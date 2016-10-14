Поздравление Президента Республики Беларусь с Днём матери

Дорогие соотечественницы!

От всего сердца поздравляю вас с Днем матери.

Этот праздник подчеркивает великую роль женщины, которая дарит жизнь, оберегает и воспитывает детей, является хранительницей семейных традиций.

Для каждого человека с образом матери связаны самые теплые чувства, светлые, счастливые воспоминания.

Материнство воплощает лучшие человеческие качества — самоотверженность и благородство, заботу о ближних и следование высокому моральному долгу, духовность и нравственность, которые сегодня особенно нужны нашему обществу.

Искренне желаю всем матерям крепкого здоровья, добра и семейного благополучия.

Пусть в ваших домах всегда царят согласие, любовь и мир.

Александр Лукашенко