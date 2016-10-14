Радость — в счастье сыновей

Делопроизводитель тыла 108‑го отдельного полка материального обеспечения Алла Нагайчук почти 17 лет трудится в воинской части, которая за такое продолжительное время, без преувеличения, стала для неё вторым родным домом. Командование полка высоко оценивает профессионально-должностные качества Аллы Владимировны. А женщина эта не только грамотный и ответственный специалист, но и любящая, заботливая мама — она воспитывает двоих сыновей.

Работа Аллы Владимировны, возможно, кому-то покажется довольно рутинной: ведение учета по продовольственной, вещевой и квартирно-эксплуатационной службе, приход-расход материальных средств… Однако женщина по праву считает свою должность очень ответственной. А от себя добавлю: не каждый сможет детально разобраться в такой сложной документации, не допустить ошибки в расчетах.

— В полку хорошо относятся к женщинам, — подчеркнула в беседе Алла Нагайчук. — Нас здесь ценят, военнослужащие-мужчины стараются помочь при необходимости. Вообще коллектив дружный и слаженный — никогда не бросят в беде. Да и я человек неконфликтный, ни в коем случае не стану, что называется, лезть на рожон.

Двое сыновей Аллы Владимировны — Сергей и Егор — также не оставляют маму без помощи и поддержки. К слову, старший (Сергей) после окончания школы сделал выбор в пользу военной карьеры и сейчас учится на 4‑м курсе военного факультета в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.

— Он у меня спокойный, самостоятельный — никогда с ним проблем не было, — рассказала мама курсанта. — Решил стать офицером, морально настроился, подготовился и поступил. Серёжа любит спорт — играет в футбол, занимается в тренажерном зале. Я никогда не сомневалась, что все у него получится!.. Будущая профессия ему очень нравится, в выборе своем сын не разочаровался. Первый год обучения на военном факультете, конечно, был непростым… А сейчас все просто замечательно. Я очень рада за него!

Во время недавнего командно-штабного учения Вооруженных Сил сын Аллы Владимировны находился на Борисовском полигоне. Приехал оттуда, глаза горят: «Мама, там было так интересно!..».

Для воспитанника детсада Егора любимым развлечением пока является детский конструктор. Однако мальчик, несмотря на дошкольный возраст, уже знает, кем хочет стать в будущем: «Буду военным, как старший брат!». Кто знает, может быть, пройдут годы — и Егор действительно станет военным инженером: склонности у него к этому, по словам Аллы Владимировны, несомненно, есть.

Традиционно в День матери в 108‑м отдельном полку материального обеспечения поздравляют женщин, которым выпало счастье быть мамами. Алле Нагайчук в этот день особенно приятно слышать комплименты и слова благодарности от сыновей, в которых она души не чает:

— Я так горжусь своими мальчиками! Сергей следующим летом получит долгожданные лейтенантские погоны. А у Егорушки все еще впереди. Очень хочу, чтобы мои дети выросли хорошими людьми, нашли свое место в жизни. Если сыновья будут счастливы, я буду счастлива вдвойне!..

Старший лейтенант

Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора