Стрелять — так стрелять (Видео)

На 227‑м общевойсковом полигоне экипажи танков Т‑72Б

355‑го отдельного гвардейского танкового батальона

120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады выполнили стрельбу штатным снарядом

Как отметил командир батальона гвардии подполковник Виталий Кисель, выполнение 2‑го упражнения контрольных стрельб стало для его подчиненных экзаменом по итогам боевой учебы.

— Оценки, полученные на данных занятиях, показывают уровень профессионализма каждого танкиста и слаженность экипажа к исходу очередного полугодия, — подчеркнул Виталий Вячеславович. — Все эти показатели значительно выросли за этот учебный отрезок — было проведено немало занятий, тренировок, полевых выходов. Буквально с каждым днем уверенности в действиях военнослужащих становилось все больше. И глядя на то, как они в эти дни работают на огневых рубежах, можно сделать вывод: батальон готов к выполнению поставленных задач.

В день моего приезда на 227‑й общевойсковой полигон мастерство владения грозным оружием демонстрировали военнослужащие танковой роты, которой командует гвардии старший лейтенант Андрей Коледа. Подразделение в этом учебном году не раз доказывало высокую полевую выучку на крупных мероприятиях боевой подготовки — в ходе комплексной проверки боеготовности нашей армии, командно-штабного учения Вооруженных Сил. Но и к отчетной «огневой сессии» гвардейцы подошли ответственно, в чем я смог убедиться, даже не заглядывая в итоговые ведомости.

…На танковой директрисе кипит работа — гвардейцы заканчивают последние приготовления к «штатке». Три экипажа, которым предстоит открывать этот ратный экзамен, выстроились у стальных бронемашин. Оценка мастерства начинается уже с норматива по заряжанию боекомплекта.

С вышки звучит громкий сигнал, и экипажи бегом устремляются к танкам. Военнослужащие в считаные мгновения занимают штатные места.

Механики-водители включают «массу», после чего спешат за ­боеприпасами, уложенными неподалеку от назначенных рубежей. Наводчики орудия опускают стволы и вылезают из люков, чтобы перехватить у товарищей тридцатикилограммовые боеприпасы, затем ловко передают их командирам. Те производят загрузку, «записывая» информацию о каждом снаряде с помощью специального устройства. Цепочка четких, доведенных до автоматизма манипуляций повторяется трижды. Боекомплект загружен, выполнен первый элемент учебно-боевой задачи. Но самое интересное — впереди.

Танки устремляются вперед — навстречу условному неприятелю, который пока затаился… Особенность 2‑го упражнения контрольных стрельб в том, что экипажам надлежит демонстрировать умение вести огонь различными способами. Поражать танковые и пулеметные цели им приходится как из окопа, так и с ходу. А потому одних только навыков каждого военнослужащего в данном случае недостаточно — успех возможен только при максимальной сплоченности экипажа. Механик-водитель должен правильно выбирать скорость, избегать резких поворотов, разгонов и торможений, наводчик орудия — стараться предугадать действия «мехвода» и выбрать удачный момент для выстрела. Командир же обязан координировать действия подчиненных, а также корректировать стрельбу.

Об этом легко рассуждать, наблюдая за схваткой танкистов с мишенями со стороны. А что же происходит в эти минуты внутри семьдесятдвоек, можно только догадываться… Хотя ответ все же можно получить — достаточно пристально понаблюдать за «неприятелем», который уже появился на просторах полигона.

Танки замирают в окопах и, озаряя стволы огнем и заполняя воздух оглушительным грохотом, обрушивают на мишени мощь своих снарядов. Несколько секунд, и «стальной оркестр» повторяет этот этюд. А «вражеские танки» вновь тонут в клубах огня и пыли.

Когда звук выстрела давит на барабанные перепонки, приятного мало. Однако танкисты, которые стоят возле директрисы в ожидании своей очереди, кажется, воспринимают эти звуки с удовольствием. Они внимательно следят за заездами, искренне радуются успехам сослуживцев, подмечая малейшие детали и нюансы боевой работы.

Тем временем грохот танковых орудий сменяют трели пулеметов — пули стремительно летят в сторону «неприятельской» автомобильной колонны. Расправившись с очередными мишенями, экипажи возвращаются на исходный рубеж.

Однако испытание и на этот раз еще не закончено — теперь командиру и наводчику предстоит поменяться местами. Владеть навыками стрельбы из пушки и пулемета они должны одинаково хорошо.

«Перемена слагаемых», ко всеобщему удовлетворению, никак не сказалась на действиях экипажей.

…По завершении ратного экзамена его участники охотно делились впечатлениями. Что неудивительно — показанные результаты положительно сказывались на настроении танкистов.

— В экипаже должна быть взаимовыручка и взаимопонимание, причем не только когда мы находимся в боевой машине, — поделился главным секретом побед командир танка гвардии сержант Никита Хуцаидзе. — Сплоченность — очень важная составляющая успеха. Не менее важно также мастерство каждого военнослужащего. Слаженности экипажа невозможно добиться без постоянных усердных тренировок. Благо недостатка в них нет — занятия, полевые выходы, выполнение упражнений по огневой подготовке у нас регулярны. И к этой стрельбе мы подошли, что называется, во всеоружии, в чем вы могли убедиться сами. Моя служба подходит к концу, и сегодня хотелось показать максимальный результат. Чтобы доказать: полтора года в армии прошли не зря.

А наводчик орудия гвардии рядовой Алексей Кулыба своим рассказом помог мне «заглянуть» внутрь танка в мгновения учебного боя.

— Во время стрельбы переполняет адреналин, каких-то попутных мыслей или эмоций нет, — признался гвардеец. — Есть только ты, экипаж, приборы и мишень. Счет идет на секунды — раздумывать, по сути, некогда. Когда все действия уже доведены до автоматизма, главное — сохранять концентрацию и спокойствие. Даже когда понимаешь, что твой выстрел точен…

«Штатка» стала для личного состава 355‑го отдельного гвардейского танкового батальона 120 омбр ключевым мероприятием на этапе слаживания рот. Теперь на повестке дня у гвардейцев — комплексное тактическое занятие. Уже на этой неделе им предстоит продемонстрировать готовность выполнять в составе рот учебно-боевые задачи.

Майор

Георгий Потапов,

«Ваяр», фото автора