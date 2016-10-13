«Мы все в неоплатном долгу перед фронтовиками…»

Василий Монич — известный в белорусской столице и далеко за её пределами человек. Строитель-новатор, предприниматель, он в то же время учредитель благотворительного Фонда имени Зиновия Колобанова — известного танкиста Великой Отечественной войны, подбившего в одном бою 22 немецких танка. Автор и соавтор нескольких книг о Великой Отечественной. Инициатор и один из участников реконструкции Военного кладбища на улице Козлова в Минске…

— Василий Григорьевич, чем обусловлено такое личное отношение к истории и героям Великой Отечественной?

— Я как ровесник Великой Победы решил для себя и своего коллектива проводить акцию памяти в честь умерших участников Великой Отечественной войны и жертв фашизма. Причем эта акция будет продолжаться до тех пор, пока я живу.

А начал я эту, скажу так, вахту памяти в начале 1990‑х годов. Тогда неоднократно обращался в городской исполнительный комитет Минска с предложением организовать реконструкцию Военного кладбища на улице Козлова. В то время люди больше думали о хлебе насущном, многие захоронения освободителей Беларуси были в неудовлетворительном состоянии… Но память об участниках войны свята.

И к 9 мая 2005 года состоялось открытие Военного кладбища после реконструкции. Я очень рад, что в этой всенародной акции по увековечению памяти воинов Великой Отечественной, погибших при освобождении Минска и нашей Беларуси, есть и мой вклад, частичка моего сердца, моего труда.

Тогда во время общения с представителями руководства кладбища я узнал, что были дополнительно найдены захоронения погибших на территории мемориала, которые не вошли в проект и план финансирования этого ритуального объекта. Решил, что мой долг — увековечить имена и этих освободителей.

Так на Военном кладбище в Минске был установлен памятник партизану Великой Отечественной войны Билетникову, погибшему при освобождении белорусской столицы. На том же кладбище при моем непосредственном участии было облагорожено место захоронения экипажа танкистов, погибших при освобождении города Минска. В их числе были майор Я. Г. Домнич, капитан С. Н. Пояшков, лейтенант Н. М. Архипов, техник-лейтенант А. В. Ассендельфт.

Однажды на кладбище деревни Войровка я нашел могилу двух простых белорусских женщин, одна из которых погибла 3 июля 1944 года. Попытался узнать судьбу соотечественниц. В Новопольском сельсовете мне выдали данные: в той заброшенной могиле покоятся Елена Григорьевна Савенкова и ее дочь Зинаида Матвеевна, погибшая в возрасте 21 года от пули недобитого в Минском котле фашиста. Также удалось узнать о том, что у Елены Григорьевны на войне погибли три сына — Александр, Владимир, Пётр. Мою душу так тронула эта история, что я по согласованию с местными властями решил установить памятник на могиле этой святой женщины и ее дочери, а также вписать в гранит имена погибших ее сыновей.

Только в мою родную деревню с войны не вернулось более тридцати фронтовиков… Согласовав с тогдашним председателем Крупского райисполкома предложение об установке к 60‑летию Великой Победы памятника в честь погибших земляков, мы в торжественной обстановке открыли мемориал в их честь в центре родной деревни.

Семь десятков лет разменял я в своей судьбе. И пока живу — буду и дальше искать могилы забытых воинов и жертв Великой Отечественной войны, чтобы увековечить их память.

— Для нынешнего поколения ваше стремление может быть во многом непонятно. Как, почему, для чего?..

— Я родом из деревни, родился в селе Большие Жаберичи Крупского района Минской области в год Великой Победы. И человек я исключительно простой, даже деревенский. Мои душевные порывы — оттуда, из многотрудного послевоенного времени, когда приходилось одновременно и работать, и учиться. Учеба за партой — а на зимних или летних каникулах труд, что называется, до седьмого пота в составе специальной конной подводы, обеспечивавшей наш колхоз торфом, удобрениями и пиломатериалами.

Как сейчас помню, зарплату нам выдавали так: одну половину — деньгами, а вторую — хлебом, сахаром, соленой треской, льняным и подсолнечным маслом… В послевоенную голодуху люди радовались любому продуктовому пайку. Это была борьба на выживание. Деньги такие, как я, ученики копили для приобретения учебников и школьной формы.

В 1960 году вместе со многими другими земляками-ровесниками я уехал учиться в Минск. Поступил в строительное училище № 23 белорусской столицы на специальность штукатура. Как ни странно, но эта тяжелая, грязная, малооплачиваемая работа мне чем-то нравилась. Учил нас, молодых строителей, отменный специалист, умевший творить своими золотыми руками все, — Василий Афанасьевич Шаповалов.

Кстати, училище я окончил с отличием и присвоением высокого трудового звания — штукатура 3‑го разряда, одновременно получил заветную «корочку» выпускника десятилетней школы рабочей молодежи № 19 Минска. И был готов уже отправиться по комсомольской путевке вместе с другими молодыми специалистами на строительство алюминиевого комбината в Казахстан. Однако секретарь Заводского райкома комсомола Минска Анатолий Тимофеевич Филяев вмешался в те мои планы. Он заявил: такие, как я, пригодятся для работы в строительных учреждениях и на белорусской земле.

А потом была служба в армии…

— Служили с удовольствием? Чему научила армейская школа?

— Время было такое, что воинская служба воспринималась всеми исключительно как почетная обязанность. Именно поэтому в назначенный судьбой час я без каких-либо предубеждений переступил порог военкомата. В рядах Советской Армии с 1969 по 1971 год служил солдатом, сержантом, потом старшиной. Участвовал в строительстве Ленинградской атомной электростанции.

Помню, как за полгода до увольнения в запас командир роты майор Новиков — участник Великой Отечественной войны, орденоносец — предложил стать старшиной роты. Я начал было отказываться, ссылаясь на то, что не обладаю командным голосом. И тогда майор привез меня в район Финского залива и в лесу начал обучать подавать команды: «Рота, равняйсь!» «Рота, смирно!»… Когда он подавал команду «Рота, равняйсь», первая буква «р» произносилась как тигриный рык, грохотавший по всему лесу…

Те лесные уроки я усвоил. И вот — первый подъем. Первая моя зычная команда на построение просто ошеломила подчиненных…

У меня было много благодарностей от командиров. А в 1970 году к столетию со дня рождения В. И. Ленина меня наградили юбилейной медалью. Командир полка и руководство СУ‑5 управления строительства ЛАЭС неоднократно предлагали перейти на сверхсрочную службу. Но Минск, жена, сын — это было главное… Отслужив два года, вернулся домой в воинском звании старшина.

— Сейчас вы возглавляете благотворительный Фонд имени Зиновия Колобанова. Что побудило заняться этой непростой темой?

— Вы знаете, у каждого человека есть мечта. Такой мечтой стало для меня сохранение памяти о выдающемся танкисте Великой Отечественной войны Зиновии Григорьевиче Колобанове. Дело в том, что в свое время именно мне выпала честь прикоснуться к истории судьбы этого легендарного человека. Причем происходило это в обстоятельствах, далеких от радостных.

В июне 2006 года на встрече с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергеем Заболотцем было решено прояснить судьбу Зиновия Колобанова — человека, которого он знал по совместной работе на Минском автомобильном заводе. Сергей Макарович передал мне копии автобиографии фронтовика из архива отдела кадров МАЗа.

В это же время ко мне обратились тогдашний глава администрации Заводского района Минска Вячеслав Юхнович и военком Заводского района белорусской столицы полковник Олег Козлов с просьбой установить на заброшенной могиле памятник З. Г. Колобанову. Конечно, я не мог и уже не хотел отказать — это стало моим долгом.

19 августа 2006 года, в день 65‑летия подвига экипажа Колобанова, место последнего земного пристанища народного героя было облагорожено, там появился мемориальный комплекс, достойный этого неординарного человека долга и чести. А 8 сентября 2006‑го в торжественной церемонии открытия памятного надгробия приняли участие руководство Заводского района Минска, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, офицеры и генералы Министерства обороны, активисты общественных организаций нашей страны. Дань уважения не состоявшемуся, увы, в свое время Герою Советского Союза наконец-то была отдана …

— Вы не раз обращались в различные инстанции об устранении несправедливости в отношении знаменитого танкиста Великой Отечественной Колобанова…

— Да, я несколько раз писал в адрес президента Российской Федерации, российского министра обороны, глав администраций Республики Карелия и Новгородской области обращения с просьбой о присвоении Зиновию Григорьевичу Колобанову заслуженного им еще в кровавом 1941‑м звания Героя Советского Союза. Тем более что прецеденты удачного разрешения подобного рода правовых вопросов в новейшей истории уже были. Так, 6 мая 1994 года за проявленные в 1941 году мужество и героизм боевой соратнице знаменитой Зои Космодемьянской — Вере Даниловне Волошиной Указом президента Российской Федерации было присвоено звание Героя России. Звания Героя России 1 сентября 1993 года и 31 декабря 1996 года были также удостоены посмертно генерал-лейтенанты Михаил Фёдорович Лукин и Михаил Григорьевич Ефремов.

И мне вдруг подумалось: почему бы братьям-россиянам не причислить к этой славной геройской дружине еще одного их знаменитого соотечественника, пусть и похороненного на белорусской земле?.. Однако пока этого не произошло. Остается только надеяться, что когда-нибудь на еще одного Героя России станет больше.

Пришло время вернуть все долги памяти и чести Зиновию Григорьевичу. Именно поэтому я стал учредителем Фонда имени Зиновия Колобанова — благотворительной организации, хранительницы славных ратных традиций нашего героического прошлого.

Мы все в неоплатном долгу перед фронтовиками Великой Отечественной, перед погибшими в войне и умершими от ран после нее. И неслучайно нас, белорусов, отличает обостренное чувство ответственности за сбережение памяти о Великой Отечественной войне. Быть верными подвигу Зиновия Колобанова и миллионов других народных героев, чтить славные традиции поколения победителей — в современных условиях это означает надежно обеспечивать мир и безопасность ныне живущих, защищать Великую Победу от нападок фальсификаторов истории. Это наш общий священный долг.

…Когда моя очередная книга «В августе 1941‑го. Стоять насмерть!» из серии «О вечном и настоящем» была подготовлена к печати и сдана в типографию, мне вдруг захотелось снова побывать на месте знаменитого колобановского сражения — в городе Гатчине, что в Ленинградской области. Не был в тех по-своему красивых краях с 2004 года. К тому же посчитал для себя неприемлемым не откликнуться на любезное приглашение заместителя главы администрации Гатчинского района Сергея Ивановича Голованова посетить Ленинградскую область в канун празднования Дня защитников Отечества. А еще захотелось пожать мужественную руку единственному из оставшихся в живых колобановцев — полковнику в отставке Владимиру Фёдоровичу Мельникову.

С гордостью могу сказать: история подвига советского танкиста № 1 бережно хранится и приумножается в сердцах тысяч жителей тех мест. Такого высокого патриотического подъема людей, честно признаюсь, и не ожидал увидеть. Заслуга в этом благородном деле прежде всего местных властей во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, а также таких неравнодушных людей-пассионариев, как руководитель Музея битвы за Ленинград Олег Титберия, директор гатчинского Дворца молодежи Юрий Назаров, генеральный директор медиаагенства «Ореол-инфо» Галина Паламарчук, многих других активистов, общественных деятелей, простых российских граждан.

Общим же итогом этой плодотворной работы по сбережению военно-исторического наследия можно считать немаловажный свершившийся факт: под петицией к российским властям о присвоении Зиновию Григорьевичу Колобанову звания Героя Российской Федерации (посмертно) уже собрано более ста тысяч подписей.

Отрадно осознавать, что моя давняя, более чем десятилетняя инициатива по достойному увековечению памяти советского танкового аса не осталась незамеченной. Чаяния патриотической общественности двух наших братских стран, уверен, в скором времени реализуются в конкретных решениях руководства России и Беларуси.

Беседовал

полковник Игорь Кандраль, «Ваяр»