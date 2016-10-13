И гуманитарии стали технарями. От работы с бумагами – к танковым гайкам

В 814‑м центре технического обеспечения учатся ратному делу граждане, проходящие службу в резерве. По сути, здесь обретают непростые технические навыки штучные специалисты: командиры отделений ремонта и хранения автомобильной и гусеничной бронетанковой техники, а также шасси специальных машин, созданных на её базе.

Примечательно, что в армии резервисты осваивают военно-учетные специальности практически с нуля, что позволит им стать в завершение программы обучения не просто младшими командирами — еще и обрести навыки обращения с техникой. А возможно, и продолжить обучение в этом направлении на гражданском поприще…

Сбор с резервистами возглавляет заместитель начальника штаба центра майор Сергей Сехович. Он пояснил: это уже второй сбор из трех в программе подготовки младших командиров по двум военно-учетным специальностям. Одни парни станут в итоге квалифицированными специалистами по обслуживанию и ремонту автомобильной техники, другие — бронетанковой.

— В программу их обучения включены предметы общевойсковой подготовки и специальной подготовки, — уточняет Сергей Николаевич. — За теорией обязательно следует практика. Сейчас резервисты приступили к апробированию теоретических знаний: под присмотром опытных специалистов нашего центра они принимают участие в постановке и снятии с хранения техники, ее обслуживании и ремонте.

Офицер отмечает высокую ответственность, добросовестность граждан, проходящих службу в резерве в 814‑м центре технического обеспечения. Даже гуманитарии из их числа быстро схватывают особенности ратного труда технарей, не боясь запачкать руки в смазке.

Обучение военно-учетным специальностям в центре сейчас проходят граждане, окончившие высшие учебные заведения.

— Ко­нечно, мы готовим младших командиров, учим парней управлять личным составом, — пояснил майор Сергей Сехович. — Но и командир отделения должен знать устройство и особенности эксплуатации техники, уметь ее ремонтировать.

Подчеркну еще раз: обучение резервистов грамотному обращению с военной техникой проводится в центре техобеспечения с нуля. То есть среди призванных на сбор есть даже те, кто водительских прав не имеет — и к автомобильной (а тем более бронетанковой) технике, как говорится, обращался на «вы» и шепотом… До призыва на сбор, конечно.

* * *

…На пункте технического обслуживания и ремонта бронетанковой техники центра кипит работа. Вместе с гражданскими и военными специалистами трудятся и резервисты. Точнее, они — пока несмело — применяют под присмотром профессионалов теоретические знания на практике. Среди них и рядовой резерва Павел Башлаков — преподаватель информатики и физики средней школы № 189 г. Минска.

— Я окончил физико-математический факультет Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка в 2015 году, — рассказал резервист. — Мне нравится работать с детьми. Учитель в школе должен уметь поддерживать дисциплину, поэтому и армейский опыт управления воинским коллективом, думаю, мне пригодится.

Павел Башлаков признается, что благодаря сбору у него появилась отличная возможность дисциплинировать и себя: научиться рано вставать, привести свою физическую форму в порядок. Кстати, второй сбор дается ему гораздо легче. Потому что резервист уже знаком и с распорядком дня воинской части, и с обязанностями военнослужащего. А все трудности первого опыта сегодня вспоминаются с улыбкой… Самым же запоминающимся событием для Павла стала первая стрельба из автомата Калашникова.

Вместе с Павлом Башлаковым получает опыт общения с бронетанковой техникой и рядовой резерва Глеб Серафимович — геодезист из Минска. Несмотря на то что Глеб вырос в известном всем белорусским военнослужащим городке Печи, ни он, ни его семья никакого отношения к армии не имеют. В 2015 году парень окончил Полоцкий государственный университет.

— Перед началом первого сбора резервистов, конечно, волновался: в какой коллектив попаду, что предстоит делать… — вспоминает мой собеседник. — К строгому распорядку дня и физическим нагрузкам пришлось привыкать. Коллектив подобрался хороший, взаимная поддержка помогла быстро адаптироваться к армейской среде. Поэтому второй сбор переносится уже не так напряженно. А сейчас от теоретических занятий перешли к практическим. Мне, например, очень интересно было изучить устройство танка. Довелось и побывать внутри грозной боевой машины, увидеть ее стальное сердце в разобранном виде, принять участие в ремонтно-восстановительных работах… Считаю, все это дорогого стоит. Далеко не каждому выпадает такая возможность. Да и вообще рад тому, что приобретаю здесь хороший опыт работы с техникой.

На соседней боевой машине специалистам помогает рядовой резерва Александр Хмелевский — работник банка в поселке Боровляны Минского района. Родом он из Клецка, окончил Полесский государственный университет.

— Танк, конечно, немного отличается от легкового автомобиля… — шутит Александр. — Мне было очень интересно изучить его устройство. Многие сейчас увлечены виртуальными сетевыми танковыми баталиями, а я имел дело с этой бронетехникой в реальной жизни — повод для гордости! Считаю, мне пойдут на пользу и общий режим труда и отдыха, и дисциплина, и зарядка, и хорошее питание по расписанию. Все это помогает привести организм в хорошую форму. Нравится, что у нас подобрался отличный коллектив — думаю, после сборов будем общаться.

* * *

Время на разговоры вышло, ведь специалисты 814‑го центра технического обеспечения строго соблюдают график обслуживания и ремонта спецтехники — сбои им не нужны. А мои собеседники продолжили накапливать опыт практической работы — такова программа их обучения в ходе нынешнего сбора.

Впереди у парней еще один приезд в эту воинскую часть, тогда каждому будет присвоено звание младший сержант — и они по праву станут младшими командирами…

Подполковник

Игорь Жук,

«Ваяр», фото автора