Нарушитель не пройдёт

На днях в Кинологическом центре Вооружённых Сил Республики Беларусь состоялся очередной выпуск специалистов и служебных собак караульной и патрульной служб

В этом году обучение в рамках этого курса проходило более 20 курсантов различных структурных подразделений и воинских частей наших Вооруженных Сил.

Кинологи и служебные собаки обучались по двум направлениям: караульная и патрульная служба. Несколько недель военнослужащие и их четвероногие питомцы привыкали друг к другу, проходили обучение по специальной подготовке. А на последнем этапе им предстояло продемонстрировать приобретенные в ходе обучения навыки на выпускном экзамене.

Общевоинские уставы, идеологическая, строевая, огневая подготовка — служба будущих кинологов практически ничем не отличается от службы их ровесников‑срочников в любой воинской части. Лишь со временем к этим дисциплинам добавляются такие науки, как специальная подготовка по караульной и патрульной службе, теоретические основы дрессировки, ветеринарная подготовка, практическое применение служебных собак.

Подобрать питомцев для будущих курсантов достаточно сложно. Не всегда характеры хозяина и четвероногой ищейки совпадают, поэтому совместные «кастинги» приходится проводить вновь и вновь. После этого начинается период адаптации друг к другу…

— По профессии я ветеринарный врач и всегда хотел связать свою жизнь с кинологической службой, — рассказал вожатый служебных собак рядовой Антон Сухоткин. — «На гражданке» получить мою нынешнюю специальность не представляется возможным, поэтому в армию шел с удовольствием. Сразу попросил, чтобы меня направили в Кинологический центр Вооруженных Сил. Мне подобрали среднеазиатскую овчарку по кличке Рада. До этого долго не мог определиться с выбором — собаки были разными и по возрасту, и по породе… А когда увидел Раду, сразу понял: это мой пес. Можно сказать, что мы с ней нашли друг друга.

Игривый нрав Рады то и дело давал о себе знать, первое время даже сложно было надеть на нее намордник… Как рассказал Антон, именно у караульных собак — такова и его подопечная — свободолюбивый характер встречается чаще всего.

Следующий этап подготовки — специальный курс. Именно на этом этапе обучаются собаки, от которых ничегошеньки не спрятать, будь то живой человек или какой-нибудь предмет.

К слову, в патрульную службу критерии отбора для четвероногих «солдат» более жесткие, чем в караульную.

— На курсе работают три преподавателя: двое обучают тонкостям патрульной, а один — караульной службы, — пояснил преподаватель курса старший лейтенант Константин Вежновец. — Один раз в полгода мы обучаем специалистов служебного собаководства. В этом полугодии Вооруженные Силы нашей страны пополнят 22 специалиста-кинолога и 19 служебных собак.

Старший лейтенант Вежновец работает с собаками уже много лет. Ну а курсанты, равняясь на своего преподавателя, стремятся еще и превзойти учителя…

— В первую очередь кинолог должен обладать незаурядной выдержкой и терпением, — считает Константин. — Собака не может рассказать о своих болезнях или проблемах, ее необходимо чувствовать. Если кинолог не будет все время думать о своем питомце, вся проделанная совместно работа будет напрасной.

На личном примере преподаватель вместе со своим подопечным — Грандом наглядно демонстрирует, как необходимо находить условного неприятеля. Далее это упражнение усложняется ограниченными временными рамками. На экзамене, который предстоит сдать собаке по окончании курса, необходимо обнаружить троих нарушителей, спрятавшихся в специальных схронах, за определенный промежуток времени.

Окончив курс обучения, военнослужащие получают свидетельства об окончании Кинологического центра, а собаки — документы соответствующего образца.

— В отличие от большинства своих товарищей, с которыми здесь обучаюсь, я прежде не мечтал связать свою жизнь с такой работой, — рассказал вожатый служебных собак рядовой Павел Ковалевский. — А при выборе специальности решил: неплохо было бы попробовать себя в роли кинолога. После отбора отправили для обучения в Кинологический центр. Уже через некоторое время мне подобрали среднеазиатскую овчарку по кличке Акгюль. Впервые познавал тогда кинологическую службу — и был в восторге!.. Работать с собакой оказалось не так просто, как я думал изначально, но это приносит огромное удовлетворение!.. К псу нужно привыкнуть, необходимо добиться от него полного понимания команд. На самом деле это достаточно трудоемкий процесс. В сентябре мы вместе уже участвовали в учении, охраняли штаб — и, к слову, отработали на отлично.

Кстати, напомним: в рамках недавнего командно-штабного учения Вооруженных Сил Республики Беларусь в состав каждой комплексной группы военных комендатур было выделено по одному расчету из Кинологического центра. Кинологи с собаками патрулировали районы расположения воинских частей, оказывали противодействие диверсионно-разведывательным группам, выполняли иные задачи по предназначению.

Капитан

Кирилл Франскевич,

«Ваяр», фото автора