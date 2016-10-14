Полку прапорщиков прибыло (Видео)

На этой неделе более тридцати военнослужащих Вооружённых Сил, которые проходят службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению прапорщиками или офицерским составом, получили возможность сдать экзамены по профессионально-должностной подготовке для присвоения воинского звания прапорщик. Экзаменационную комиссию возглавил начальник главного управления кадров Министерства обороны полковник Андрей Савич.

В течение двух дней на базе 114‑й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы ОУЦ военнослужащие проходили испытание по шести военным дисциплинам (физическая, строевая, идеологическая, военно-медицинская подготовка, общевоинские уставы и РХБЗ).

Как выяснилось, большинство кандидатов на воинское звание прапорщик — женщины-военнослужащие. Двадцать пять претенденток на погоны с двумя звездочками успешно прошли профессиональные испытания. Только на хорошо и отлично отчитались перед членами экзаменационной комиссии военнослужащие по контракту старшины Татьяна Богомягкова, Кристина Руженкова, Марина Климович, сержанты Екатерина Машута, Виталия Ерофеева и другие.

Что же касается мужчин-контрактников, то ратные испытания по профессионально-должностной подготовке успешно выдержали четверо экзаменуемых.

Как пояснил в беседе председатель экзаменационной комиссии полковник Андрей Савич, военнослужащие по контракту, проходящие службу на воинских должностях, которые подлежат замещению прапорщиками и офицерским составом, имеют возможность сдать экзамены по профессионально-должностной подготовке для получения воинского звания прапорщик два раза в год. Причем это только те специалисты, которые не проходят подготовку в специализированном военном учебном заведении 72 ОУЦ: например, военные финансисты, специалисты службы войск, ФПС… Все остальные военнослужащие этой категории имеют право получить заветные погоны после трехмесячного обучения в 114‑й гвардейской школе. К слову, за пятнадцать лет с момента открытия в Печах этого специализированного учебного заведения в его стенах подготовлено уже более шести тысяч профессионалов своего дела.

Подполковник запаса

Николай Макаревич,

«Ваяр», фото автора