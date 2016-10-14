Армия – её призвание

Капитан Ольга Чаплюк проходит службу в должности старшего офицера штаба Западного оперативного командования. Я познакомился с ней на Гожском полигоне: моя собеседница в период очередного планового учения уверенно выполняла свои должностные обязанности, совершенствуя воинское мастерство.

Ольга Чаплюк родилась в Гродно, там же училась в школе. Затем окончила Гродненский госуниверситет имени Янки Купалы.

— С детства мечтала стать военной, — рассказала Ольга Станиславовна. — Нравилась военная форма, с удовольствием смотрела фильмы об армии. В 2000 году в добровольном порядке была призвана в Вооруженные Силы на службу по контракту. Поначалу служила начальником аппаратной в 74‑м отдельном полку связи. Запомнилось, как уже вскоре после призыва впервые стреляла из автомата на войсковом стрельбище. Ратная учеба в поле понравилась — испытала прилив адреналина.

Ольга, постоянно повышая свою квалификацию, старательно перенимала опыт у старших товарищей. В 2006 году она примерила погоны прапорщика. А через два года была назначена на офицерскую должность и вскоре успешно сдала экзамен на присвоение первого офицерского звания лейтенант.

В дальнейшем Ольга Станиславовна проходила службу в различных должностях в ряде воинских частей Гродненского гарнизона. И везде она зарекомендовала себя только с положительной стороны — грамотным, исполнительным и дисциплинированным офицером. Вот и сейчас капитан Ольга Чаплюк является в штабе Западного оперативного командования надежным помощником своих командиров.

Ольге Станиславовне нравится и то, что в армии уделяется много внимания физической подготовке и спорту — с ним она дружит со школьной скамьи.

— Очень важно развиваться, самосовершенствоваться, — считает Ольга Чаплюк. — А в современной армии, на мой взгляд, нужны еще и нестандартные подходы как при планировании учебно-боевых задач, так и во время их выполнения в ходе учений, занятий и тренировок.

В День матери уместно рассказать и о том, что Ольга Станиславовна — неутомимая хранительница семейного очага, любящая и заботливая мать. Вместе с мужем она воспитывает двоих детей — 14‑летнюю дочь Анну и сына Алексея, которому недавно исполнилось четыре года.

Капитана Ольгу Чаплюк неоднократно поощряло вышестоящее командование. В 2015 году ее заслуги были отмечены благодарственным письмом Президента Республики Беларусь. А недавно за образцовое исполнение воинского долга и служебных обязанностей Ольга Станиславовна была представлена и к государственной награде — медали «За безупречную службу» III степени.

— Армия — это мое призвание, — в завершение нашей беседы подтвердила капитан Ольга Чаплюк.

Впереди у офицера — много планов и перспектив, новых высот и достижений. Успешной вам службы, Ольга Станиславовна!

Подполковник

Александр Севенко,

«Ваяр», фото автора