колобанов был узником сталинского ГУЛАГа. Ни одним документом этот растиражированный некоторыми СМИ факт не подтвержден.
- Домыслы о том, что за свой «бескомпромиссный и бунтарский» характер Зиновий Колобанов в 1942 году был разжалован командованием в рядовые, не подтверждены ничем. К тому же в личном деле офицера Колобанова четко указано: 31.5.1942 года он, находясь на излечении в госпитале, получил очередное воинское звание капитан!..
- Некоторые пишут, что после Великой Отечественной войны из-за побега своего подчиненного за пределы оккупационной зоны Группы советских войск в Германии Зиновий Колобанов был уволен из рядов Вооруженных Сил СССР. В личных и служебных документах его тогдашней воинской части об этом нет ни строчки. После ГСВГ З. Г. Колобанов служил в Белорусском военном округе.
- Иной раз утверждалось, что о подвиге танкового экипажа Зиновия Колобанова широкой общественности стало известно благодаря ветеранам вермахта, обратившимся в 1990‑х годах в Советский комитет ветеранов войны в Москве. Это неверно. О подвиге танкиста-героя в СССР знали и помнили: к 40‑летию Великой Победы приказом министра обороны СССР № 40 от 1 августа 1986 года он был награжден орденом Отечественной войны І степени…
- Есть и такая версия: Золотая Звезда Героя Советского Союза была-де получена Колобановым еще во время советско-финляндской кампании 1940 года. Ни одним официальным документом это не подтверждено. Судя по выписке из личного дела офицера-танкиста, в 1940 году он стал заслуженным обладателем другой высокой советской награды — ордена Красного Знамени.
- Ничем не подтверждена и версия о том, что З. Г. Колобанов был удостоен за Берлинскую наступательную операцию еще одного ордена Красного Знамени. На самом деле Зиновий Григорьевич с 16.09.1941 г. по 15.08.1945 г. находился на излечении в госпитале.
- К сожалению, отдельные авторы, пишущие на тему подвига Зиновия Колобанова, его биографии, до сих пор путаются со скорбной датой смерти знаменитого танкиста, называя то 1994, то 1995 год. В свидетельстве о смерти № 251611 от 8. 8.1994 г. черным по белому зафиксировано: З. Г. Колобанов скончался 7. 8.1994 года в Минске.