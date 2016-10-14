В контрольных полётах обретается класс

…На аэродроме в/ч 54804 был обычный полётный день. Стремительные МиГи поочередно поднимались в небо — и, выполнив учебное задание, приземлялись на родную бетонку.

Впрочем, для трех молодых офицеров, два года назад пополнивших летный коллектив авиационной базы, тот день стал особенно знаменательным. Старшим лейтенантам Дмитрию Велько, Вячеславу Завадскому и Вадиму Леоновцу предстояло выполнить контрольные полеты на присвоение классной квалификации «военный летчик 3‑го класса». Днем раньше, добавим, квалификацию подтвердил их однокурсник по академии старший лейтенант Иван Гук.

За плечами у парней полеты на планерах, поршневых учебно-тренировочных самолетах и реактивных Л‑39. «Обуздать» эти крылатые машины им довелось во время учебы на авиационном факультете Военной академии Республики Беларусь. Ну а после распределения в часть молодым пилотам предстояло освоить скоростные МиГ‑29. На них новички авиабазы выполняли учебные полеты, принимали участие в летно-тактических учениях.

Первым экзамен, по проверке техники пилотирования, который принимал командир авиабазы полковник Юрий Пыжик, сдал старший лейтенант Дмитрий Велько. Полетное задание молодой летчик успешно выполнил. Своими впечатлениями он поделился с корреспондентом военного информационного агентства «Ваяр».

Материал об этом читайте в одном из ближайших выпусков «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Сергей Ручанов, «Ваяр»,

фото Владимира Блинова