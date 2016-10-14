Пополнение в офицерской семье

28 сентября в семье Андрея и Людмилы Плюто произошло радостное событие — на свет появилась дочь Вероника. А 12 октября, в канун Дня матери, поздравить супругов пришли председатель женсовета в/ч 54804 старший лейтенант Людмила Антоник и председатель профсоюзного комитета Татьяна Лепешенко.

…Помимо родителей, гостей в прихожей встречает сынишка Максим. Первенцу скоро исполнится три года, и то, что родители «подарили» ему сестренку, безусловно, радует мальчика. С гордостью он демонстрирует гостям свою коллекцию игрушек, в которой преобладают разноцветные грузовые и легковые машинки.

Майор Андрей Плюто служит в авиационной базе старшим помощником руководителя полетами. С Людмилой он познакомился в Лиде — там живут родители офицера. Ведь Андрей потомственный авиатор: его отец проходил службу в 206‑й штурмовой авиационной базе. Люда родом из Калинковичей, а до замужества трудилась на местной мебельной фабрике в Лиде. Поженились они в 2013 году — и уже вдвоем уехали в Барановичи, где Андрей служит после окончания авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь.

— Семья у нас дружная, — отметил в разговоре майор Плюто. — Очень хочется больше уделять времени жене и детям. Но военная служба вносит свои коррективы в так называемый семейный регламент, — Люда, по моему убеждению, просто идеальная мама. Все заботы по дому и по воспитанию детей лежат на ее плечах. По складу характера она очень терпеливый, спокойный и рассудительный человек. Любой — хоть и малейший — конфликт способна сгладить еще в зародыше… Впрочем, таких острых ситуаций за три года нашей совместной жизни ни разу не возникало. Я искренне рад тому, что в наших взаимоотношениях царит любовь, взаимопонимание и взаимоуважение.

По словам Людмилы, Андрея как мужа и отца отличают такие качества, как высокая ответственность, трудолюбие, внимательность, постоянная забота о каждом из членов семьи. Он все делает для того, чтобы жена и дети были счастливы.

Около года назад супруги Плюто пере­ехали в новую квартиру. До этого они снимали жилплощадь, проживали в арендном доме. В общем, теперь остается только радоваться жизни и растить детей.

— Поставить их на ноги и воспитать — вот что для нас главное, — подчеркнула напоследок в беседе Людмила. — А еще хочется вместе куда-нибудь съездить отдохнуть. У нас ведь сперва Максимка подрастал, потом в новой квартире ремонтом занимались, теперь вот Вероника на свет появилась… Как начнет она ходить, обязательно поедем на отдых. Впервые и вчетвером!..

Сергей Ручанов, «Ваяр»,

фото Владимира Блинова