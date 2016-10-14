«Низкий поклон вам, дорогие!»

Говорят, что миром правит любовь. Мы любим, нас любят… Иногда взаимно, иногда безответно. Но есть на свете любовь, которая неподвластна ни времени, ни пересудам, ни забвению. Это — любовь матери.

Как правило, самые тёплые чувства, светлые и незабываемые воспоминания ассоциируются с образом мамы. Она даёт первые уроки нравственности, духовности, доброты, терпеливости.

14 октября в Беларуси отмечается День матери. Его истоки — в глубоком уважительном отношении к женщине-матери. Данное празднество совпадает с великим христианским праздником —

Покров Пресвятой Богородицы.

И слезы блестели в глазах…

В военном комиссариате Клецкого района Минской области уже стало доброй традицией в канун замечательного праздника чествовать женщин, чьи сыновья достойно выполняют свой гражданский долг, охраняя мир и покой жителей нашей страны.

…Виновницы торжества занимали места в уютном зале задолго до назначенного времени. По словам мам, им хотелось привыкнуть к обстановке и справиться с волнением. Ведь вскоре предстояло не только услышать душевные слова по случаю празднества, но и получить благодарственные письма от командования воинских частей и военкомата за хорошее воспитание сыновей.

Женщин поздравили начальник направления идеологической работы и социальной защиты Минского областного военного комиссариата подполковник Татьяна Рогова, военный комиссар Клецкого района подполковник Дмитрий Годун, сотрудники и воспитанники Клецкого центра детского творчества, представители духовенства и другие.

— Низкий поклон вам за то, что вы вырастили отличных сыновей, — сказал, обращаясь к почетным гостям, подполковник Дмитрий Годун. — Ваши сыновья добросовестно несут службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Они уже добились определенных заслуг, некоторым присвоены очередные воинские звания. Ребята пользуются уважением у командиров и авторитетом у сослуживцев. За это время они научились принимать взвешенные решения, четко выполнять учебно-боевые задачи, брать на себя ответственность за других.

Здоровья вам, душевного спокойствия и уверенности в себе!

— Для нас большая честь — находиться в этом зале, — подчеркнула директор средней школы № 3 города Клецка Инна Новаковская (ее сын Артём — курсант военного факультета в Белорусском государственном университете. — Авт.). — Атмосфера праздника очень трогает сердце и душу. Огромное спасибо руководству районного военкомата, что не забывает о нас, поддерживает, что называется, и словом, и делом.

После того как отзвучали официальные речи, военный комиссар подполковник Дмитрий Годун выполнил приятную миссию — вручил мамам благодарственные письма. И надо было видеть, с каким трепетом они брали их в руки и как потом по несколько раз перечитывали, словно боялись пропустить что-то важное в весточках о сыновьях.

Приятным дополнением к празднику стали музыкальные подарки, которыми виновниц торжества одарили артисты разных возрастов. Песенные и инструментальные произведения были встречены горячими аплодисментами благодарных зрителей.

Когда же на экране появились фотографии ребят в военной форме, был продемонстрирован фильм о военной службе, а в довершение несколько солдат-срочников, чьи мамы сидели в зале, по телефону пожелали им и всем женщинам быть красивыми и счастливыми, сдержать эмоции не смог никто. И от блеска слез стало как-то светлее, ведь это были слезы радости…

«Мама, я должен Родину защищать»

Праздник продолжило неформальное общение, во время которого я побеседовала с его главными участницами.

Инна Новаковская:

— Стать офицером наш сын захотел сам, хотя на момент принятия окончательного решения шансов примерить курсантские погоны у него было мало. Но Артём настойчиво шел к заветной цели: бегал многокилометровые кроссы, занимался в тренажерном зале, штурмовал профильные предметы. В итоге сын окончил школу с медалью и выдержал немалый конкурс на военный факультет.

За время учебы Артём стал сильным и мужественным. Через год после поступления он получил звание младший сержант, а через два года — сержант. Он староста курса. Кроме того, входит в актив студенческого общежития.

Уже в университете Артём увлекся гиревым спортом. Он участник и призер соревнований различного уровня, в том числе международных. У него порядка 30 спортивных наград. А несколько недель назад сын получил звание мастера спорта Республики Беларусь.

Я всегда говорю Артёму, что он должен быть еще лучше. Но главное — стать хорошим человеком.

Елена Ефимчик, заместитель директора Клецкого центра детского творчества (ее двое сыновей Андрей и Игорь служат в одной из воинских частей сил специальных операций. — Авт.):

— Оба мои сына — военнослужащие, причем армейский стаж старшего, Андрея, включает в себя не один год контрактной службы. Младший Игорь этой осенью должен был уволиться в запас, но принял решение также остаться на службу по контракту. «Мама, я должен защищать Родину», — ответил он на мой вопрос по поводу дальнейших жизненных планов.

До армии Андрей окончил музыкальное училище, а Игорь — Брестский государственный технический университет. Служат они в одной воинской части. К армии сыновья готовились и морально, и физически. Игорь, например, бегал 30‑километровые кроссы. Он у нас еще занимается парашютным спортом (парень совершил 284 прыжка с парашютом из вертолета Ми‑8 и один прыжок с парашютом из самолета Ан‑2. — Авт.). Кроме того, отец научил его подшиваться (на время), я — заправлять кровать, а старший брат — другим солдатским премудростям.

Я горжусь своими детьми и многому учусь у них. Они требовательны к себе, любят порядок. Плюс ко всему — творческие люди.

Хочу пожелать и моим детям, и другим ребятам, чтобы они были здоровыми. А еще помнили, что их любят и ждут дома.

«Чтя матерей, мы делаем святое дело»

— В рамках Недели матери, которая проходит в Беларуси с 10 по 16 октября, в военкоматах Минской области проводятся встречи с матерями военнослужащих, чьи сыновья добросовестно выполняют воинский долг в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь. На этих встречах женщинам вручают благодарственные письма. Помимо того, совместно с районными исполнительными комитетами организуются встречи матерей и вдов погибших воинов‑интернационалистов, участников войны, ветеранов труда, — сообщила начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Минской области подполковник Татьяна Рогова.

— Подобные мероприятия не могут носить формальный характер. Поэтому мы выкладываемся по полной, — отметил военный комиссар Клецкого района подполковник Дмитрий Годун. — Всегда стараемся создать душевную атмосферу и привнести в торжество что-то новое. Ведь, чтя матерей, мы делаем святое дело.

P. S. Когда материал уже был готов к печати, мне удалось связаться с курсантом военного факультета в Белорусском государственном университете Артёмом Новаковским. В коротком телефонном разговоре юноша сказал много теплых слов о своей маме и попросил передать ей:

— Дорогая мамочка, поздравляю тебя с одним из самых замечательных праздников — Днем матери! Ты у меня — самая лучшая. Я тебя очень люблю и желаю самого лучшего.

Военное информационное агентство «Ваяр» присоединяется к этим и многим другим поздравлениям в адрес мам. Здоровья вам и многие лета!

* * *

Дать детям жизнь и вырастить

людьми,

Отдав любовь, все помыслы свои,

Здоровье, силы, душу в них

вложить!

Быть матерью — не значит лишь

родить,

Святой и благородный это труд,

Но мамы благодарности не ждут,

Им дорого взаимопонимание,

Их трогает любое к ним

внимание.

Хотя бы раз в году, в День матерей,

Им расскажите о любви своей,

Не пожалев ни слов, ни слез из глаз,

Пока они способны слышать вас.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора