Приоритеты повестки дня

Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 14 октября в Ереване, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Она пройдет в узком составе и в формате пленарного заседания. На рассмотрение глав государств будет представлен ряд документов, которые накануне сессии планируется обсудить на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности.

Главы государств — членов ОДКБ на заседании СКБ обсудят международную ситуацию и актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности, рассмотрят проекты решения о Стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года и создании Центра кризисного реагирования ОДКБ, выполнение решений СКБ по совершенствованию деятельности ОДКБ и дополнительные меры по противодействию терроризму, в частности проект положения о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ.

Ожидается, что главы государств — членов ОДКБ примут ряд политических заявлений. «Учитывая, что в 2016–2017 годах председательство в ОДКБ переходит к Республике Беларусь, Президент страны Александр Лукашенко представит на сессии СКБ приоритеты Беларуси, которые планируется реализовать в период ее председательства в следующем межсессионном периоде», — отметил пресс-секретарь.

Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа в своем ежегодном докладе проинформирует о вопросах деятельности ОДКБ в 2015–2016 годах и реализации решений, принятых на предыдущей сессии СКБ.

В повестке дня Совета коллективной безопасности значится также подписание документов, касающихся вопросов дальнейшего развития военной составляющей организации, развития системы подготовки военных кадров, а также реагирования государств — членов ОДКБ на чрезвычайные ситуации. Предполагается, что главы государств — членов ОДКБ примут решение о генеральном секретаре организации. Всего в повестке дня заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ более 20 вопросов.

В СКБ входят главы государств — членов ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Председателем СКБ ОДКБ в межсессионный период 2015–2016 годов является президент Армении Серж Саргсян.

БЕЛТА