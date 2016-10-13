Десять мифов о танкисте-герое Зиновии Колобанове – и архивная правда о нём

В последнее время вокруг имени Зиновия Григорьевича Колобанова нет-нет да и появляются спекуляции на тему его героического подвига (о котором «БВГ» неоднократно писала на своих страницах). Плодятся непонятные версии о «тайных» вехах биографии знаменитого танкиста Великой Отечественной войны. Василий Монич, возглавляющий благотворительный Фонд имени Зиновия Колобанова, назвал несколько таких мифов — и сразу же развенчал их на основе собранных и бережно хранимых архивных документов и свидетельств.

Многие авторы, пишущие на тему подвига Зиновия Колобанова, до сих пор не могут определиться с датой его рождения. Собственноручно в его автобиографии написано: родился в 1910 году. Копия документа находится в личном деле офицера-танкиста.

В газетных публикациях, книгах, документальных фильмах и телесюжетах датой подвига экипажа Зиновия Колобанова называют иногда 19 августа 1941 года, по другим версиям — 20 августа 1941‑го. Судя по записи в личном деле наводчика орудия из колобановского экипажа танка КВ‑1 Андрея Михайловича Усова, он был легко ранен в бою 19 августа 1941 года. Именно об этой дате начала боевых действий советских танкистов у деревни Войсковицы неоднократно вспоминал и сам Колобанов (в беседах с работниками Минского автомобильного завода), а также единственный оставшийся в живых его однополчанин — житель Санкт-Петербурга полковник в отставке Владимир Фёдорович Мельников.

Факт братания красноармейцев роты Зиновия Колобанова с солдатами противника, якобы запечатленный фотообъективом финского военного корреспондента (и по совместительству племянника (!) главнокомандующего вооруженными силами Финляндии Карла Маннергейма), является всплеском буйной фантазии некоторых недобросовестных исследователей его биографии.

Упоминалось, что перед Великой Отечественной войной Зиновий Колобанов был узником сталинского ГУЛАГа. Ни одним документом этот растиражированный некоторыми СМИ факт не подтвержден.

Домыслы о том, что за свой «бескомпромиссный и бунтарский» характер Зиновий Колобанов в 1942 году был разжалован командованием в рядовые, не подтверждены ничем. К тому же в личном деле офицера Колобанова четко указано: 31.5.1942 года он, находясь на излечении в госпитале, получил очередное воинское звание капитан!..

Некоторые пишут, что после Великой Отечественной войны из-за побега своего подчиненного за пределы оккупационной зоны Группы советских войск в Германии Зиновий Колобанов был уволен из рядов Вооруженных Сил СССР. В личных и служебных документах его тогдашней воинской части об этом нет ни строчки. После ГСВГ З. Г. Колобанов служил в Белорусском военном округе.

Иной раз утверждалось, что о подвиге танкового экипажа Зиновия Колобанова широкой общественности стало известно благодаря ветеранам вермахта, обратившимся в 1990‑х годах в Советский комитет ветеранов войны в Москве. Это неверно. О подвиге танкиста-героя в СССР знали и помнили: к 40‑летию Великой Победы приказом министра обороны СССР № 40 от 1 августа 1986 года он был награжден орденом Отечественной войны І степени…

Есть и такая версия: Золотая Звезда Героя Советского Союза была-де получена Колобановым еще во время советско-финляндской кампании 1940 года. Ни одним официальным документом это не подтверждено. Судя по выписке из личного дела офицера-танкиста, в 1940 году он стал заслуженным обладателем другой высокой советской награды — ордена Красного Знамени.

Ничем не подтверждена и версия о том, что З. Г. Колобанов был удостоен за Берлинскую наступательную операцию еще одного ордена Красного Знамени. На самом деле Зиновий Григорьевич с 16.09.1941 г. по 15.08.1945 г. находился на излечении в госпитале.

К сожалению, отдельные авторы, пишущие на тему подвига Зиновия Колобанова, его биографии, до сих пор путаются со скорбной датой смерти знаменитого танкиста, называя то 1994, то 1995 год. В свидетельстве о смерти № 251611 от 8. 8.1994 г. черным по белому зафиксировано: З. Г. Колобанов скончался 7. 8.1994 года в Минске.