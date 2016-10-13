Призёр из крылатой гвардии

Недавно в Минске на базе Белорусского государственного университета физической культуры прошел чемпионат мира по грепплингу. В нем приняли участие 700 спортсменов из 24 стран мира. И что отрадно, бронзовым призером турнира в весовой категории до 92 килограммов стал военнослужащий 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии рядовой контрактной службы Александр Горбатый.

Грепплинг — это вид борьбы, которая совмещает в себе технику нескольких борцовских дисциплин (самбо, джиу-джитсу, дзюдо и вольная борьба) с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. В настоящее время грепплинг является одним из самых популярных видов борьбы.

В перерыве между тренировками мне удалось поговорить с гвардейцем — призером мирового первенства.

Родился Александр Горбатый в городе Хойники Гомельской области. С шестого класса, как и большинство сверстников, начал ходить в секцию дзюдо. Вскоре Александр стал показывать высокие результаты, а в 2006 году на турнире в Лоеве занял первое в его спортивной карьере призовое место.

Сегодня у армейского спортсмена более 60 медалей, два кубка, огромное количество грамот, и он не собирается останавливаться на достигнутом.

— Когда пришло время служить, без раздумий встал в армейский строй, — вспоминает Александр. — И в мае 2014 года меня призвали в ряды сил специальных операций Вооруженных Сил. — Во время службы удавалось находить время для занятий спортом. Так что я смог не только не растерять, но и развить свои спортивные навыки. В данный момент я прохожу военную службу по контракту в отдельном гвардейском десантно-штурмовом батальоне. И, разумеется, продолжаю спортивную карьеру.

Я не мог не поинтересоваться у гвардии рядового контрактной службы Александра Горбатого, как родители и супруга Наталья относятся к его увлечению единоборствами.

— Родные всегда поддерживают меня, только очень сильно переживают, — поделился гвардеец. — Их можно понять: это контактный вид спорта, всегда есть риск получить травму. Признаюсь, поддержка близких и командования бригады помогает усерднее работать над собой.

После нашей беседы Александр отправился на очередную тренировку. Сейчас он усиленно готовится к чемпионату сил специальных операций Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою.

Командование и личный состав 38 дшбр желают Александру и в дальнейшем показывать высокие результаты в спорте и занимать только призовые места!

Гвардии майор Михаил Садыков,

фото автора