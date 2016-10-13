Каждый день за рулём

Рядовой Максим Небышинец, уроженец Борисовщины, прослужил в 740‑й зенитной ракетной бригаде уже почти год. С отрочества он интересовался мотоциклами, тракторами и автомобилями, набравшись опыта, занимался их ремонтом и обслуживанием. Поэтому когда встал вопрос о том, какую парню выбрать профессию, ответ был однозначный: конечно, связанную с эксплуатацией автомобилей.

Так самоучка Максим стал дипломированным автослесарем, впоследствии — и техником-механиком, для чего он окончил Борисовский государственный профессиональный, а затем и политехнический колледжи.

Первый опыт вождения паренек получил на тракторе, помогая отцу. Сегодня он имеет право управлять автотранспортом почти всех категорий.

— Словно как доктор пациента, я осматриваю свою машину перед выездом. Все в порядке — значит, мы с железным напарником готовы к трудовому дню!.. За время службы много где побывал. И всегда за рулем — а это хорошая практика, бесценный опыт осмысления различных ситуаций на дороге, — рассказал рядовой Небышинец.

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Рядовой Артём Липский служит водителем роты материального обеспечения. До армии он окончил Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, специальность — инженер-электрик. Работал на Белорусском металлургическом заводе.

Удостоверение водителя с категориями В и С Артём получил еще во время учебы в школе. Поэтому весьма логично, что его — когда призвали в Вооруженные Силы — назначили на должность водителя автомобиля «Урал». Опыт вождения большегрузной машины солдат получил уже в армии. Этот труд, по его мнению, не сравнишь с работой на легковом автомобиле.

— Никогда не забуду первый марш на 174‑й учебный полигон ВВС и войск ПВО, — признался Артём. — Мы приобрели определенные навыки, обзавелись необходимым опытом. А дальше — за рулем по всей Беларуси. Даже не мог представить себе, что за год срочной службы можно столько объездить!.. Особо хочу сказать о командировке на полигон Российской Федерации Ашулук. Маршруты по пустыне, под завязку груженная машина… А ведь это тоже романтика!

Капитан

Татьяна Шишова,

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