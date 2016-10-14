Спасибо вам за сына

В инженерно-саперном батальоне 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады проходит службу в должности механика-водителя танкового мостоукладчика гвардии рядовой Владислав Петлицкий. Несмотря на то что военнослужащий прибыл в воинскую часть только в мае этого года, среди сослуживцев он быстро зарекомендовал себя с положительной стороны: уверенно освоил вверенную технику, грамотно ее эксплуатирует, добросовестно выполняет служебные и общественные обязанности.

Владислав недавно был отмечен памятной медалью «За отличие на учении». А вручил ему этот знак воинского отличия лично помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура.

В ходе командно-штабного учения Вооруженных Сил гвардии рядовому Петлицкому довелось нести службу на блок-посту. Ночь выдалась беспокойной, так как тот блокпост беспрестанно подвергался воздействию со стороны «противника». Усталость давала о себе знать — но долг превыше всего, ведь за спиной боевые товарищи… И когда в утреннем тумане появилась военная машина, действия Владислава были все так же по-уставному точны.

— Стой! Цель вашего прибытия? — потребовал гвардии рядовой, а затем досмотрел машину и доложил старшему смены о визите высокого должностного лица. Уверенность в действиях военнослужащего заинтересовала генерала:

— А какие задачи, сынок, ты выполняешь? В случае нападения как будешь действовать?

На все вопросы Владислав Петлицкий отвечал уверенно и без запинки.

— Уже, наверное, больше года отслужил? — задал еще один вопрос генерал.

— Никак нет, — последовал ответ, — только четвертый месяц пошел!..

Генерал был весьма удовлетворен подготовкой молодого солдата:

— Ну, если еще и карточку огня покажешь и сможешь по ней доложить…

Доклад не замедлил себя ждать — прозвучал все так же уверенно и твердо.

…А сегодня — в День матери — командование батальона решило отметить военнослужащего и через нашу газету выразить слова благодарности маме Владислава Наталье Петлицкой, работающей на унитарном предприятии «Минскгорзеленстрой»:

«Уважаемая Наталья Михайловна, спасибо вам за воспитание сына! Командование и личный состав инженерно-саперного батальона 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады поздравляет вас с праздником — Днем матери! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Верим, что Владислав и впредь будет образцом для сослуживцев в выполнении воинского долга, вернется со службы домой возмужавшим, окрепшим и станет достойным гражданином нашей страны, а вам — опорой и радостью».

Гвардии майор

Максим Курьянович