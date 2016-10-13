Незаметная особая служба

Необходимость тайной переписки между правителями, государственными деятелями, воинскими начальниками и другими людьми возникла практически сразу после появления самой письменности. Именно в древности стали появляться те люди, которые доставляли эту секретную корреспонденцию до адресатов.

В мировой военной истории есть немало примеров того, когда благодаря работе военных курьеров, выигрывались крупные сражения, захватывались крепости и города.

В наши дни ответственная миссия по доставке всех видов корреспонденции до руководящего состава Вооруженных Сил Республики Беларусь лежит на плечах специалистов 297‑го центрального узла фельдъегерско-почтовой связи. Сегодня личный состав этой воинской части отмечает 75‑летие со дня ее образования.

Личным примером

Главные задачи, которые решают специалисты фельдъегерско-почтовой связи в белорусской армии, таковы: своевременная доставка корреспонденции, в том числе и специальной, должностным лицам Министерства обороны, а также ее обработка.

С этими и другими задачами на протяжении многих лет успешно справляются военные курьеры под руководством начальника 297 цуфпс подполковника Ивана Дроздовича. Этот офицер по праву считается одним из наиболее опытных специалистов фельдъегерско-почтовой связи.

В воинской части он начал службу в 2000 году после окончания факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Республики Беларусь с должности старшего помощника начальника отдела фельдъегерской связи. Осенью следующего года он стал заместителем начальника узла по технической части, а с 2002 года — заместителем начальника узла по вооружению.

Затем Иван Иванович успешно окончил командно-штабной факультет Военной академии, был командиром одного из батальонов 86‑й бригады связи, а с ноября 2012 года возглавил родной коллектив 297 цуфпс.

— Быть фельдъегерем — почетная и ответственная миссия, — подчеркнул в беседе подполковник Дроздович. — Нам все задачи по плечу, ведь у нас дружный коллектив, в котором царит взаимопонимание и взаимовыручка. Я искренне благодарен своим подчиненным за их самоотверженность и ответственность при выполнении задач.

Благодаря стараниям специалистов узла связи ежемесячно доставляется различная корреспонденция: более 3.000 специальной, 6.000 простой и около 1.200 заказной находит своих адресатов. А каждый курьерский автомобиль белорусских военных фельдъегерей «пробегает» 20.000 километров в год.

Быть внимательным к мелочам

В основном ряды специалистов 297 цуфпс пополняют военнослужащие, которые остаются здесь после срочной службы на службу по контракту, а также выпускники Белорусской государственной академии связи. В нынешнем году выпускники филиала этого учебного заведения в Витебске рядовые контрактной службы Денис Талутис и Алексей Фёдоров, лица гражданского персонала Светлана Косякова и Анастасия Томко зарекомендовали себя старательными и исполнительными сотрудниками.

Кроме того, на базе 297 цуфпс ежегодно проходят сборы, в ходе которых будущих фельдъегерей обучают премудростям этой профессии и азам военной науки. Во время сбора с офицерами запаса нынешней весной некоторые из них выразили твердое желание продолжить службу в этой воинской части. Однако после скрупулезного отбора заветный контракт получил лишь один — старший лейтенант Александр Сай.

— Сотрудник фельдъегерско-почтовой связи должен быть морально и психологически устойчивым человеком, обладать красивым и разборчивым почерком, усидчивостью и пунктуальностью, быть опрятным и внимательным к мелочам, — пояснил заместитель начальника 297 цуфпс капитан Виталий Вераксич.

С любовью к службе и спорту

Физическая выносливость и сила — также неотъемлемые качества фельдъегерей в погонах. Спорт здесь любят. Заслуга в этом старшины — начальника склада старшего прапорщика Николая Карася.

На узле Николай Александрович служит с 2005 года. В свободное время старший прапорщик Николай Карась активно занимается тяжелой атлетикой и пропагандирует здоровый образ жизни среди военнослужащих.

— У нас функционирует спортивный зал со всем необходимым инвентарем и тренажерами, — рассказал собеседник. — В свободные часы военнослужащие часто приходят ко мне за советом, как методически правильно организовать занятия спортом. Многие из них осознают, что в армии у них есть возможность окрепнуть физически.

Старший помощник начальника отдела почтовой связи прапорщик Александр Костюкевич также активно участвует в спортивной жизни 297 цуфпс. Службу в ставшей родной ему воинской части он начал еще солдатом.

По образованию Александр Леонидович — тренер-педагог по футболу. Благодаря его активной жизненной позиции виды спорта также пользуются в центре большой популярностью.

Кроме того, в 297 цуфпс на высоком уровне организована культурно-досуговая работа. Ежемесячно фельдъегеря в погонах посещают музеи, исторические и памятные места Минщины и белорусской столицы.

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Сегодня личный состав 297 цуфпс продолжает добросовестно трудиться на благо нашего государства. Лучшие среди них — старший лейтенант Александр Сай, старший прапорщик Евгений Кудревич, прапорщики Юлия Абель, Александр Костюкевич, Евгений Усс, старшины контрактной службы Светлана Трахимович, Артём Панасенко, младшие сержанты контрактной службы Ольга Платонова, Степан Тертица. Среди гражданских специалистов командование узла выделяет Валентину Андрончик, Инну Венскович, Татьяну Новикову, Ольгу Чайку.

Капитан

Александр Кибик,

«Ваяр», фото автора