Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной воинской должности

Военный факультет в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» объявляет конкурс на замещение вакантной воинской должности преподавателя кафедры беспилотных авиационных комплексов и боевого управления. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 4610003, 0627003, 0634003.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), опыт преподавательской или научно-исследовательской работы. При отсутствии ученой степени и звания, опыта преподавательской или научно-исследовательской работы в конкурсе могут как исключение участвовать претенденты, имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по соответствующей специальности.

Срок подачи документов — в течение тридцати дней после опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220096, г. Минск, ул. Уборевича, 77.

Справки по тел.: (8 017) 341‑37‑44, 341-96-00.