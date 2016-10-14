«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя — мать!»

«Мама» — первое слово, которое произносит малыш. Слово это — символ заботы и любви, спокойствия и защищённости. Материнство — это счастье и радость, трепетное чувство нежности к своему ребёнку. Но это также большая ответственность, тяжёлая каждодневная женская работа. И она вдвойне трудна, если предназначение хранительницы семейного очага женщина сочетает с армейской службой — что достойно почёта и всеобщего уважения.

Елена Смолдарева — старшина контрактной службы, начальник вещевого склада 1‑го зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО. И — мать пятерых прекрасных детей. Ее младшей дочери Милене два года, сыну Фабиану — четыре, шестилетний Себастьян недавно стал учеником 1‑го класса. Старшей дочери Екатерине уже тринадцать, а сыну Генриху — четырнадцать.

Муж Елены Михайловны майор Руслан Смолдарев служит начальником курса батальона курсантов военного факультета в Гродненском гос­университете имени Янки Купалы, в Вооруженных Силах он с 1993 года.

— Познакомились мы в июне 1999 года во время празднования красивого белорусского праздника Купалье, — рассказал Руслан Николаевич.

— А в 2000 году сыграли свадьбу, — поведала Елена Михайловна. — Муж служил в радиотехнических войсках, его подразделение дислоцировалось в моем родном городском поселке Порозово Свислочского района Гродненской области.

В Вооруженных Силах сама Елена Михайловна уже более 12 лет. Она начинала служить в одном из подразделений в/ч 29969. В 2006 году супруги перебрались в Гродненский гарнизон. И контрактница Смолдарева служила здесь в 74‑м отдельном полку связи Западного оперативного командования, а затем — в 1‑м зенитном ракетном полку.

На мой вопрос о том, как же ей удается совмещать службу и заботу о такой большой семье, Елена Михайловна ответила не задумываясь:

— Чем больше в семье детей, тем больше радости и счастья. У меня замечательный муж, помогают и родители, и старшие дети.

Совсем недавно — 17 сентября, в день 888‑летия областного центра Принеманья, глава администрации Октябрьского района города Гродно Анатолий Бубен вручил Елене Михайловне Смолдаревой заслуженный орден Матери.

Она скромная женщина, не любит говорить о себе, зато готова долго рассказывать о своих детях. Екатерина учится в кадетском классе средней школы № 37 города Гродно и мечтает продолжить семейную традицию служения Отечеству. Себастьян — первоклассник, он радует родителей своими успехами. Милена и Фабиан — любознательные и активные дети, во всем стараются подражать старшим. А все вместе Смолдаревы стараются окружить особым вниманием Генриха — для него, ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, доброта и забота родителей, братьев и сестер — бесценное лекарство.

В общем, Смолдаревы — большая, крепкая и счастливая семья.

Спасибо вам, Елена Михайловна, и низкий поклон за ваш материнский подвиг. Крепкого здоровья, процветания и благополучия вам и вашей прекрасной семье!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора