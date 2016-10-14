Для самых дорогих на Земле

Недаром Максим Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя». Без этих святых женщин не может быть ничего!

«Мама» — это первое слово, которое говорит ребенок. А если при нас произносят его, мы, несмотря на наш возраст, сразу вспоминаем свою любимую, ласковую и нежную мать… Ту, которая подарила нам жизнь, делила с нами радость, всегда подбадривала в трудную минуту.

Накануне Дня матери в 740‑й зенитной ракетной бригаде командиры подготовили и отправили благодарственные письма матерям, чьи сыновья образцово несут службу. Лучшим солдатам и сержантам будет представлено увольнение, чтобы в теплой домашней обстановке они смогли поздравить своих матерей.

В канун праздника слова сыновней признательности передают посредством «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» военнослужащие срочной службы.

Призванный военным комиссариатом Борисовского и Крупского районов рядовой Виктор Чекалов:

— Поздравляю маму Светлану Ивановну с праздником! И посвящаю ей свои стихи.

Ты плакала, когда я уходил,

Не зная, что же ждет родного

(И пусть в семье я не один:

Ты героиня — нас ведь трое).

Ты без меня тоскуешь очень,

Но так горда, что я солдат.

Ты здесь со мной — и днем и ночью,

Твоя улыбка выше всех наград!

Да, День матери — праздник важный:

В день любой мать дорога для каждого!

Призванный военным комиссариатом Вилейского района ефрейтор Руслан Стасюкевич:

— Маме моей Татьяне Васильевне говорю слова бесконечной благодарности. Дорогая и любимая мамочка, спасибо за мудрость, доброту и заботу, за поддержку в трудные дни! Нас трое в семье — и каждому ты стараешься уделять побольше внимания. Здоровья тебе, родная, счастья и благополучия!

Призванный военным комиссариатом Логойского района ефрейтор Олег Гуляев:

— Мама Нина Николаевна для меня — самый близкий и родной человек! Спасибо тебе, матуля, за все: за заботу, поддержку, понимание и любовь, которая нужна детям в любом возрасте. Спасибо за ласку и нежность, которые ты даришь!

Капитан

Татьяна Шишова